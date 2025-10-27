ವಿನ್ಫಾಸ್ಟ್ 'VF6', 'VF7' ಡೆಲಿವರಿ ಶುರು!: ಇವುಗಳ ರೇಂಜ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?
Vinfast Vf6 & Vf7 Deliveries Start: ವಿನ್ಫಾಸ್ಟ್ VF6 ಮತ್ತು VF7 ಡೆಲಿವರಿಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
Published : October 27, 2025 at 1:25 PM IST
Vinfast Vf6 & Vf7 Deliveries Start: "ವಿನ್ಫಾಸ್ಟ್ VF6" ಮತ್ತು "VF7" ಮಾದರಿಗಳ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಡೆಲಿವರಿಗಳು ಕೊನೆಗೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಈ ಕಾರುಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಸಾಗಣೆಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಚ್ಚಿ, ಜೈಪುರ ಮತ್ತು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ತಯಾರಕ ವಿನ್ಫಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿತು. ವಿತರಣೆಗಳು ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ.
ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿನ್ಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಜಾಲಗಳಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಘೋಷಿಸಿತು. ಎರಡೂ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತೂತುಕುಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಇತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲು ವಿನ್ಫಾಸ್ಟ್ನ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿನ್ಫಾಸ್ಟ್ ವಿಎಫ್6 ಬೆಲೆ, ವಿಶೇಷಣಗಳು, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: "ವಿನ್ಫಾಸ್ಟ್ ವಿಎಫ್6" ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇವಿ ಎಸ್ಯುವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಬಯಸುವ ಯುವ ಖರೀದಿದಾರರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೂ ಇದರ ಬೆಲೆ ರೂ. 20 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ. "ವಿನ್ಫಾಸ್ಟ್ ವಿಎಫ್6" ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರೂ. 16.49 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 18.29 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ನಡುವೆ ಬೆಲೆಯಿದೆ. ಇದು ಅರ್ಥ್, ವಿಂಡ್ ಮತ್ತು ವಿಂಡ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಎಂಬ ಮೂರು ಟ್ರಿಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
|ಟ್ರಿಮ್ ಆಪ್ಶನ್
|ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ
|ಬ್ಯಾಟರಿ
|ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಕಲರ್
|ಡ್ರೈವ್ಟ್ರೇನ್
|VF6 ಅರ್ಥ್
|ರೂ. 16,49,000
|59.6 kWh
|ಬ್ಲ್ಯಾಕ್
|FWD
|VF6 ವಿಂಡ್
|ರೂ. 17,79,000
|59.6 kWh
|ಮೋಚಾ ಬ್ರೌನ್
|FWD
|VF6 ವಿಂಡ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ
|ರೂ. 18,29,000
|59.6 kWh
|ಮೋಚಾ ಬ್ರೌನ್
|FW
ಕಾರು 59.6 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ಗೆ ಪವರ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ 198 ಬಿಎಚ್ಪಿ ಮತ್ತು 310 ಎನ್ಎಂ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ARAI- ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ 468 ಕಿಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೇವಲ 25 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 10 ರಿಂದ ಶೇ. 70 ರವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಈ SUV 8.9 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0-100 ಕಿಮೀ/ಗಂಟೆ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಇದು ನಗರ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಚಾಲನೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, "Winfast VF6" ಆಧುನಿಕ 12.9 - ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಹೆಡ್-ಅಪ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ , ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್, 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ADAS ಸುರಕ್ಷತಾ ಸೂಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಇದು ಸೆವೆನ್ ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಸ್, 190mm ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು 2,730mm ವೀಲ್ಬೇಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಿತವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ, ಕಂಪನಿಯು ಈ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ 7 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 1.60 ಲಕ್ಷ ಕಿಮೀ ಖಾತರಿಯನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ವಿನ್ಫಾಸ್ಟ್ ವಿಎಫ್7 ಬೆಲೆ, ವಿಶೇಷಣಗಳು, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಒಂದು ವಿಭಾಗದ ಉನ್ನತ "ವಿನ್ಫಾಸ್ಟ್ ವಿಎಫ್7" ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿಯಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ, ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವನ್ನು ಬಯಸುವ ಖರೀದಿದಾರರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ರೂ. 20.89 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 25.49 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ವರೆಗೆ ಇದೆ. ಈ ಕಾರು ಅರ್ಥ್, ವಿಂಡ್, ವಿಂಡ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಸ್ಕೈ, ಸ್ಕೈ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಎಂಬ 5 ಟ್ರಿಮ್ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
|ಟ್ರಿಮ್ ಆಪ್ಶನ್ಸ್
|ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ
|బ్యాటరీ
|ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಕಲರ್
|ಡ್ರೈವ್ಟ್ರೇನ್
|VF7 ಅರ್ಥ್
|ರೂ. 20,89,000
|59.6 kWh
|ಬ್ಲ್ಯಾಕ್
|FWD
|VF7 ವಿಂಡ್
|ರೂ. 23,49,000
|70.8 kWh
|ಮೋಚಾ ಬ್ರೌನ್
|FWD
|VF7 ವಿಂಡ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ
|ರೂ. 23,99,000
|70.8 kWh
|ಮೋಚಾ ಬ್ರೌನ್
|FWD
|VF7 ಸ್ಕೈ
|ರೂ. 24,99,000
|70.8 kWh
|ಮೋಚಾ ಬ್ರೌನ್
|FWD
|VF7 ಸ್ಕೈ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ
|ರೂ. 25,49,000
|70.8 kWh
|ಮೋಚಾ ಬ್ರೌನ್
|AWD
ಈ ಕಾರು 59.6 kWh ಮತ್ತು 70.8 kWh ಎಂಬ ಎರಡು ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 2WD ಅಥವಾ AWD ಡ್ರೈವ್ಟ್ರೇನ್ನೊಂದಿಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ 175 hp ಮತ್ತು 250 Nm ನಿಂದ AWD ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ 350 bhp ಮತ್ತು 500 Nm ವರೆಗೆ ಪವರ್ ಇರುತ್ತದೆ. "VF7" 5.8 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0-100 ಕಿಮೀ/ಗಂಟೆಗೆ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 510 ಕಿಮೀ ಹಕ್ಕು ಸಾಧಿಸುವ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
