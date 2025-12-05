ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿನ್ಫಾಸ್ಟ್ 500 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹೂಡಿಕೆ: ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ರೆಡಿಯಾಗಲಿವೆ ಇವಿ ಬಸ್, ಕಾರ್ಗಳು
VinFast Investment For EVs: ವಿನ್ಫಾಸ್ಟ್ ತನ್ನ 2 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಬದ್ಧತೆಯ ಎರಡನೇ ಹಂತವಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತೂತುಕುಡಿಯಲ್ಲಿ 500 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಿದೆ.
Published : December 5, 2025 at 11:42 AM IST
VinFast Investment For EVs: ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತೂತುಕುಡಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ವಿನ್ಫಾಸ್ಟ್ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ (MOU) ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಳದ ಪಕ್ಕದ SIPCOT ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ 200 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ವಿನ್ಫಾಸ್ಟ್ ತೂತುಕುಡಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ 2 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಬದ್ಧತೆಯ ಎರಡನೇ ಹಂತವಾಗಿ 500 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಧಿಯು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇ-ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಪರವಾನಗಿಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್, ನೀರು, ರಸ್ತೆಗಳು, ಒಳಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಂತಹ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯವು 160 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮಾರ್ಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 50,000 ಯೂನಿಟ್ಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು 150,000 ಯೂನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ ಮತ್ತು ಇ-ಸ್ಕೂಟರ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿನ್ಫಾಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾದ ಸಿಇಒ ಫಾಮ್ ಸಾನ್ ಚೌ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇ-ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಉತ್ಪನ್ನ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಸ್ಥಳೀಕರಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಗಮನಿಸಿದರು. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಹಸಿರು ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಮಿಳುನಾಡು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಡಾ.ಟಿ.ಆರ್.ಬಿ.ರಾಜಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ತಮಿಳುನಾಡು ಘಟಕದ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇ-ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯಾಪಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ವಿಂಗ್ಗ್ರೂಪ್ ಏಷ್ಯಾ ಸಿಇಒ ಫಾಮ್ ಸಾನ್ ಚೌ ಹೇಳಿದರು.
"ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು, ಸ್ಥಳೀಕರಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ನಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಜಾಗತಿಕ ವಿಸ್ತರಣಾ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹಸಿರು ಚಲನಶೀಲತೆಯ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿನ್ಫಾಸ್ಟ್ ನಂಬುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ವಿನ್ಫಾಸ್ಟ್ನ ವಿತರಣಾ ಜಾಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 24 ಡೀಲರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ 35 ಡೀಲರ್ಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಉತ್ಪಾದನೆ, ವಿತರಣೆ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ಮಾರಾಟದ ನಂತರದ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಮರುಬಳಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಇವಿ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. NASDAQ ನಲ್ಲಿ VFS ಆಗಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾದ ವಿಂಗ್ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ವಿನ್ಫಾಸ್ಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ಗಳು, ಇ-ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇ-ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಭಾರತದ ಹಸಿರು ಚಲನಶೀಲತೆಯ ಗುರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ವಿನ್ಫಾಸ್ಟ್ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾ, ಯುರೋಪ್, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜಾಲವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ.
