ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಅಂದಕ್ಕೆ ಈ ಯುಗದ ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿ! ದೇಶಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ ಇಟಾಲಿಯನ್ ವಿಂಟೇಜ್ ಸ್ಕೂಟರ್
Vespa Officina 8 Special Edition: ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಐಕಾನಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ವೆಸ್ಪಾ ದೇಶಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : February 14, 2026 at 10:23 AM IST
Vespa Officina 8 Special Edition: ಇಟಾಲಿಯನ್ ಐಕಾನಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ವೆಸ್ಪಾ ತನ್ನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಆಫಿಸಿನಾ 8 ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ವೆಸ್ಪಾ ಸ್ಕೂಟರ್ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಗಿದೆ. 80 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಈಗ ವಾಹನ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಈ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯ ವಿಷಯವೂ ಹೀಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಸಾರಿಗೆ ಸಾಧನವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಂದು ಮೇರುಕೃತಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಇತರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಈಗ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಆಫಿಸಿನಾ 8 ಕೇವಲ ಹೆಸರಲ್ಲ, ಇದು ವೆಸ್ಪಾದ ಜನನಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವಾಗಿದೆ. 1944 ರಲ್ಲಿ ಇಟಲಿಯ ಪೊಂಟೆಡೆರಾದಲ್ಲಿರುವ ಪಿಯಾಜಿಯೊ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಆಫಿಸಿನಾ 8 ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು, ವಿನ್ಯಾಸಕರು ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಗಳ ತಂಡವು ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ವೆಸ್ಪಾ ಮೂಲ ಮಾದರಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿತು.
ನಿಯಮಿತ ಉತ್ಪಾದನಾ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿಯೇ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು. 1946 ರಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಪಾ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆಯಲು ಕಾರಣ ಈ ಅಫಿಸಿನಾ 8 ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಸಂಶೋಧನೆ. ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್-ಡ್ರೈವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಗೇರ್ ನಿಯಂತ್ರಣದಂತಹ ನವೀನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡವು.
ಹೊಸ ವೆಸ್ಪಾ ಅಫಿಸಿನಾ 8 ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ ಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ್ನು ಸೆಳೆಯುವುದು ಬಣ್ಣ. ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾಟ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬ್ಲೂ ಅಫಿಸಿನಾ 8 ಎಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಕಾಲದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಧರಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳು, ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲು ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ಕೂಟರ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಹೀಯ ರಿವೆಟ್ಗಳು, ಬ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಟೋನ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿಂಟೇಜ್ ಲುಕ್ವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸೀಟ್ ವಿನ್ಯಾಸವು ಸ್ಕೂಟರ್ ಥೀಮ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪಕ್ಕೆಲುಬಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ವೆಸ್ಪಾ ಅಫಿಸಿನಾ 8 ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
- 125 ಸಿಸಿ ರೂಪಾಂತರ: ನಗರ ಸವಾರಿ ಮತ್ತು ಮೈಲೇಜ್ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
- 150 ಸಿಸಿ ರೂಪಾಂತರ: ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸವಾರಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಎರಡೂ ಎಂಜಿನ್ಗಳು ವೆಸ್ಪಾದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸುಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದರ ಮಾನೋಕೋಕ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಡಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ವೆಸ್ಪಾ ಅದ್ಭುತ ಸ್ವಾಗತ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಸುಂದರವಾದ ಲೋಹದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಿಟ್, ಆಫಿಷಿನಾ 8ರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಮಾಲೀಕರ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು 80 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವೆಸ್ಪಾವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಹೋದ ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಉಚಿತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಸ್ಕೂಟರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪಿಯಾಜಿಯೊ ವೆಸ್ಪಾ ಪ್ರಿಯರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಜೀವನಶೈಲಿ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ಕೂಟರ್ನಂತೆಯೇ ಅದೇ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುವ ಟಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕಂಪನಿಯು ಆಫಿಸಿನಾ 8 ಲೋಗೋ ಹೊಂದಿರುವ ಟಿ-ಶರ್ಟ್ಗಳು, ಹೂಡಿಗಳು, ಬ್ಯಾಕ್ಪ್ಯಾಕ್ಗಳು, ಕೀ ಚೈನ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಂಡ್ಬ್ರೇಕರ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಬ್ಲೂ ಶೇಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದು, ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಂಟೇಜ್ ಲುಕ್ನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಪಾ ಅಫಿಸಿನಾ 8 ಬೆಲೆ ರೂ. 1.34 ಲಕ್ಷದಿಂದ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬೆಲೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಈ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಆಯ್ದ ವೆಸ್ಪಾ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸೀಮಿತ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವೆಸ್ಪಾ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು ಇದನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವೆಸ್ಪಾ ಅಫಿಸಿನಾ 8 ಕೇವಲ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಇತಿಹಾಸದ ಒಂದು ತುಣುಕು. ವೆಸ್ಪಾ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಮೇರುಕೃತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಇತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದರ ಬೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೂ ವೆಸ್ಪಾ ನೀಡುವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯ, ವಿಂಟೇಜ್ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಪರಿಕರಗಳು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ವೆಸ್ಪಾ ಅಫಿಸಿನಾ 8 ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ.
