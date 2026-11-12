ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲುಕ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟಚ್: ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಸ ಇವಿ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ 'ವೆಸ್ಪಾ'!
Vespa New Electric Scooter: ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಸಂಸ್ಥೆ ವೆಸ್ಪಾ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಾಗಿ 'ವೆಸ್ಪಾ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಸ್', 'ವೆಸ್ಪಾ ಪ್ರಿಮಾವೆರಾ', 'ವೆಸ್ಪಾ ಪ್ರಿಮಾವೆರಾ ಟೆಕ್' ಎಂಬ ಮೂರು ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
Published : November 12, 2026 at 2:15 PM IST
Vespa New Electric Scooter: ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಗೂ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಶೈಲಿಯ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಸಂಸ್ಥೆ ವೆಸ್ಪಾ (Vespa) ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಾಗಿ ತನ್ನ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಸೀರಿಸ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಸೀರಿಸ್ ವೆಸ್ಪಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ, ಮೊನೊಕಾಕ್ ಚಾಸಿಸ್ (Monocoque chassis) ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾದರಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಪಾ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಸ್ (Vespa Sprint S), ವೆಸ್ಪಾ ಪ್ರಿಮಾವೆರಾ (Vespa Primavera) ಮತ್ತು ವೆಸ್ಪಾ ಪ್ರಿಮಾವೆರಾ ಟೆಕ್ (Vespa Primavera Tech) ಎಂಬ ಮೂರು ಮಾದರಿಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ವೆಸ್ಪಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ವಿವರ: ಈ ಎಲ್ಲ ಮೂರು ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ವೆಸ್ಪಾದ ಐಕಾನಿಕ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ (ICE) ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಏಕೈಕ ಬಾಹ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ಸೈಲೆನ್ಸರ್) ಇಲ್ಲದಿರುವುದು.
- ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಮಾವೆರಾ: ಈ ಎರಡೂ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, 3.1kW ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು 2.3kWh ತೆಗೆಯಬಹುದಾದ (Removable) ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ಮೋಟಾರ್ 2.7kW ನಿರಂತರ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ 200Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಗಂಟೆಗೆ 45 ಕಿ.ಮೀ (45 kmph) ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಒಮ್ಮೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ 68 ಕಿ.ಮೀ (WMTC-rated) ರೇಂಜ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. 500W ಚಾರ್ಜರ್ ಬಳಸಿ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಶೇ. 0 ದಿಂದ 80 ರವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಸುಮಾರು 4 ಗಂಟೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಹಿತ ಇವುಗಳ ತೂಕ 111 ಕೆಜಿ ಇದೆ.
- ವೆಸ್ಪಾ ಪ್ರಿಮಾವೆರಾ ಟೆಕ್ (ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಾದರಿ): ಇದು ಈ ಸೀರಿಸ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಕೂಟರ್ ಆಗಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡದಾದ 4.2kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು 3.6kW ನಿರಂತರ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುವ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮೋಟಾರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇದು ಒಮ್ಮೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ 80 ಕಿ.ಮೀ (WMTC-rated) ರೇಂಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ತೂಕ 130 ಕೆಜಿ ಇದೆ.
ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಫೀಚರ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ:
- ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಟರ್ನ್-ಬೈ-ಟರ್ನ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ (ಮೊದಲ ಮೂರು ವರ್ಷ ಉಚಿತ, ನಂತರ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಗತ್ಯ) ಹೊಂದಿರುವ 4.3-ಇಂಚಿನ ಟಿಎಫ್ಟಿ (TFT) ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಕೀ-ಲೆಸ್ ಇಗ್ನಿಷನ್, 'ಫೈಂಡ್ ಮೈ ಸ್ಕೂಟರ್' (Find My Scooter) ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಹಾಗೂ ಇಕೋ (Eco) ಮತ್ತು ಪವರ್ (Power) ಎಂಬ ಎರಡು ರೈಡ್ ಮೋಡ್ಗಳಿವೆ.
- ವೀಲ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್: ಎಲ್ಲ ಮೂರು ಮಾದರಿಗಳು ಆಲ್-ಎಲ್ಇಡಿ (All-LED) ಲೈಟಿಂಗ್, 12/11-ಇಂಚಿನ ವೀಲ್ ಸೆಟಪ್, ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 110-ಸೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 120-ಸೆಕ್ಷನ್ ಟೈರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 200mm ಡಿಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 140mm ಡ್ರಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಿಮಾವೆರಾ ಟೆಕ್ ಮಾದರಿಯು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸಿಂಗಲ್-ಚಾನೆಲ್ ಎಬಿಎಸ್ (ABS) ಹೊಂದಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಪೈಪೋಟಿ: ಪ್ರಸ್ತುತ ವೆಸ್ಪಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಪಾ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಪಾ ಎಸ್ನಂತಹ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ತನ್ನ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ವೆಸ್ಪಾ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್ (Bajaj Chetak) ಶ್ರೇಣಿಯೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಹೀರೋ, ಟಿವಿಎಸ್, ಹೋಂಡಾ ಮತ್ತು ಸುಜುಕಿಯಂತಹ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಏಥರ್ (Ather) ಮತ್ತು ರಿವರ್ (River) ನಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಿಂದಲೂ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ಆಧುನಿಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರುವ ವೆಸ್ಪಾದ ಈ ಹೊಸ ಸೀರಿಸ್ ಜಾಗತಿಕ ಇವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ವೆಸ್ಪಾ ತನ್ನ ಈ ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಂದರೆ ಇವಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಆಯ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗುತ್ತದೆ.
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