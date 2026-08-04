ಚೀನಾದ ಡೀಪ್ಸೀಕ್ V4-Flash AI ಮಾಡೆಲ್ ಲಾಂಚ್: ಜಗತ್ತಿನ ಕೈಗೆಟುಕುವ AI ಮಾದರಿ, GPT-5.6 ಗಿಂತ 60 ಪಟ್ಟು ಅಗ್ಗ!
Cheapest AI Model: ಚೀನಾದ ಡೀಪ್ಸೀಕ್ V4-Flash AI ಮಾದರಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು GPT-5.6 ಗಿಂತ 60 ಪಟ್ಟು ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ.
Published : August 4, 2026 at 12:52 PM IST
Cheapest AI Model: ಚೀನಾದ AI ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಕಂಪನಿ ಡೀಪ್ಸೀಕ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಮಾದರಿ V4-Flash ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ರಿಸರ್ಚ್ ಫರ್ಮ್ Artificial Analysis ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಅಗ್ಗದ AI ಮಾದರಿ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ DeepSeek, Anthropicನ Claude Fable 5 ಮತ್ತು OpenAIನ GPT-5.6ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರುಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದೆ.
Reuters ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, DeepSeek ಪ್ರಸ್ತುತ ತನ್ನ ಸಂಭಾವ್ಯ IPOಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕಂಪನಿ ಶುಕ್ರವಾರ V4-Flash ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸುವುದೇ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ. ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ DeepSeekನ R1 ಮಾದರಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕುಸಿತ ತಂದಿತ್ತು. ಅದರ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಪನಿಗಳು AIಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬೃಹತ್ ಹೂಡಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದಿದ್ದವು.
V4-Flash ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?: Artificial Analysis ಪ್ರಕಾರ, V4-Flashನ ಬೆಲೆ $0.14 ಪ್ರತಿ ಮಿಲಿಯನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೋಕನ್ ಮತ್ತು $0.28 ಪ್ರತಿ ಮಿಲಿಯನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಟೋಕನ್ ಆಗಿದೆ. ಟೋಕನ್ ಎಂದರೆ AI ಮಾದರಿಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಯೂನಿಟ್. ಈ ರಿಸರ್ಚ್ ಫರ್ಮ್ ಪ್ರಕಾರ, V4-Flash ಒಂದು ಬೆಂಚ್ಮಾರ್ಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸರಾಸರಿ ಕೇವಲ 3 ಸೆಂಟ್ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ,
- ಚೀನಾದ Moonshot AI Kimi K3: 86 ಸೆಂಟ್
- OpenAI GPT-5.6 Sol: $1.86
- Anthropic Claude Fable 5: $3.15
ಅಂದರೆ V4-Flash, Claude ಗಿಂತ 105 ಪಟ್ಟು ಅಗ್ಗ. ಈ ಮಾನದಂಡದ ಬೆಲೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಧಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಮಾದರಿಯು ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕಾದ ಡೇಟಾದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನೂ ಸಹ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಒಂದು ಮಾದರಿಯು ಕಡಿಮೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಹಂತಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು.
V4-Flash ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ?: ಅಮೆರಿಕನ್ ಫರ್ಮ್ನ Intelligence Indexನಲ್ಲಿ V4-Flash ಗೆ 100 ಕ್ಕೆ 50 ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 9 ವಿಭಿನ್ನ ಬೆಂಚ್ಮಾರ್ಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರೀಸನಿಂಗ್, ಕೋಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವರ್ಕ್ಪ್ಲೇಸ್ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಈ ಸ್ಕೋರ್ ಗೂಗಲ್ನ Gemini 3.6 Flashಗೆ ಸಮವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮೆಟಾನ Muse Spark 1.1 ಮತ್ತು Z.AI ನ GLM-5.2 ಗಿಂತ ಕೇವಲ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಂದೆ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಿದ್ದರೂ V4-Flashನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಾಂಪಿಟಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆ.
ಚೀನಾದಲ್ಲಿ AI ಯುದ್ಧ: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ AI ಬೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದ DeepSeekಗೆ ಈಗ ByteDance, Alibaba, Moonshot AI, MiniMax ಮತ್ತು Z.AI ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಚೀನಾದ ಎಲ್ಲಾ AI ಕಂಪನಿಗಳು ಅಮೆರಿಕನ್ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮರ್ಥ ಮತ್ತು ಅಗ್ಗದ AI ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ತರುವ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿವೆ.
ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಸೋಮವಾರ Alibaba ಕೂಡ ತನ್ನ ಹೊಸ AI ಮಾದರಿ Qwen3.8-Max ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು Alibabaದ ಇದುವರೆಗಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಪವರ್ಫುಲ್ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಲಾಂಚ್ ಆದ Moonshot AIನಂತೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇತ್ತ DeepSeek ಸಹ ತನ್ನ V4 ಮಾದರಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ವರ್ಷನ್ V4-Pro ಅನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯು ಇನ್ನೂ ಅದರ ಲಾಂಚ್ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ.
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