ಹೌದು, ನಾವು ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ: ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಅಮೆರಿಕ
US Space Weapon Earth Orbit: ಅಮೆರಿಕವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : September 15, 2026 at 11:58 AM IST
US Space Weapon Earth Orbit: ಇಷ್ಟು ದಿನ ಕೇವಲ ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿದ್ದ 'ಸ್ಪೇಸ್ ವಾರ್' ಈಗ ನಿಜ ರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೈನಿಕ ಬಲವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾ ಅಮೆರಿಕ ಮಿಲಿಟರಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಂಚಲನಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶತ್ರು ದೇಶಗಳ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ, ರಷ್ಯಾ ತಮ್ಮ ಮಿಲಿಟರಿ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಘೋಷಣೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಗುರಿಯಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಇಟ್ಟಿರುವ ಈ ಹೆಜ್ಜೆ, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
ರಹಸ್ಯ ಕವಚ.. ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್!: ಮೇರಿಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಯುಪಡೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಟ್ರಾಯ್ ಮೈಂಕ್ ಈ ಸಂಚಲನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಡೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಶತ್ರುಗಳ ಆಟಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಲು ಬೇಕಾದ 'ಸ್ಪೇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್' ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರದ ಆಕಾರ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ಅದರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಏನು? ಎಂಬ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವರು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶತ್ರು ದೇಶಗಳನ್ನು ಹೆದರಿಸಿ ದಾಳಿಗೆ ಇಳಿಯದಂತೆ ತಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೊರಗೆಡವಿದ್ದೇವೆ, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರದ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರೆ ಆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಗೋಲ್ಡನ್ ಡೋಮ್' ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು!: ಅಮೆರಿಕ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಈ ರಹಸ್ಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕ್ಷಿಪಣಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚ 'ಗೋಲ್ಡನ್ ಡೋಮ್' ಇದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳು ಬಲವಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಶತ್ರುಗಳು ಹಾರಿಸುವ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲೇ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ನಾಶಪಡಿಸುವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟರ್ಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ, ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಯಾರ ಅಡ್ಡಿಯೂ ಇಲ್ಲದೇ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗುರಿ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶತ್ರು ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಸಂವಹನವನ್ನು ಜಾಮ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಗಳು, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸುವವರೆಗೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
1967 ರ ಒಪ್ಪಂದವು ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿನಾಶದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿತ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅಮೆರಿಕ, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಗಳು ಒಪ್ಪಂದದ ಹೊರಗಿನ ಇತರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುವುದು. ಇವು ಮಿಲಿಟರಿ ಸಂವಹನ, ಕಣ್ಗಾವಲು ಮತ್ತು ಸಂಚರಣೆಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪಡೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೇವಲ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಲ್ಲದೇ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಪಡೆಯಾಗಿಯೂ ಒತ್ತಿಹೇಳುವ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದರು. ಅಮೆರಿಕದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪಡೆ 70 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿಯ ಹೊಸ ಶಾಖೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು 2019 ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸುವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಕಣ್ಗಾವಲಿಗಾಗಿ ಬಳಸುವ ನೂರಾರು ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪಡೆಯ ವಕ್ತಾರರು "ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಯಂತ್ರಣವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮಿಷನ್ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಅಡ್ಡಿ, ಅವನತಿ ಮತ್ತು ವಿನಾಶದ ಮೂಲಕವೂ ಶತ್ರು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲು ಚಲನ ಮತ್ತು ಚಲನ ರಹಿತ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಯುದ್ಧ ಕಮಾಂಡ್ಗಳ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪಡೆಯು ಚೀನಾ "ಮಿಲಿಟರಿ ಆಧುನೀಕರಣ ತಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ರಷ್ಯಾ "ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶವನ್ನು ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಸಂಘರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ.. ಊಹಿಸಲಾಗದ ಅಪಾಯ?: ಅಮೆರಿಕ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಘೋಷಣೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಭದ್ರತಾ ತಜ್ಞರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಚೀನಾ, ರಷ್ಯಾಗಳೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಬಲವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೂ ಮಹಾ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ತಜ್ಞೆ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇತರ ದೇಶಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವ ಸ್ಪೇಸ್ ವೆಪನ್ಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಮೆರಿಕದ ಘೋಷಣೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಬಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ.
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