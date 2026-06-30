ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ 25 ಸಾವಿರ ಸವಾರರಿಂದ 80ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ! ವೆಸ್ಪಾ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ನಡುಗಿದ ಪ್ರಪಂಚ!
Vespa Celebrations In Rome: ವೆಸ್ಪಾ ತನ್ನ 80ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು 67 ದೇಶಗಳಿಂದ 25 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೆಸ್ಪಾ ಸವಾರರೊಂದಿಗೆ ಇಟಲಿಯ ರೋಮ್ನಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಆಚರಿಸಿದೆ.
Published : June 30, 2026 at 1:08 PM IST
Vespa Celebrations In Rome: ವೆಸ್ಪಾ ತನ್ನ 80ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಇದುವರೆಗಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವೆಸ್ಪಾ ರ್ಯಾಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸಿತು. ವೆಸ್ಪಾ ಪ್ರಕಾರ, 67 ದೇಶಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 25,000 ಸವಾರರು ಇಟಲಿಯ ರೋಮ್ನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಮೆರವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದರು. ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಕೊಲೊಸಿಯಮ್, ಪಿಯಾಝಾ ವೆನೆಜಿಯಾ ಮತ್ತು ಫೋರಿ ಇಂಪೀರಿಯಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ರೋಮ್ನ ಕೆಲವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೆಗ್ಗುರುತುಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಯಿತು.
ವೆಸ್ಪಾ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಸವಾರಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಮೂಲ 1946ರ ವೆಸ್ಪಾ 98ರಿಂದ ಸಮಕಾಲೀನ ಪ್ರೈಮಾವೆರಾ ಮತ್ತು ಜಿಟಿಎಸ್ನಂತಹ ಆಧುನಿಕ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು.
ವೆಸ್ಪಾ ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಇಟಾಲಿಯನ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುವ ಜೀವನಶೈಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಐಕಾನಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಪಿಯಾಜಿಯೊ ವೆಸ್ಪಾದ ತಾಯ್ನಾಡು ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತು.
ಮೆರವಣಿಗೆಯು VESPA ROMA 2026 - 80 ವರ್ಷಗಳ ಐಕಾನ್ ಆಚರಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿತ್ತು. ರೋಮ್ನ ಮೇಯರ್ ರಾಬರ್ಟೊ ಗುವಾಲ್ಟಿಯೇರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಎಲ್ಲ 67 ದೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ವೆಸ್ಪಾ ಕ್ಲಬ್ಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇದರ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಸುಮಾರು 25,000 ಸವಾರರು ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
1946ರ ಮೂಲ ಮಾದರಿಗಳಿಂದ ಪ್ರೈಮಾವೆರಾ ಮತ್ತು ಜಿಟಿಎಸ್ನಂತಹ ಆಧುನಿಕ ದಿನದ ಕೊಡುಗೆಗಳವರೆಗೆ ವೆಸ್ಪಾ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. ಪಿಯಾಜಿಯೊ ಫೋರೊ ಇಟಾಲಿಕೊವನ್ನು ವೆಸ್ಪಾ ಗ್ರಾಮವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಶಕರು ವೆಸ್ಪಾ ಶ್ರೇಣಿಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಬಹುದು.
ಈ ಆಚರಣೆಗಳು ಜೂನ್ 28 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳು, ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಗಳು, ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು. ರೋಮ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ 80ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತ ವೆಸ್ಪಾ ಹೊಸ GTS 310 ಎಂಬತ್ತನೇ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರಮಾಣಿತ GTS 310 ಆಧರಿಸಿ, ಈ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯು ಕೇವಲ 1,946 ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವೆಸ್ಪಾವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ವರ್ಷವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ.
ವೆಸ್ಪಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಭಾರಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಪ್ರಯಾಣವು 1960ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ಮತ್ತು LML ನಂತಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ 2012 ರಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಭಾರತವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 125cc ಮತ್ತು 150cc ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಜೀವನಶೈಲಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
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