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280bhp, ಎಂಟು ಸಿಲಿಂಡರ್, 1000cc ಟು-ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಎಂಜಿನ್​: ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಬೈಕ್​!

Veloce Aperion Revealed: ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ವೆಲೋಸ್ 280bhp, ಎಂಟು-ಸಿಲಿಂಡರ್, 1000cc ಟು-ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಎಂಜಿನ್​ ರೋಡ್‌ಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಫುಲ್​ ಡಿಟೇಲ್ಸ್​ ಇಲ್ಲಿದೆ..

VELOCE APERION PRICE VELOCE APERION TWO STROKE ENGINE VELOCE APERION FEATURES VELOCE APERION SPECS
ವೆಲೋಸ್ ಅಪೆರಿಯನ್‌ (Photo Credit: Veloce Motorcycles)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 30, 2026 at 8:10 AM IST

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Veloce Aperion Revealed: ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ವೆಲೋಸ್ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ಸ್ 12,000rpm ನಲ್ಲಿ 280hp ಉತ್ಪಾದಿಸುವ 1,000cc ಎಂಟು-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಟು​-ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ನೇಕೆಡ್ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಅಪೆರಿಯನ್ ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ವೆಲೋಸ್ ಅಪೆರಿಯನ್‌ ಅನ್ನು ಕೇವಲ 24 ಯೂನಿಟ್ಸ್​ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರ ಡೆಲಿವರಿ 2027ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ವೆಲೋಸ್ ಅಪೆರಿಯನ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲು ಕಳೆದ ವಾರ ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬೈಕ್ ಶೆಡ್ ಮೋಟೋ ಶೋನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಬೈಕ್​ ರಸ್ತೆ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ UK ಮೋಟಾರ್ ಸಿಂಗಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ (MSVA) ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆಯನ್ನು £78,000 (ಸುಮಾರು ರೂ. 97.15 ಲಕ್ಷ) ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

VELOCE APERION PRICE VELOCE APERION TWO STROKE ENGINE VELOCE APERION FEATURES VELOCE APERION SPECS
ವೆಲೋಸ್ ಅಪೆರಿಯನ್‌ (Photo Credit: Veloce Motorcycles)

ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್​: X8 ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅಪೆರಿಯನ್‌ನ ಎಂಜಿನ್ ಎಪ್ರಿಲಿಯಾ RS125 ನಿಂದ ಪಡೆದ ಎಂಟು ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಸುತ್ತಲೂ ಎರಡು V4 ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ X-ಶೇಪ್​ ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲೆಟ್‌ನಿಂದ ಯಂತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಫೋರ್ಜ್ಡ್​ ಪಿಸ್ಟನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್‌ಶಾಫ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್‌ಶಾಫ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಸ್ಟಮ್ ಕ್ಲಚ್ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಸ್​-ಸ್ಪೀಡ್​ ಟ್ರಾನ್ಸ್​ಮಿಷನ್​ ಅನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಯಾಕ್‌ಶಾಫ್ಟ್‌ಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಎಂಟು 24mm ಡೆಲ್ಲೋರ್ಟೊ ಕಾರ್ಬ್ಯುರೇಟರ್‌ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಇದು ಸ್ಪಿರಲ್​-ಕೇಬಲ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ಗ್ರಿಪ್ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಿ-ಮಿಕ್ಸ್ಡ್​ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಎರಡು-ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಯಿಲ್​ನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

125 ಸಿಸಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ನ 280 ಹೆಚ್‌ಪಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಸುಮಾರು 35 ಹೆಚ್‌ಪಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ತಜ್ಞ ಮಿಟಾಕಾ ಪೂರೈಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ವೆಲೋಸ್ ಅಪೆರಿಯನ್ ಆ ಅಗಾಧವಾದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ವೆಲೋಸ್ ಅಪೆರಿಯನ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಅದರ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಎರಡು-ಸ್ಟ್ರೋಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪವರ್​ ಡೆಲಿವರಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪೆನ್ಶನ್ ಚೇಂಬರ್​ಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಎಂಟು ಎಕ್ಸ್‌ಪೆನ್ಶನ್ ಚೇಂಬರ್​ಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ವೆಲೋಸ್ ಲೇಸರ್-ಸಿಂಟರ್ಡ್, ಆಲ್-ಅಲಾಯ್ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಚೇಂಬರ್​ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪರಿಹರಿಸಿದರು.

ಇದರ ಎಂಜಿನ್, ಚಾಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್ ಒಂದೇ ರಚನಾತ್ಮಕ ಘಟಕವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಡೆಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಟ್ರೆಲ್ಲಿಸ್ ಸಬ್‌ಫ್ರೇಮ್‌ಗಳಿವೆ. ಹಿಂಭಾಗವು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಿಂಗಲ್-ಸೈಡೆಡ್ ಸ್ವಿಂಗರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಮಾಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಶನ್ ಅನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಎಂಜಿನ್‌ನ ಕೆಳಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಪುಲ್-ರಾಡ್ ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ಶಾಕ್​ ಅಬ್ಸಾರ್ಬರ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

VELOCE APERION PRICE VELOCE APERION TWO STROKE ENGINE VELOCE APERION FEATURES VELOCE APERION SPECS
ವೆಲೋಸ್ ಅಪೆರಿಯನ್‌ ಎಂಜಿನ್​ (Photo Credit: Veloce Motorcycles)

ದಿ ಲಿಟಲ್ ಬ್ರದರ್: ಅಪೆರಿಯನ್ ಜೊತೆಗೆ ವೆಲೋಚೆ ಎಥೆರಿಯಲ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ 500 ಸಿಸಿ, ನಾಲ್ಕು-ಸಿಲಿಂಡರ್, ಎರಡು-ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು 12,000 ಆರ್‌ಪಿಎಂನಲ್ಲಿ 145 ಹೆಚ್‌ಪಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ 'ರಿವರ್ಸ್' ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇನ್‌ಪುಟ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಶಾಫ್ಟ್‌ನ ಹಿಂದೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಥೆರಿಯಲ್ ಸೀಟಿನ ಕೆಳಗೆ ರೇಡಿಯೇಟರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಪೆರಿಯನ್‌ನಂತೆ, ವೆಲೋಚೆ ಎಥೆರಿಯಲ್ ಕೂಡ ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ-ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಕೇವಲ 48 ಯೂನಿಟ್ಸ್​ ಮಾತ್ರ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

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VELOCE APERION TWO STROKE ENGINE
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