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ವಿನ್​ಫಾಸ್ಟ್​ ಸೂಪರ್​ ಫಾಸ್ಟ್​; ವರ್ಷದೊಳಗೆ 10 ಸಾವಿರ ಇವಿಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ!

Vinfast Manufacturing Milestone: ವಿನ್‌ಫಾಸ್ಟ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಇವಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಡಿಟೇಲ್ಸ್​ ಇಲ್ಲಿದೆ..

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ವಿನ್​ಫಾಸ್ಟ್​ ಸೂಪರ್​ ಫಾಸ್ಟ್​! ವರ್ಷದೊಳಗೆ 10 ಸಾವಿರ ಇವಿಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ!! (Photo Credit: Vinfast)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 4, 2026 at 11:32 AM IST

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Vinfast Manufacturing Milestone: ಭಾರತೀಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್, ಮಹೀಂದ್ರಾ, ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಮತ್ತು ಎಂಜಿ ಮುಂತಾದ ಉದ್ಯಮ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೂ ವಿಯೆಟ್ನಾಂನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ತಯಾರಕರಾದ ವಿನ್‌ಫಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕಂಪನಿಯು 'ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ' ತಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ತನ್ನ VF6 ಮತ್ತು VF7 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ಗಳೊಂದಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗಮನಾರ್ಹ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿರುವ ವಿನ್‌ಫಾಸ್ಟ್ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತೂತುಕುಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ 10,000ನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಕಂಪನಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಸ್ಥಾವರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಕಂಪನಿಯ ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ವಿನ್‌ಫಾಸ್ಟ್‌ಗೆ ಭಾರತವು ಕೇವಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಜಾಗತಿಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ವಿಯೆಟ್ನಾಂನ ಹೊರಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಕಂಪನಿಯ ಮೊದಲ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಭಾರತ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ದೇಶಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತವು ಭವಿಷ್ಯದ ರಫ್ತಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತೂತುಕುಡಿಯಲ್ಲಿರುವ SIPCOT ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉದ್ಯಾನವನದೊಳಗೆ 400 ಎಕರೆಗಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕವನ್ನು VinFast ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಘಟಕವು ಬಾಡಿ ಶಾಪ್, ಪೇಂಟ್ ಶಾಪ್, ಫೈನಲ್​ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೈನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲಾಖೆಗಳು, ಮತ್ತೆ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ವಾಹನ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಕಂಪನಿಯು ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ವಿತರಣೆಯವರೆಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಸ್ಥಾವರವು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 50,000 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 150,000 ಯೂನಿಟ್‌ಗಳವರೆಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂದು VinFast ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಈ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಯು ದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಭಾರತವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ರಫ್ತು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ತೂತುಕುಡಿ ಸ್ಥಾವರವು ವಿನ್‌ಫಾಸ್ಟ್‌ನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಇವಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವಿನ್‌ಫಾಸ್ಟ್‌ನ ಪ್ರಯಾಣವು ಇದೀಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದರೂ ಕಂಪನಿಯ ಆವೇಗವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಬಲವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿನ್‌ಫಾಸ್ಟ್ ವಿಎಫ್6 ಮತ್ತು ವಿಎಫ್7 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್‌ಯುವಿಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ತೂತುಕುಡಿ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬೆಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಎಫ್6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್‌ಯುವಿಯ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹16.49 ಲಕ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಿಎಫ್7 ₹20.89 ಲಕ್ಷಗಳಿಂದ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು, ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಎರಡು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

ಇದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತನ್ನ ಮೂರನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. VF MPV 7 ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್​ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಎಂಪಿವಿ ಬೆಲೆ ರೂ. 24.49 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ). ಈ ಮಾದರಿಯು 60.13 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ, ವಾಹನವು ಸಿಂಗಲ್​ ಫುಲ್​ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 517 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು.

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VINFAST VF6 AND VF7 EV CARS
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