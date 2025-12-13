ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಹೀರಾ ವಿಡಾ! ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
Vida Dirt E K3 Electric Launched: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಹೀರೋ ವಿಡಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಸ ಬೈಕ್ವೊಂದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ..
Published : December 13, 2025 at 3:30 PM IST
Vida Dirt E K3 Electric Launched: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಹೀರೋ ವಿಡಾ 4 ರಿಂದ 10 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಯುವ ಸವಾರರಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದನ್ನು "ವಿಡಾ ಡಿಐಆರ್ಟಿ.ಇ ಕೆ3" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ, ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ, ಕೌಶಲ್ಯ-ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ-ನಿರ್ಮಾಣ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಇದರ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಈ ಡರ್ಟ್ ಬೈಕ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಫ್ರೇಮ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಮೂರು ಎತ್ತರದ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳೆಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ, ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡದು. ಅಲೆನ್ ಕೀಲಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ನೀವೇ ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿಸಬಹುದು. ಇದು 16-ಇಂಚಿನ ಸ್ಪೋಕ್ಡ್ ವ್ಹೀಲ್ಸ್ , ಸಿಂಗಲ್ ರಿಯರ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸವಾರನು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ ಫ್ರಂಟ್ ಮತ್ತು ರಿಯರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಆಪ್ಶನ್ ಪರಿಕರಗಳಾಗಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ ವಿವರಗಳು: ಈ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ 500W ಮೋಟಾರ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 23-25 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಮೂವಬಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು 0 ರಿಂದ 100 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಸುಮಾರು ಮೂರು ತಾಸು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸವಾರನ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಸವಾರಿ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಸವಾರಿ ವಿಧಾನಗಳು: ಇದು ಮೂರು ಸವಾರಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದ್ರೆ ಬಿಗಿನರ್ಸ್, ಅಮೆಚ್ಯೂರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋ. ಅವುಗಳ ವೇಗ ಮಿತಿಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 8 ಕಿ.ಮೀ/ಗಂ, 16 ಕಿ.ಮೀ/ಗಂ ಮತ್ತು 25 ಕಿ.ಮೀ/ಗಂ. ಪೋಷಕರು ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಾದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಇದು ಅವರಿಗೆ ವೇಗ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು, ಕೆಲವು ಮೋಡ್ಗಳನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಸವಾರಿ ಅವಧಿಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಕಂಪನಿಯು ಹಲವು ಸುರಕ್ಷತೆ-ಕೇಂದ್ರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ವೈರಿಂಗ್, ಸಣ್ಣ ಕೈಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದ ಬ್ರೇಕ್ ಲಿವರ್ಗಳು, ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಭಾವದ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ-ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾರ ಬಿದ್ದರೆ ಮೋಟಾರ್ ಅನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ತುರ್ತು ಕಟ್ಆಫ್ ಟೆಥರ್ ಸೇರಿವೆ.
ಬೆಲೆ ವಿವರ: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ನ ಬೆಲೆ ರೂ. 69,990 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ನಮ್ಮ ವಿಡಾ ತಿರುಪತಿ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುವುದು. ಆದರೆ ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ವಿತರಣೆ ದೆಹಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಪುಣೆ, ಜೈಪುರ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
