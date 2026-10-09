ಭಾರತೀಯ ಇವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ದೈತ್ಯ ವಿನ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ: 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶೋರೂಮ್ ಓಪನ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ!
VinFast 50 Showrooms India: ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ದೈತ್ಯ ವಿನ್ಫಾಸ್ಟ್ ಭಾರತದ ಇ-ಸ್ಕೂಟರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶೋರೂಮ್ ಆರಂಭಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
Published : October 9, 2026 at 2:05 PM IST
VinFast 50 Showrooms India: ಭಾರತದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಮೂಲದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ವಿನ್ಫಾಸ್ಟ್ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಡೀಲರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಂಟ್ಗೆ (LOI) ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಯು 15 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ 34 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಶೋರೂಮ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ - ಎನ್ಸಿಆರ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಪಂಜಾಬ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಶೋರೂಮ್ಗಳು ತೆರೆಯಲಿವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ತೆಲಂಗಾಣ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೋರೂಮ್ಗಳು ಬರಲಿವೆ. ಪೂರ್ವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾವನ್ನು ಕಂಪನಿ ಕವರ್ ಮಾಡಲಿದೆ.
"ಭಾರತವು ವಿನ್ಫಾಸ್ಟ್ನ ಜಾಗತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ನಾವು ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಪ್ರಮಾಣ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಚಲನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಮರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ" ಎಂದು ವಿನ್ಫಾಸ್ಟ್ ಇ-ಸ್ಕೂಟರ್ಸ್ ಓವರ್ಸೀಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ವೋ ಥಿ ಕ್ಯಾಮ್ ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಶೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ: ವಿನ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪ್ರವೇಶವು ಭಾರತದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟಿವಿಎಸ್ ಮೋಟಾರ್, ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ, ಅಥರ್ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ನಂತಹ ದೇಶೀಯ ತಯಾರಕರು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
"ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ನಾವು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ನಂತರದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಪ್ರಯಾಣದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ವಿನ್ಫಾಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇ-ಸ್ಕೂಟರ್ಸ್ನ ಸಿಇಒ ಅನುರಾಗ್ ಸಕ್ಸೇನಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿನ್ಫಾಸ್ಟ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತ್ತು. ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅವುಗಳು VF 6, VF 7 ಮತ್ತು ಲಿಮೋ ಗ್ರೀನ್. ಆಟೋಮೇಕರ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ವಿನ್ಗ್ರೂಪ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಆಪರೇಟರ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ (GSM) ಸಹ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿನ್ಫಾಸ್ಟ್ನ ಏಳು ಆಸನಗಳ ಲಿಮೋ ಗ್ರೀನ್ನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ರೈಡ್ - ಹೇಲಿಂಗ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ.
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