ಸೂಪರ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಬಲೂನ್ ಮಿಷನ್ ‘ಸನಾ’ ಉಡಾವಣೆ ಯಶಸ್ವಿ: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಧನೆ
Aerospace Red Balloon: ರೆಡ್ ಬಲೂನ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ವಿಜಯವಾಡದಿಂದ ಮಿಷನ್ ಸನಾವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ.
Published : May 27, 2026 at 2:06 PM IST
Aerospace Red Balloon: ರೆಡ್ ಬಲೂನ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಏಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾಲುದಾರರಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪೇಲೋಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಸ್ಥಳೀಯ ಸೂಪರ್-ಪ್ರೆಶರ್ ಬಲೂನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಿಷನ್ ಸನಾವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಮೀಪ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಜಾಗತಿಕ ಕ್ಲಬ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಮಿಷನ್ ಭಾರತವನ್ನು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಲೂನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಐದು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನಾಗಿಸಿದೆ.
ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಜಯವಾಡದಲ್ಲಿರುವ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಿಂದ ಉಡಾವಣೆಯಾದ ಕಂಪನಿಯ VISTA ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ವಾಯುಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಏರಿತು. ಇದು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಮಾನಗಳಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪರಿಭ್ರಮಿಸುವ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಕೆಳಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಮಿಷನ್ ಜೈವಿಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳು, ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ಅರ್ಥ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಸೆನ್ಸಾರ್, ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಪೇಲೋಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪೇಲೋಡ್ಗಳ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.
2025ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ರೆಡ್ ಬಲೂನ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಎಂಟು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಾರಾಟವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿತು. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಮೀಪದ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. "ಇದು ಕೇವಲ ಆರಂಭ" ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಡಾ.ಸಿ.ವಿ.ಎಸ್.ಕಿರಣ್ ಹೇಳಿದರು. ಯಶಸ್ವಿ VISTA ಮಿಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಅದರ ನಂತರ ಬಹು ಭವಿಷ್ಯದ ಮಿಷನ್ಗಳು, ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತು-ನಿರ್ವಹಣಾ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹವಾಮಾನ ಬಲೂನ್ಗಳು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿ ಇಳಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ VISTA ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸೂಪರ್-ಪ್ರೆಶರ್ ಬಲೂನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿ ತಾಪಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ವಾರಗಳು ಅಥವಾ ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಎತ್ತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಫಲಿತಾಂಶವು ನಿರಂತರ, ಕಡಿಮೆ-ವೆಚ್ಚದ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬಹುದು.
ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಮಾನಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಉಪಗ್ರಹಗಳು 160 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ಸಂವಹನ, ಕಣ್ಗಾವಲು, ವಿಪತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೂ 20 ರಿಂದ 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ನಡುವಿನ ವಾಯುಮಂಡಲವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಉಳಿದಿದೆ.
25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯು "ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಗೋಪುರ" ವಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಇದು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಕೊರತೆಯಿರುವ ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನಾನ್-ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. VISTA ಮಿಷನ್ ಒಂದೇ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹು ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೈಡ್ಶೇರ್-ಶೈಲಿಯ ಮಾದರಿಯ ಮೂಲಕ ನಿಯೋಜನೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ರೆಡ್ ಬಲೂನ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಈಗ ತನ್ನ ALTIS ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಥರ್ಡ್ ಏರೋಸ್ಟಾಟ್ಗಳು, ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಸರಕು ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸ್ವಾಯತ್ತ ವಾಯುಮಂಡಲದ ವಾಯುನೌಕೆಯಾದ HELIX ಸೇರಿದಂತೆ ಎತ್ತರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ವಿಶಾಲ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಯಶಸ್ವಿ ಮಿಷನ್ ಸನಾ ಭಾರತದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಲಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
