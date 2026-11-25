12ರ ಪೈಕಿ 10 ಆರೋಪಗಳಲ್ಲಿ ಹುವಾವೇ ದೋಷಿ: ಅಮೆರಿಕ ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ದಂಡದ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚೀನಿ ಕಂಪನಿ!
Huawei Convicted US Jury: ವ್ಯಾಪಾರ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಕದಿಯಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ವಂಚಿಸಿದ ಆರೋಪದಡಿ ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ಚೀನಾದ ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ 'ಹುವಾವೇ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್' ಕಂಪನಿಯನ್ನು ದೋಷಿ ಎಂದು ತೀರ್ಪಿತ್ತಿದೆ.
Published : November 25, 2026 at 9:57 AM IST
Huawei Convicted US Jury Trade Secret Theft: ಜಾಗತಿಕ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪೂರೈಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಚೀನಾದ ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ 'ಹುವಾವೇ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್' (Huawei Technologies) ಕಂಪನಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಕದಿಯಲು ಪಿತೂರಿ ನಡೆಸಿದ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ವಂಚಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಜ್ಯೂರಿ ಮಂಗಳವಾರ ಹುವಾವೇ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ದೋಷಿ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ.
ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವಾದ 'ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ರಾಕೆಟೀರಿಂಗ್ ಪಿತೂರಿ' (Criminal racketeering conspiracy) ಆರೋಪದಿಂದ ಜ್ಯೂರಿ ಹುವಾವೇ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯು ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗಿನವರೆಗೆ ಭ್ರಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಂಚನೆ, ಕಳ್ಳತನ ಹಾಗೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬ ಸರ್ಕಾರದ ವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ "ಆಳವಾದ ತಿರಸ್ಕಾರ" (Profound rejection) ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹುವಾವೇ ಪರ ವಕೀಲರು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರರಿಂದ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಕದಿಯಲು ಹುವಾವೇ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಘಟಿತ ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ರಾಕೆಟೀರಿಂಗ್ ಆರೋಪವನ್ನು ಹೊರಿಸಿದ್ದರು. ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಮೆರಿಕದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಚುವ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಸಾಬೀತಾಗಿವೆ.
ಹುವಾವೇಗೆ ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ದಂಡದ ಭೀತಿ: ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 12 ಆರೋಪಗಳ ಪೈಕಿ 10ರಲ್ಲಿ ಹುವಾವೇ ದೋಷಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಬ್ರೂಕ್ಲಿನ್ ಫೆಡರಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಟವಾದಾಗ ಕಂಪನಿಯು ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ಗಳಷ್ಟು ದಂಡವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
"ಅಮೆರಿಕದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ, ಅಮೆರಿಕ ವಾಣಿಜ್ಯದ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಕಾನೂನುಗಳ ಜಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ಹುವಾವೇಯ ದಶಕಗಳ ಮಾದರಿಯಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾದ ಅಪರಾಧಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ" ಎಂದು ಬ್ರೂಕ್ಲಿನ್ ಯುಎಸ್ ಅಟಾರ್ನಿ ಜೋಸೆಫ್ ನೊಸೆಲ್ಲಾ ಜೂನಿಯರ್ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ ಕಾನೂನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲ" ಎಂದು ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಟಾಡ್ ಬ್ಲಾಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕಂಪನಿಯ 2,00,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮಾಡಿದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಮೆರಿಕದ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲದ ದೊಡ್ಡ ಪಿತೂರಿಯ ಸುಳ್ಳು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೆಣೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹುವಾವೇ ವಕೀಲರು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶಿಕ್ಷೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಕಂಪನಿಯು ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹುವಾವೇ ವಕೀಲ ಬ್ರಿಯಾನ್ ಹೆಬರ್ಲಿಗ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಕೆಟೀರಿಂಗ್ ಪಿತೂರಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ಪಿತೂರಿ ಆರೋಪಗಳಿಂದ ಖುಲಾಸೆಯಾಗಿರುವುದು "ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಉತ್ತಮ ಅನುಸರಣಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಮರ್ಥನೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಹುವಾವೇ ಜಾಗತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ: ಈ ತೀರ್ಪು ಹುವಾವೇಯ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯವಹಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಭದ್ರತಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಮೆರಿಕದ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಹುವಾವೇಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದಲೂ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಕಪ್ಪುಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆದರೂ ಇದು ಬೇರೆಡೆ ಕಂಪನಿಯು ಬಲವಾದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಟೆಲಿಕಾಂ ಉಪಕರಣಗಳು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ (AI) ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಮೈಕ್ರೊಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹುವಾವೇ ಚಿಪ್ ತಯಾರಿಕೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ (Nvidia) ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳ ಚಿಪ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
