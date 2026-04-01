30 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ 70% ಚಾರ್ಜ್: ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಈ 7 ಸೀಟರ್ ಸೂಪರ್!
Vinfast New EV 7 Seater Car: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿನ್ಫಾಸ್ಟ್ ತನ್ನ 7 ಸೀಟರ್ ಎಂಪಿವಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದರ ರೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : April 1, 2026 at 2:09 PM IST
Vinfast New EV 7 Seater Car: ವಿಯೆಟ್ನಾಂನ ಪ್ರಮುಖ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ತಯಾರಕರಾದ ವಿನ್ಫಾಸ್ಟ್ ಈಗ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದೆ. ತನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿರುವ ಕಂಪನಿಯು ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ವಿನ್ಫಾಸ್ಟ್ ಯೋಜಿಸಿದೆ.
ವಿನ್ಫಾಸ್ಟ್ ಈ ಎಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ MPV ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಗಣನೀಯ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿವೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, 7 ಸೀಟರ್ ಸಂರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ವಾಹನವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಕೇವಲ ಊಹಾಪೋಹಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಈ ಮಾದರಿಯ ಕುರಿತು ಹೊಸ ವಿವರಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅದರ ಆಗಮನವು EV ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಹೊಸ ಯುಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಈ ಹೊಸ MPV ಅನ್ನು ಬ್ರಾಂಡ್ ಮಾಡಲು ವಿನ್ಫಾಸ್ಟ್ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು "ಲಿಮೋ ಗ್ರೀನ್" ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮತ್ತು ಫ್ಲೀಟ್ ಆಪರೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ "MPV7" ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರದ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಬಹುಪಯೋಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು, ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಈ ವಿಭಾಗವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ.
ವಿನ್ಫಾಸ್ಟ್ನ ಪ್ರವೇಶವು ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಟುಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ವಿನ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಹೊರಟಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ MPV ಭಾರತೀಯ EV ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹಾದಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ಕಾರು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನ ಎರಡನ್ನೂ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಈ ಮಾದರಿಯು ಗ್ರಾಹಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
ವಿನ್ಫಾಸ್ಟ್ನ ಮುಂಬರುವ "ಲಿಮೋ ಗ್ರೀನ್" ಮಾದರಿಯು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿಲ್ಲವಾದರೂ ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಗಮನಾರ್ಹ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಮಾರಾಟದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುವ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ MPV ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗುತ್ತಿರುವ ಆಗಮನವು EV ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ MPV7 ಮಾದರಿಯು 60.13 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾದ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ನಿಂದ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಇದು 204 ಹಾರ್ಸ್ಪವರ್ ಮತ್ತು 280 Nm ಟಾರ್ಕ್ನ ಗರಿಷ್ಠ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ಸಂರಚನೆಯನ್ನು ನಗರ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಚಾಲನೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೂಕ್ತವಾಗುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ NEDC ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಾಹನವು ಒಮ್ಮೆ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸುಮಾರು 450 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. MPV ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ವಾಹನವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ.
ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನುಕೂಲವು ಈ ಮಾದರಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. VinFast ಒದಗಿಸಿದ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 80 kW DC ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಕೇವಲ 30 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 10% ರಿಂದ 70% ವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಇದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
