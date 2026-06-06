ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಶುರವಾಯ್ತು ವಿನ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸರ್ವೀಸ್!
Vinfast Green SM Taxi Service: ವಿನ್ಫಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಕಂಪನಿಯಾದ ಗ್ರೀನ್ ಎಸ್ಎಂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : June 6, 2026 at 2:20 PM IST
Vinfast Green SM Taxi Service: ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ತಯಾರಕ ವಿನ್ಫಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಕಂಪನಿಯಾದ ಗ್ರೀನ್ ಎಸ್ಎಂ ದೆಹಲಿ-ಎನ್ಸಿಆರ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಫುಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಧಾನಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ (ಎನ್ಸಿಆರ್) ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದು, ನಂತರ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇತರ ನಗರಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಿದೆ.
ಈ ಲಾಂಚಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಎಸ್ಎಂ ಉಬರ್ ಮತ್ತು ಓಲಾದಂತಹ ಸ್ಥಾಪಿತ ರೈಡ್-ಹೇಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದೆ. ಸೇವೆಯು ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಾರಿಗೆಗಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ 7-ಸೀಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಂಪಿವಿ ವಿನ್ಫಾಸ್ಟ್ ಲಿಮೋ ಗ್ರೀನ್ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
On this #WorldEnvironmentDay, flagged off Vietnam’s Green SM EV taxi service in Delhi-NCR.— Manjinder Singh Sirsa (@mssirsa) June 5, 2026
Starting with 1,000 EVs today, the company plans to expand its fleet to 10,000 electric vehicles across Delhi-NCR within the next year. Under the leadership of Hon'ble CM Smt. Rekha Gupta… pic.twitter.com/q0cScSjt2B
ವಿನ್ಫಾಸ್ಟ್ ಲಿಮೋ ಗ್ರೀನ್ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ರೇಂಜ್: ಕಂಪನಿಯು ಈ ಫ್ಲೀಟ್ - ಆಧಾರಿತ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಎಸ್ಎಂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ವಾಹನವು ಸ್ಟೀಲ್ ವೀಲ್ ಕವರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಲಿಮೋ ಗ್ರೀನ್ ಮುಂಭಾಗದ ಚಕ್ರಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುವ ಒಂದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಬಳಸುತ್ತದೆ.
ಈ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಲು ಕಂಪನಿಯು 60.13 kWh ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ 201 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 280 Nm ಟಾರ್ಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ MPV ಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 517 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ARAI-ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ರೇಂಜ್ ಹೊಂದಿದೆ.
VinFast Limo Green ಸೇಫ್ಟಿ ಫೀಚರ್ಸ್: ಗ್ರೀನ್ SM ತನ್ನ ವಾಹನಗಳು ಬಿಲ್ಟ್-ಇನ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು, AI- ನೆರವಿನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸಹಾಯದ ಬಟನ್ ಸೇರಿವೆ. ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಕ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.
आज 'विश्व पर्यावरण दिवस' के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती @gupta_rekha जी के नेतृत्व में, परिवहन मंत्री श्री @drpankajbjp जी और भारत में वियतनाम के पूर्व राजदूत व VinGroup के CEO श्री फैम सैन चाऊ जी के साथ वियतनाम की 'विनफास्ट' कंपनी की Green SM ईवी-बेस्ड टैक्सी सर्विस को… pic.twitter.com/syCQuE6y14— Manjinder Singh Sirsa (@mssirsa) June 5, 2026
ಗ್ರೀನ್ ಎಸ್ಎಂ ಬಿಡುಗಡೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಕಂಪನಿ ವಿನ್ಫಾಸ್ಟ್, ಫ್ಲೀಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ, ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್, ಟೊಯೋಟಾ ಮತ್ತು ಹುಂಡೈನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಗೇಮರ್ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.
ವಿಯೆಟ್ನಾಂ, ಲಾವೋಸ್, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ನಂತರ ಭಾರತ ಗ್ರೀನ್ ಎಸ್ಎಂಗೆ ಐದನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ 5 ಮತ್ತು ಜೂನ್ 11 ರ ನಡುವೆ ತನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ರೈಡ್ಗಳಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು (50% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಗರಿಷ್ಠ ₹250 ವರೆಗೆ) ಘೋಷಿಸಿದೆ.
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