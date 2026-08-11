ಮರಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಕಿಂಗ್: ಜೆನ್ಜಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತಾ MySpace ?
MySpace Comeback 2026: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ 'ಮೈಸ್ಪೇಸ್' ದೀರ್ಘ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಭವ್ಯವಾದ ಪುನರಾಗಮನಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
Published : August 11, 2026 at 9:45 AM IST
MySpace Comeback 2026: ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೋಡಿದರೂ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆ್ಯಪ್ಗಳದ್ದೇ ಹವಾ. ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಹಲವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ತಮ್ಮತ್ತ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಒಂಟಿ ಕೈಯಿಂದ ಆಳಿದ ನಂಬರ್ 1 ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಹೆಸರು 'ಮೈಸ್ಪೇಸ್' (MySpace). ಈಗ ಈ ಮೈಸ್ಪೇಸ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗ್ರಾಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಲೀಕರಾದ 'ವಯಾಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ' (Viant Technology) - ಮೈಸ್ಪೇಸ್ ಮಾತೃಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಟಿಮ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ ವಾಂಡರ್ಹುಕ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'Myspace' ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಪುನರಾಗಮನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
"MySpace ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಆಧೀನದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಈ ಬ್ರಾಂಡ್ಗೆ ಕೇರ್ಟೇಕರ್ಗಳಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಕೇವಲ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಂದೆ ಎದುರಾದ ಸೋಲು: ವಾಸ್ತವವಾಗಿ MySpace ಪುನರಾಗಮನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಯೇನಲ್ಲ. 2013 ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ತರಲು ಕಂಪನಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದು ವಿಫಲವಾಗಿ ಸುಮಾರು $150 ಮಿಲಿಯನ್ (ಸುಮಾರು ರೂ. 1200 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು) ಭಾರಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ?: ಸದ್ಯಕ್ಕೆ MySpace ರೀ - ಲಾಂಚ್ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಪ್ರಮುಖ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ 'CNBC' ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ.. ಟೆಕ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಪುನರಾಗಮನದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿವೆ.
MySpace ರೀ-ಲಾಂಚ್, ಹಳೆಯ ಕ್ರೇಜ್ ವರ್ಸಸ್ ಹೊಸ ಸವಾಲುಗಳು:
ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತು ಒಂದು ಕಾಲದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಟಿಕ್ಟಾಕ್, ಸ್ನಾಪ್ಚಾಟ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಂತಹ ದಿಗ್ಗಜ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಗಳು, ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟೆಂಟ್ನಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ಬಳಕೆದಾರರು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುವ ಕಂಟೆಂಟ್ಅನ್ನೇ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ MySpace ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞೆ ಫಾರೆಸ್ಟರ್ನ ಮುಖ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕಿ ಕೇಟ್ ವಿನ್ನಿಕ್ ಪ್ರಕಾರ, MySpace ಪುನರಾಗಮನದ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿರುವ ಉತ್ಸಾಹವು ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಗಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವಿಲ್ಲದ ಹಳೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯೇ ಆಗಿದೆ. Substack, Discord ನಂತಹ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಕಮ್ಯೂನಿಟಿಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಬಳಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಸೀಮಿತವಾದ, ಗೌಪ್ಯತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಖಾಸಗಿ ಕಮ್ಯೂನಿಟಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ಒಲವು ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
"MySpace ಕೇವಲ ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಶೈಲಿಯ ನೆನಪುಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸಿದರೆ ಅದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಹಳೆಯ ಡಿಸೈನ್ಅನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ನಂಬುವುದು.. ಇಂದು TikTok, Instagram ನಂತಹ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಕ್ಲೀನ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡಿರುವ ಇಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಬಹುದು" ಎಂದು ಕೇಟ್ ವಿನ್ನಿಕ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Gen-Z ಅನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ MySpace ಶೈಲಿಯಲ್ಲೇ ಬಂದ 'Noplace' ಆ್ಯಪ್ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ. ಈ ಆ್ಯಪ್ ಲಾಂಚ್ ಆದ ಮೊದಲ ದಿನ ಆ್ಯಪ್ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ನಂ.1 ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮರುದಿನವೇ ಟಾಪ್ ಚಾರ್ಟ್ಗಳಿಂದ ಮಾಯವಾಯಿತು. ಅಂದರೆ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಉತ್ಸಾಹ ಲಾಂಗ್-ಟರ್ಮ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗಿ 2024 ರಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಆದ 'Bluesky' ಕೂಡ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತಾದರೂ ಈಗ ಅದರ ಯೂಸರ್ ಬೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕೇವಲ 10% ಮಾತ್ರ. ಡೈಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ 40% ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ.
ಆದರೆ MySpace ಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನವಿದೆ. ಅದು ಬಲವಾದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ. ಇದೇ ಇತರ ಸಣ್ಣ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಗಿಂತ ಇದನ್ನು ಮುಂದೆ ಇರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ MySpace ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಕ್ಸೆಸ್ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಕೇವಲ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ನಂಬಿದರೆ ಸಾಲದು. ಇಂದಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಸ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ತರಬೇಕು. ಹಳೆಯ ಬಳಕೆದಾರರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂದಿನ ಯುವಕರನ್ನೂ (Gen Z, Gen Alpha) ಆಕರ್ಷಿಸಬೇಕು. ಹಿಂದೆ MySpace Facebook ಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ಬೀಳಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಅದರ ಮೂಲ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದೇ ಎಂದು ವಿನ್ನಿಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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