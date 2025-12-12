ETV Bharat / technology

ತೆಲಂಗಾಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಲಾಟರಿ; ಸುಮಾರು 27 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ವಿನ್​​ಗ್ರೂಪ್!

Vingroup Invest in Telangana: ಏಷ್ಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಮೂಲದ ವಿನ್​ಗ್ರೂಪ್, ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹೂಡಿಕೆ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಸುಮಾರು 27 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

VINGROUP INVEST VINGROUP TO INVEST 3 BILLION SMART CITY AND EV MOBILITY VINFAST V6 AND V7
ಸುಮಾರು 27 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ವಿಂಗ್ರೂಪ್ (Photo Credit: Vingroup)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 12, 2025 at 1:29 PM IST

Vingroup Invest in Telangana: ವಿಯೆಟ್ನಾಂನ ಪ್ರಮುಖ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಯಾದ ವಿನ್​ಗ್ರೂಪ್ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 3 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು ರೂ. 26,952 ಕೋಟಿ) ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ತೆಲಂಗಾಣ ರೈಸಿಂಗ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿನ್​​​​ಗ್ರೂಪ್​ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿತು. ಈ ಬೃಹತ್ ಹೂಡಿಕೆಯು ರಾಜ್ಯದ ಸಾಮಾಜಿಕ - ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮತ್ತು ಅದರ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಗುರಿಗಳ ಸಾಧನೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಬೃಹತ್ ಹೂಡಿಕೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ವಲಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 2,500 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹು - ವಲಯ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್​ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ವಿನ್​ಗ್ರೂಪ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ವಾಹನ ಸಾರಿಗೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ (ಇವಿ) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿನ್​ಗ್ರೂಪ್ ತನ್ನ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಜಿಎಸ್ಎಮ್ (ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ) ಮತ್ತು ವಿನ್‌ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಮೊಬಿಲಿಟಿ - ಆಸ್-ಎ-ಸರ್ವಿಸ್ (ಮಾಸ್) ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಹ ಅನ್ವೇಷಿಸುವುದಾಗಿ ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಂಗ್ರೂಪ್ 1,080 ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಿನ್ಹೋಮ್ಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಎಂಬ ಮೆಗಾ ನಗರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು 10,000 ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ವಿನ್‌ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಸಂಯೋಜಿತ ಕೆ -12 (ಕಿಂಡರ್‌ಗಾರ್ಟನ್‌ನಿಂದ 12 ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ) ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು 70 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು.

ವಿನ್​ಗ್ರೂಪ್​ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯದಲ್ಲೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿನ್ಮೆಕ್ ಮಲ್ಟಿ-ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. ವಿನ್ ವಂಡರ್ಸ್ ಎಂಬ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್, ಮೃಗಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಫಾರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಯೋಜಿತ ಸಂಕೀರ್ಣವನ್ನು 350 ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು.

ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವಿನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದೆ. ವಿನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ VF6 ಮತ್ತು VF7 ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 2025ರ ಆಟೋ ಎಕ್ಸ್‌ಪೋದಲ್ಲಿ VF3 ಎಂಬ ಮೈಕ್ರೋ SUV ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು.

VF3 ಮಾದರಿಯು ನಗರ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪಾಕೆಟ್ ಗಾತ್ರದ ಕ್ರಾಸ್ಒವರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು 18.64 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಮತ್ತು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ತೆಲಂಗಾಣವು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದೆ.

