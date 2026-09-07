ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾದ 250ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ! ಟ್ರಸ್ಟ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಲಾಂಚ್, ಲೂನಾರ್ ಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ!
TRUST Fellowship Launched Bengaluru: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾದ 250ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಅವರು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ..
Published : September 7, 2026 at 12:00 PM IST
TRUST Fellowship Launched Bengaluru: ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಸೆರ್ಗಿಯೋ ಗೋರ್ ಅವರು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ರಿಸರ್ಚರ್ಗಳ ನಡುವೆ ಸಹಯೋಗ ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಹೊಸ ಪಬ್ಲಿಕ್-ಪ್ರೈವೇಟ್ ಉಪಕ್ರಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ 250ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ 250ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು US ಮಿಷನ್ನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೇ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಗೋರ್ ಅವರು ಎರಡು ದೇಶಗಳು ಆಳವಾದ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತದ ಗಮನವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. "ಪ್ರತಿ ವಾರ ನಮ್ಮ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ನಿಜವಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಅಪರಿಮಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ನಿಜವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಅವಿರತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಗೋರ್ ಹೇಳಿದರು.
ಟ್ರಸ್ಟ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಎಂದರೇನು? : TRUST Fellowship ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಶೋಧಕರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆಪ್ರತಿಥಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಸ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ಮತ್ತು ಮಜುಂದಾರ್-ಶಾ ಫಿಲಾಂತ್ರಪಿಯ ಕಿರಣ್ ಮಜುಂದಾರ್-ಶಾ ಅವರು ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್, ಐಐಎಸ್ಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮಣಿಪಾಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ (MAHE) ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
12 ತಿಂಗಳ ಫೆಲೋಶಿಪ್, US ಪೋಸ್ಟ್ಡಾಕ್ಗೆ ಸ್ಟೈಫಂಡ್, ಈ ತಿಂಗಳಿಂದ ಶುರು: ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ US ಪೋಸ್ಟ್ಡಾಕ್ಟರಲ್ ಸಂಶೋಧಕರು ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಸದಸ್ಯರು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ 12-ತಿಂಗಳ ಸಹಯೋಗದ ಸಂಶೋಧನಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ತಿಂಗಳೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. "TRUST Fellowship ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು ಮುಂದೆ ಬರಲು ವೇಗವರ್ಧಕವಾಗಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೆಲೋಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಗತಿಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಲುಪುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಗೋರ್ ಹೇಳಿದರು.
ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸೇವೆ ವಿಸ್ತರಣೆ: ರಾಯಭಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ US Commercial Service ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಬಯಸುವ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ವಿಸ್ತರಿತ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ರಫ್ತು ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಸೇರಿದೆ.
"ಅಮೆರಿಕನ್ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಬಲವಾದ ಬೆಂಬಲ, ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಗುಪ್ತಚರ ಮತ್ತು ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಬೇಕಾಗಿವೆ. ಈ ವಿಸ್ತರಣೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಮೆರಿಕನ್ ರಫ್ತು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಮೆರಿಕನ್ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಎಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ನೇರ ಪಾಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಗೋರ್ ಹೇಳಿದರು.
ಸ್ಪೇಸ್ ಸಹಕಾರ, ಲೂನಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾ, ಗೋರ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ಜಂಟಿ ಮಿಷನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಅನ್ವೇಷಣೆಯ ಕುರಿತು ಎರಡು ದೇಶಗಳ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಭಾರತ-US ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಸೂಚನೆಯಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿದರು.
"ದೊಡ್ಡದು, ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಗೋರ್ ಹೇಳಿದರು. 250ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಾದ್ಯಂತ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಗ್ಗುರುತುಗಳು ಕೆಂಪು, ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿದವು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸೌಧ, ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ನ ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡ, ITC Gardenia, ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ, Boeing ಮತ್ತು Collins Aerospace ಸೇರಿವೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಪಾಕಶಾಲೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೂ ಇದ್ದವು. Christ University ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾರತ ಮತ್ತು US ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದರು. US Foreign Agricultural Service ಅಮೆರಿಕನ್ ಪಾಕಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. ರಿಸೆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸೇಬು, ಕ್ರ್ಯಾನ್ಬೆರಿ, ಪೆಕನ್ ಮತ್ತು ಪಿಸ್ತಾ ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳಿದ್ದವು.
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