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ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಭರ್ಜರಿ ವಾಹನ ಮಾರಾಟ ಹೆಚ್ಚಳ: ಎಫ್​ಎಡಿಎ ವರದಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

May 2026 Vehicle Sales In India: ಮೇ 2026ರ ವಾಹನ ಮಾರಾಟ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳನ್ನು ಎಫ್​ಎಡಿಎ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇಕಡಾ 9.55 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

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ಎಫ್​ಎಡಿಎ ವರದಿ (Photo Credit: Getty Images)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 9, 2026 at 1:30 PM IST

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May 2026 Vehicle Sales In India: ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಡೀಲರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಫೆಡರೇಶನ್ (FADA) ಮೇ 2026 ರಲ್ಲಿ ರಿಟೇಲ್​ ವಾಹನ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ 9.55 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತದ ಡೀಲರ್‌ಶಿಪ್‌ಗಳು ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 2.53 ಮಿಲಿಯನ್ (25.31 ಲಕ್ಷ) ವಾಹನಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿವೆ.

ಹೆಚ್ಚಿದ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಉದ್ಯಮವು ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನಗಳು, ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು, ಟ್ರಾಕ್ಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ರಿಟೇಲ್​ ಮಾರಾಟದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯು ಏಪ್ರಿಲ್ 2026ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶೇ 6.75 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಆದ್ರೂ FADA ಈ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಂತರದ ಸೀಸನ್​ನ ನಿಧಾನಗತಿ ಮತ್ತು ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್‌ನ ವಿಳಂಬವಾದ ಆರಂಭವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನ ಮಾರಾಟ: ಮೇ 2026ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನ ವಿಭಾಗವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟವು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ 23.25 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 402,591 ಯುನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಇದುವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಾರಾಟದ ಅಂಕಿ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ನಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಭಾಗದ ಬೇಡಿಕೆ ಶೇ 18.80 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾದರೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 30.35 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಡೀಲರ್‌ಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬಲವಾದ ಬುಕಿಂಗ್ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು SUV ಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಬೇಡಿಕೆ ಕಾರಣ. FADA ಸಣ್ಣ ಕಾರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಇದು ಯುಟಿಲಿಟಿ ವಾಹನಗಳ ನಿರಂತರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಬಜೆಟ್ ಜ್ಞಾನದ ಖರೀದಿದಾರರು ಸಹ ಕ್ರಮೇಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಪರ್ಯಾಯ ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್‌ಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಒಲವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಮೇ 2026ರಲ್ಲಿ ಸಿಎನ್‌ಜಿ ವಾಹನಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ 23.34% ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ಇವಿಗಳು 6.63% ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ವಾಹನಗಳು ಒಟ್ಟು ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ 38% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು.

ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರಾಟ: ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟವು 18.44 ಲಕ್ಷ ಯುನಿಟ್‌ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಮೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 7.54% ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ನಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು 11.75% ಏರಿಕೆ ಕಂಡರೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು 4.74% ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿವೆ.

ಡೀಲರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನಗಳ ಮಾರಾಟವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಏರಿಳಿತಗಳು ಗ್ರಾಹಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಾಹನಗಳತ್ತ ಒಲವು ತೋರಲು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಎಫ್‌ಎಡಿಎ ಗಮನಿಸಿದೆ. ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಇವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ 6.11% ರಿಂದ 9.25% ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಮಾರಾಟ: ಮೇ 2026ರ ರಿಟೇಲ್​ ಮಾರಾಟ ದತ್ತಾಂಶವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ (ಇವಿ) ಅಳವಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಇವಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 11% ಅಂಕವನ್ನು ದಾಟಿದೆ ಎಂದು FADA ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಮೇ ತಿಂಗಳು ಎಲ್ಲಾ ವಾಹನ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇವಿ ರಿಟೇಲ್​ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಪ್ರಬಲ ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ.

ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಪರ್ಯಾಯ ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ (ಇವಿ ಮತ್ತು ಸಿಎನ್‌ಜಿಯಂತಹ) ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಇದು ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಮತ್ತು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಾಹನಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉದ್ಯಮ ತಜ್ಞರು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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