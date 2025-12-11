ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಆಪಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟ ಕಂಪನಿ: ಈ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಏನುಂಟು, ಏನಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ?
Apple Noida Store: ಆಪಲ್ ಇಂದು ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿ ತೆರೆದಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.
Apple Noida Store: ಆಪಲ್ ನೋಯ್ಡಾವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಹಕರು ಈಗ ಆಪಲ್ನ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸುಲಭ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ಅದು ಆಪಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ. ಶಾಪ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಓವರ್ ವಿಡಿಯೋ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಅಥವಾ ಆಪಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಆಗಿರಬಹುದು. ಈ ಅಂಗಡಿ ಇಂದು ಅಂದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ನ ಐದನೇ ಅಂಗಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಆಪಲ್ ದೆಹಲಿ (ಸಾಕೇತ್), ಮುಂಬೈ (ಬಿಕೆಸಿ), ಪುಣೆ (ಕೋರೆಗಾಂವ್) ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ (ಹೆಬ್ಬಾಳ) ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿದೆ.
ಆಪಲ್ 2023 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಅಧಿಕೃತ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ತೆರೆಯಿತು. ಮೊದಲ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದನ್ನು ಸಾಕೇತ್ (ದೆಹಲಿ) ನಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಯಿತು. ಈಗ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಐದನೇ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಆಪಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
#WATCH | Noida, Uttar Pradesh: Apple opened its store in Noida's DLF Mall of India.— ANI (@ANI) December 11, 2025
This is Apple’s fifth official store in India and the second in the Delhi-NCR region. pic.twitter.com/3skAfxMaQn
ಡಿಎಲ್ಎಫ್ ಮಾಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಒಳಗಿರುವ ಆಪಲ್ ನೋಯ್ಡಾ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಜನನಿಬಿಡ ಶಾಪಿಂಗ್ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಪಲ್ ಅನುಭವವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಲಿಕೆಯ ಅವಧಿಗಳವರೆಗೆ ಸೃಜನಶೀಲತೆ, ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದ ಬೆಂಬಲದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಎಂಬತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ನೋಯ್ಡಾ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯಾದ್ಯಂತ ಆಪಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಈ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಹೊಸ ತಾಣದ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂಭಾಗದ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿಯಾದ ನವಿಲಿನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ರೋಮಾಂಚಕ ಗರಿಗಳ ಮಾದರಿಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಲಾಕೃತಿಯು ಸೃಜನಶೀಲತೆ, ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಮಕಾಲೀನ ಭಾರತದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಪಲ್ ವಿವರಿಸಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಮತ್ತು ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಕೋರೆಗಾಂವ್ ಪಾರ್ಕ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾದ ದೃಶ್ಯ ಶೈಲಿಯ ಮೇಲೆ ಥೀಮ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಪಲ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣದ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಪಲ್ನ ಸ್ಟೋರ್ಗಳು ಮತ್ತು ರಿಟೇಲ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ವನೆಸ್ಸಾ ಟ್ರಿಗುಬ್ ಪ್ರಕಾರ, ಆಪಲ್ ನೋಯ್ಡಾದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಅನ್ನು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಆಪಲ್ ನೋಯ್ಡಾ ಕೇವಲ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಒಂದು ಸ್ಥಳವಲ್ಲ.. ಇದು ಸೃಜನಶೀಲ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಟುಡೇ ಅಟ್ ಆಪಲ್ ಸೆಷನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂದರ್ಶಕರು ಹೊಸ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಬಹುದು. ಇವು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಆಪಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ಗಳ ನೇತೃತ್ವದ ಉಚಿತ, ದೈನಂದಿನ ಅನುಭವಗಳಾಗಿವೆ. ಅವರು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ, ಕಲೆ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಕೋಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾಗವಹಿಸುವವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಆಪಲ್ ಸಾಧನಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಇದರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಅಧಿಕೃತ ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಷನ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಆಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೆಲವು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ನೋಟ ಇಲ್ಲಿದೆ:
- Tips: Work Smarter on Mac
- Tips: Get Active with Apple Watch
- Workshop: Take Better Photos on iPhone
- Kids: Code Your First App
