ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಯುಗಕ್ಕೆ ಕರೆ: ಅಮೆರಿಕ ಸೇರಿ 17 ದೇಶಗಳಿಂದ ಕ್ಯೋಟೋ ವಿಸನ್ಗೆ ಸಹಿ, ಭಾಗಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಭಾರತ!
US Super Intelligence Kyoto Vision: ಅಮೆರಿಕ ಸೇರಿ 17 ದೇಶಗಳು ಸೂಪರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಳಸಿ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ತರಲು ಕ್ಯೋಟೋ ವಿಸನ್ಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ. ಆದ್ರೆ ಭಾರತ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ..
Published : October 5, 2026 at 11:30 AM IST
US Super Intelligence Kyoto Vision: "ಸೂಪರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್" ಬಳಸಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು, ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಸುಧಾರಿತ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುವ ಹೊಸ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲು ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹೊಸ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು 16 ಇತರೆ ದೇಶಗಳು ಅನುಮೋದಿಸಿವೆ.
ಜಪಾನ್ನ ಕ್ಯೋಟೋದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವೇದಿಕೆಯ (Science and Technology in Society Forum) 23ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸುವರ್ಣಯುಗಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಯೋಟೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ (Kyoto Vision for a Golden Age of Science) ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶ್ವೇತಭವನ ಹೇಳಿದೆ. ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದ ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.
ಟ್ರಂಪ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ AI ಕೇಂದ್ರಿತ ವಿಜ್ಞಾನ ಸುಧಾರಣೆ! ಈ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪಾಲಿಸಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮೈಕೆಲ್ ಕ್ರಾಟ್ಸಿಯೋಸ್ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು US ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ಸುಧಾರಿತ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಮಾದರಿಗಳ ಸುತ್ತ ಮರುರೂಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಈ ನಿರ್ಣಯ ಬಂದಿದೆ.
ಈ ಘೋಷಣೆಯು ಸೂಪರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ SI ಅನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ಹೇಳಿದೆ.
"ನಾವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಯೋಟೋ ವಿಷನ್ ಆ ಬದಲಾವಣೆಯ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಲಾದ ಸೂಪರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಗೊಳಿಸುವ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಕ್ಷಣವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನಾ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಆವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯೋಟೋ ವಿಷನ್ ಜಗತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಕ್ರಾಟ್ಸಿಯೋಸ್ ಹೇಳಿದರು.
ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯೋಟೋ ವಿಷನ್! ಈ ಘೋಷಣೆಯು ಮೂರು ವಿಶಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆವಿಷ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು, ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದಾಗಿದೆ.
ಮೊದಲ ಪಿಲ್ಲರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾಗವಹಿಸುವ ದೇಶಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು, ಕ್ಷಿಪ್ರ ಅನುದಾನಗಳು, ಬಹುಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಹಣಕಾಸು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದವು. ಅವರು ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಹಂತದ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. ದೇಶಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ "ಮೆಟಾಸೈನ್ಸ್".. ಅಂದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನವು ಹೇಗೆ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಸಂಘಟಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದವು.
ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕುರಿತು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಈಗಾಗಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಚಾರಣೆಯ ಹೊಸ ರೂಪಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ಹೇಳಿದೆ. ಅವರು ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ SI ಪರಿಕರಗಳು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಡೇಟಾ, ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕೆಲಸದ ಹರಿವುಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಏಕೀಕರಣವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು.
ಮೂರನೇ ಅಂಶವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಶೋಧಕರು. ಭಾಗವಹಿಸುವ ದೇಶಗಳು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಸಂಶೋಧಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲು ಬದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತರಬೇತಿ, ಕ್ರಾಸ್-ಸೆಕ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಫೆಲೋಶಿಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ತಜ್ಞರ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ.
ಯಾವ 17 ದೇಶಗಳು ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ? ಅಮೆರಿಕ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದ ದೇಶಗಳು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ, ಬಲ್ಗೇರಿಯಾ, ಚಿಲಿ, ಸೈಪ್ರಸ್, ಜರ್ಮನಿ, ಗ್ರೀಸ್, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಇಟಲಿ, ಜಪಾನ್, ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಪೋಲೆಂಡ್, ಸಿಂಗಾಪುರ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಟ್ಸಿಯೋಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ನೀಡಿದ "Science: A New Golden Age" ಎಂಬ ವರದಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ.
ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ಇದನ್ನು ಎಂಟು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋಧನಾ ಉದ್ಯಮದ ಅತ್ಯಂತ ಸಮಗ್ರ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದೆ. ಆ ವರದಿಯು US ಸರ್ಕಾರಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸುತ್ತವೆ, ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. ಇದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಭೂದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
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