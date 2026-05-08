ಎಲ್ಲವೂ ಡಿಜಿಟಲ್​! ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್​ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್​

Vehicle Registration: ವಾಹನ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಸಿಎಂ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 24 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ವೆಹಿಕಲ್​ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್​! (Photo Credit: IANS)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 8, 2026 at 10:37 AM IST

Vehicle Registration In 24 Hours: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸರಳಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ವಾಹನ ಡೀಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೋಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ನೇಮಿಸಲು ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಹನ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 24 ಗಂಟೆಗಳೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೊಸ ವಾಹನಗಳ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೇವಲ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಡೀಲರ್ ವಾಹನಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿ ಶಾಶ್ವತ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಸಿಎಂ ಅವರ ಮುಂದೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತು.

ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರು ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್​ ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಸಿಎಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಈ ವಾರದೊಳಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 27,000 ವಾಹನಗಳು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್​ಗಾಗಿ​​ ಕಾಯುತ್ತಿವೆ. ನಿಗದಿತ ಗಡುವು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದು ಈ ಬಾಕಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ.

  • ಇನ್ಮುಂದೆ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 24 ಗಂಟೆಗಳೊಳಗೆ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ.
  • ವಾಹನದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಡೀಲರ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ "ಫ್ಯಾನ್ಸಿ" ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಯಸುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಳಿದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ 24 ಗಂಟೆಗಳೊಳಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಬೇಕು. ಶಾಶ್ವತ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಈ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು.
  • ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಅಥವಾ ವಿಳಂಬವಾದರೆ, 24 ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಆಗಿ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
  • ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೋಂದಣಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ವಾಹನ ಡೀಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಇದು ಕಾನೂನು ತೊಡಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನಸೆಳೆದರು ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರವು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಉಳಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು.
  • ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.