"ಹುವಾವೇ ಯಾವಾಗಲೂ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರತೆಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ, ವ್ಯವಹಾರ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ, ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. 2019ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಹುವಾವೇ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ವಿಚಾರಣೆ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಅಮೆರಿಕವು "ಆರ್ಥಿಕ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ" ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಚೀನೀ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ದಮನಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ನೆಪವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಚೀನಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಳವಿನ ಆರೋಪಗಳ ವಿವರ: ಹುವಾವೇ ವಿರುದ್ಧದ ದೋಷಾರೋಪಣೆಯಲ್ಲಿ ನೇರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಳ್ಳತನದ ದೀರ್ಘ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ನಕಲು ಮಾಡಲಾದ ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ (Source code) ಹೊಂದಿರುವ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ರೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಹುವಾವೇ ಒಮ್ಮೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿತ್ತು ಎಂದು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
- ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಚಿಕಾಗೋ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹುವಾವೇ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಕಂಪನಿಯ ಮಳಿಗೆಯೊಳಗೆ ನುಸುಳಿ, ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಾಧನದ ಒಳಗಿನ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳ ರಹಸ್ಯ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಿದ್ದರು ಎಂದು ದೋಷಾರೋಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
- ಇನ್ನೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಹುವಾವೇ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಕಂಪನಿಯ ಲ್ಯಾಬ್ನಿಂದ ರೋಬೋಟಿಕ್ ತೋಳನ್ನು (Robotic arm) ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಅಳತೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿಸ್ಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ (Cisco Systems), ಮೊಟೊರೊಲಾ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ (Motorola Solutions), ಟಿ-ಮೊಬೈಲ್ (T-Mobile), ಕ್ವಿಂಟೆಲ್ ಯುಎಸ್ಎ (Quintel USA) ಮತ್ತು ಫುಜಿತ್ಸು (Fujitsu) ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ.
"ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದು, ಅಮೆರಿಕದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಂತಹ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹುವಾವೇ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರಿಂದಲೇ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು" ಎಂದು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಮೆರೆಡಿತ್ ಅರ್ಫಾ ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ ಜ್ಯೂರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಆದರೆ ಹುವಾವೇ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಂಡ ಸಿವಿಲ್ ದಾವೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ "ವ್ಯಾಪಾರ ರಹಸ್ಯ-ಸಂಬಂಧಿತ ವಿವಾದಗಳು" ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ. ಹುವಾವೇ ತನ್ನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಗಳಿಸಿಲ್ಲ, ಅಮೆರಿಕ ಕಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ವಕೀಲ ಹೆಬರ್ಲಿಗ್ ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹುವಾವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ಗಳಷ್ಟು ಪರವಾನಗಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಶೇ. 75 ರಷ್ಟು ಹಣ ಅಮೆರಿಕದ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹುವಾವೇ ಹಣಕಾಸು ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ: ಈ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ವಿಚಾರಣೆ ಎದುರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹುವಾವೇ ಮುಖ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ ಮೆಂಗ್ ವಾಂಝೌ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿದ್ದರು. ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿನ ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಎಸ್ಬಿಸಿ (HSBC) ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಹುವಾವೇ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರ ಪುತ್ರಿಯಾದ ಮೆಂಗ್ ಅವರನ್ನು 2018ರಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಕೆನಡಿಯನ್ನರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕೈದಿಗಳ ವಿನಿಮಯ ಒಪ್ಪಂದದ ಭಾಗವಾಗಿ 2021ರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ಒಪ್ಪಂದದ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಮೆಂಗ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ವಿಚಾರಣೆಯು ಚೀನಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಿತ ನಗರವಾದ ಶೆನ್ಝೆನ್ನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಚೀನಾದ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ನಡುವಿನ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ನಡೆದಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯ ಈ ತೀರ್ಪು ಜಾಗತಿಕ ಟೆಕ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾದ ರಾಕೆಟೀರಿಂಗ್ ಆರೋಪದಿಂದ ಹುವಾವೇ ಪಾರಾಗಿದ್ದರೂ, ವ್ಯಾಪಾರ ರಹಸ್ಯ ಕಳವು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಂಚನೆ ಸೇರಿದಂತೆ 10 ಆರೋಪಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿರುವುದು ಕಂಪನಿಗೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿರುವ ದಂಡದ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಹುವಾವೇ ಸಲ್ಲಿಸಲಿರುವ ಮೇಲ್ಮನವಿಯ ಫಲಿತಾಂಶವು ಜಾಗತಿಕ ಟೆಲಿಕಾಂ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಓದಿ: ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಾಲಿಡ್ತು 'ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 70 ನಿಯೋ': 7,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಜೊತೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಂಚ್ ಆಫರ್!