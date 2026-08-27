ನಾಸಾ, ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್, ಸೆನೆಟ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಚೀನಾ ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳ ಡೊಮೇನ್ ವಶ: ಅಮೆರಿಕ
QTFY Hacking Group: ಅಮೆರಿಕದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿದ ಚೀನಾ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಡೊಮೇನ್ಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
Published : August 27, 2026 at 3:17 PM IST
QTFY Hacking Group: ಅಮೆರಿಕದ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಚೀನಾ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಡೊಮೇನ್ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿದ್ದರು. ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಚೀನಾ ಹ್ಯಾಕರ್ ಗಳ ಗುಂಪುಗಳು ನಾಸಾ, ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮತ್ತು US ಸೆನೆಟ್ಗೆ ನುಗ್ಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು FBI ಪ್ರಕಾರ, ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು "QScan" ಮತ್ತು "QTRouter" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು "QTFY" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಗುಂಪು ಬಳಸುತ್ತಿತ್ತು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ದಾಖಲೆಗಳು QTFY ಪಾವತಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ರಾಜ್ಯ ಭದ್ರತಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ಪೀಪಲ್ಸ್ ಲಿಬರೇಶನ್ ಆರ್ಮಿ ಸೇರಿವೆ.
NASA ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಸೆನೆಟ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ!: ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, QTFY ಅನ್ನು Nanjing Xinjiuwei Network Technology Company ಎಂಬ ಚೀನಾ ಮೂಲದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಯು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. QTFY ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳನುಗ್ಗುವಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಬಲಿಪಶುಗಳಲ್ಲಿ NASA, ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್, US ಸೆನೆಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಧನ, ನ್ಯಾಯ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆಗಳು ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು, ಟೆಲಿಕಾಂ ಪೂರೈಕೆದಾರರು, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಪನಿಗಳು, ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
"ಅಮೆರಿಕ ಜನರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ": "ಫೆಡರಲ್ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು PRCಯ ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಪೀಪಲ್ಸ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಚೀನಾ ಪ್ರಾಯೋಜಿಸಿದ ವಿವೇಚನಾರಹಿತ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತುಹಾಕುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನದು" ಎಂದು ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಟಾಡ್ ಬ್ಲಾಂಚೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಅಮೆರಿಕದ ಜನರಿಗೆ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಧನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಚೀನಾ ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳ ಕೆಲಸ ಹೇಗೆ?: ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, QScan ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸಾವಿರಾರು ಇಂಟರ್ನೆಟ್-ಸಂಪರ್ಕಿತ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿಸಿತು. ಆ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ನಂತರ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಗುಂಪು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆದ QTRouter ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದ ವರ್ಚುವಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸರ್ವರ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಿತು.
ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಚೀನಾ ಮೂಲವನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ಸಂವಹನಗಳು ಚೀನಾದ ಹೊರಗಿರುವ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿಯಿಟ್ಟ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬಳಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವು.
FBI ನಿರ್ದೇಶಕ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಡೊಮೇನ್ಗಳನ್ನು ಎರಡೂ ಮಾಲ್ವೇರ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಸಂವಹನ, ದೃಢೀಕರಣ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಆ ಡೊಮೇನ್ಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ QScan ಮತ್ತು QTRouter ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಂಡವು ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
FBI ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಾಶ್ ಪಟೇಲ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು "US ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲು ಚೀನಾ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳು ಬಳಸುವ ಜಾಗತಿಕ ಬಾಟ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ ಅಡ್ಡಿ"ಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. FBI ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಭಾವ್ಯ QTFY ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸೂಚಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡಿವೆ.
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