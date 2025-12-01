ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಭಾರತೀಯರಿಂದ ಅಮರಿಕಾಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಲಾಭ: ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್
Tech Entrepreneur Elon Musk: ಭಾರತೀಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಟೆಕ್ ಉದ್ಯಮಿ ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 1, 2025 at 7:27 AM IST
Tech Entrepreneur Elon Musk: ಟೆಸ್ಲಾ ಸಿಇಒ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿ ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರು, ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೆರೋಧಾ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ನಿಖಿಲ್ ಕಾಮತ್ ಅವರ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ 'ಪೀಪಲ್ ಬೈ ಡಬ್ಲ್ಯೂಟಿಎಫ್'ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮಸ್ಕ್ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಯುಎಸ್ಗೆ ವಲಸೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿದರು.
ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಜನರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು H-1B ವೀಸಾವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಲಸೆ ವಿರೋಧಿ ಭಾವನೆ ಹೆಚ್ಚಲು ಭಾಗಶಃ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ವಲಸೆ, ವೀಸಾ ದುರುಪಯೋಗ, ಶಾಶ್ವತ ನಿವಾಸದಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿವೆ.
ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಡೆನ್ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿಯಂತ್ರಣವಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಕ್ರಮ ವಲಸೆ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇದು ವಲಸೆ ವಿರೋಧಿ ಭಾವನೆಯ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಂದವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ವಲಸೆ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರು ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಾರದು. ವಲಸೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಗಡಿ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಸ್ಕ್ ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಕೊರತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕಠಿಣ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ವೆಚ್ಚ ಕಡಿತದತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇತರ ದೇಶಗಳ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅಮೇರಿಕನ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಸಂಬಳಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಅವರ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಟೆಸ್ಲಾ, ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ (ಟ್ವಿಟರ್) ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳವನ್ನು ನೀಡಲು ನೋಡುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಕಂಪನಿಗಳು H-1B ವೀಸಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿವೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ H-1B ವೀಸಾಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಸ್ಕ್ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಸ್ಕ್, ಅವರು ತಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತವಾದವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವವರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರು ತಮಗಾಗಿ ಏನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮಸ್ಕ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಭಾರತೀಯರಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ಅಪಾರವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಮಸ್ಕ್ ಬಲವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.
