ಕಿಮೀಗೆ ರೂ.8: 10,000 ಇವಿ ಕಾರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ವಿನ್ಫಾಸ್ಟ್ ಲಗ್ಗೆ, ಡ್ರೈವರ್ಗಳಿಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ!
Electric Taxi Service: ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಕಂಪನಿಯಾದ ವಿಂಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಎಸ್ಎಂ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬ್ ಸರ್ವೀಸ್ ನೀಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ..
Published : May 21, 2026 at 12:06 PM IST
Electric Taxi Service: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರಯಾಣ ವಲಯದ ಮೇಲೂ (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕ್ಯಾಬ್ ಸೇವೆಗಳು) ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ದೆಹಲಿ-ಎನ್ಸಿಆರ್ನಂತಹ ಮಹಾನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಕಾರುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಬ್ ಜಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿವೆ.
ಬದಲಾಗಿ ಅವರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳನ್ನು (ಇವಿಗಳು) ಮಾತ್ರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮೊದಲೇ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ವಿಯೆಟ್ನಾಂನ ಪ್ರಮುಖ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಉತ್ಪಾದನಾ ದೈತ್ಯ ವಿನ್ಫಾಸ್ಟ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇವಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಈಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ವ್ಯವಹಾರ ವಲಯಕ್ಕೂ ಬೃಹತ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ತನ್ನ ಪಾಲುದಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಗ್ರೀನ್ ಎಸ್ಎಂ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 10,000 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳ ಫ್ಲೀಟ್ ಅನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ. ಈ ಮೆಗಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಾಲಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ನೇಮಕಾತಿ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಆಕರ್ಷಕ ಸಂಬಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ವಿನ್ಫಾಸ್ಟ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರೇ ಕಲರ್ನಲ್ಲಿರುವ ನೂರಾರು ವಿನ್ಫಾಸ್ಟ್ ಲಿಮಾ ಗ್ರೀನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಂಪಿವಿ ಕಾರುಗಳು ಕಮರ್ಶಿಯಲ್ ಎಲ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ನಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ.
ಗ್ರೀನ್ ಎಸ್ಎಂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳ ಸಮೂಹವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಚಾಲಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಆಯ್ದ ಚಾಲಕರಿಗೆ ₹35,000 ರಿಂದ ₹40,000 ವರೆಗಿನ ಮಾಸಿಕ ವೇತನವನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇರುವುದು ಸ್ವಂತ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಒಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶವಾಗಲಿದೆ.
ಈ ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಯು ಗ್ರೀನ್ ಎಸ್ಎಂ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಚೇರಿ ಹರಿಯಾಣದ ಗುರುಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಹಾರವು ಸುಮಾರು ₹254 ಕೋಟಿಗಳ ಗಣನೀಯ ಅಧಿಕೃತ ಬಂಡವಾಳ (ಹೂಡಿಕೆ) ಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 10,000 ಕಾರುಗಳ ಫ್ಲೀಟ್ನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಇವಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೂ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ 100,000 ಯೂನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸೇವಾ ಫ್ಲೀಟ್ಗೆ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಗ್ರೀನ್ ಎಸ್ಎಂ ವಿನ್ಫಾಸ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಉದ್ಯಮದ ಮೂಲಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
- ವಿನ್ಫಾಸ್ಟ್ ಲಿಮೋ ಗ್ರೀನ್ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೇನು? ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಂಪಿವಿ ವಿನ್ಫಾಸ್ಟ್ ಲಿಮೋ ಗ್ರೀನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಎಫ್ ಎಂಪಿವಿ 7 ಮಾದರಿಯ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಮಾದರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಈ ಆವೃತ್ತಿಯು ವಾಣಿಜ್ಯ ಫ್ಲೀಟ್ ಆಪರೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
- ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಹೇಗಿದೆ? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾದರಿಯು ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಲಿಮೋ ಗ್ರೀನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ರೂಪಾಂತರವು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಅಪ್ಹೋಲ್ಸ್ಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾರನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
- ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್: ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸ್ಟೀಲ್ ವೀಲ್ಸ್ (ವೀಲ್ ಕವರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ) ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 10.1-ಇಂಚಿನ ಫ್ರೀ-ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ: ವೈರ್ಲೆಸ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ, ಆಪಲ್ ಕಾರ್ಪ್ಲೇ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು 4-ಸ್ಪೀಕರ್ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮನರಂಜನಾ ಅನುಭವವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
ಮೈಲೇಜ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ವಿನ್ಫಾಸ್ಟ್ ಲಿಮೋ ಗ್ರೀನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಪವರ್ಫುಲ್ 60.13 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇದು 517 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ (ARAI ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ). ಇದರರ್ಥ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಳಜಿಯಿಲ್ಲದೆ ಕಾರನ್ನು ನಗರ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ದಿನವಿಡೀ ಓಡಿಸಬಹುದು.
ಇದರ ಫ್ರಂಟ್-ವೀಲ್-ಡ್ರೈವ್ ಮೋಟಾರ್ 201 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 280 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಗಂಟೆಗೆ 140 ಕಿ.ಮೀ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ಈ ಮಾದರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಗ್ರೀನ್ ಎಸ್ಎಂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಎಫ್ 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ.
