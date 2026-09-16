ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: P2P 1 ಲಕ್ಷ ಕಳಿಸಿದ್ರೂ ಫ್ರೀ, ಅಂಗಡಿಯವರು ಸೇರಿ ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಶುಲ್ಕ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಈ ನಿಯಮ ತಂದಿದ್ದೇಕೆ?
UPI Above Rs 2000 Charge: UPI ಹೊಸ ನಿಯಮದಡಿ 2000 ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಪೇಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಂಗಡಿಯವರಿಗೆ ಶೇ 0.4 ಶುಲ್ಕ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಫ್ರೀ. ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಜೀರೋ MDR ಇದೆ.
Published : September 16, 2026 at 7:44 AM IST
UPI Above Rs 2000 Charge: ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ಮಂಗಳವಾರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ರಿಂದ Unified Payments Interface (UPI) ನಲ್ಲಿ Rs 2,000 ದಾಟಿದ Person-To-Merchant (P2M) ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ 0.4% ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರೇಟ್ (MDR) ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಸಚಿವಾಲಯವು ರೈಲ್ವೆ, ದೂರಸಂಪರ್ಕ, ವಿಮೆ, ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಒಳಹರಿವು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ - ಅಂಚು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ Rs 2,000 ದಾಟಿದ ಪ್ರತಿ ವಹಿವಾಟಿಗೆ Rs 5 ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್, ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್, ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಮತ್ತು ಡೀಲರ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ 0.02% ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವಹಿವಾಟಿಗೆ Rs 300 ಮಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ.
Rs 2,000 ವರೆಗಿನ UPI ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ RuPay ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯವು ಅಧಿಸೂಚಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಘೋಷಣೆ ಬಂದಿದೆ.
ಯಾವುದಕ್ಕೆ MDR ಬರುತ್ತದೆ?
Rs 2,000 ದಾಟಿದ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ವಹಿವಾಟುಗಳು: ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ 0.4% MDR Rs 2,000 ದಾಟಿದ P2M ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. MDR ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು, ಪಾವತಿ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಮತ್ತು UPI ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರ ನಡುವೆ ಹಂಚಲಾಗುತ್ತದೆ. Rs 75,000 ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ MDR ಪ್ರತಿ ವಹಿವಾಟಿಗೆ Rs 300 ಗೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಉದಾ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ - 0.4%
ನೀವು ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಶಾಪ್, ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ 2000 ದಾಟಿ UPI ಮಾಡಿದರೆ.
ಲೆಕ್ಕ: 5000 ರೂ.ಗೆ 20 ರೂ., 10,000 ರೂ.ಗೆ 40 ರೂ.
ದೊಡ್ಡ ಪೇಮೆಂಟ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಇದೆ: 75,000 ರೂ. ಮೇಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಆದ್ರೂ ಗರಿಷ್ಠ 300 ರೂ. ಮಾತ್ರ ಕಟ್.
ಈ ದುಡ್ಡು ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ?: ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಅಂಗಡಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್, PhonePe / Google Pay / Paytm ಆಪ್ ಕಂಪನಿಗಳ ನಡುವೆ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ.
ಅಗತ್ಯ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳು: ರೈಲ್ವೆ, ದೂರಸಂಪರ್ಕ, ವಿಮೆ, ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಒಳಹರಿವು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ - ಅಂಚು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ Rs 2,000 ದಾಟಿದ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಪ್ರತಿ ವಹಿವಾಟಿಗೆ Rs 5 ಫ್ಲಾಟ್ MDR ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಫ್ಲಾಟ್ ಶುಲ್ಕವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಿರಿದಾದ ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ವೆಚ್ಚದ ಖಚಿತತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಬರಿ 5 ರೂ. ಫ್ಲಾಟ್!
ಉದಾ: ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್, ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್, ಮೊಬೈಲ್ / DTH ರೀಚಾರ್ಜ್, ವಿಮೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್, ಗೊಬ್ಬರ / ಬೀಜ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ 0.4% ಬದಲು ಬರಿ 5 ರೂ. ಫ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದೆ. 5000 ರೂ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿಸಿದ್ರೂ 5 ರೂ. ಮಾತ್ರ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಹಿವಾಟುಗಳು: ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್, ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್, ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡೀಲರ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪಾವತಿಗಳು 0.02% MDR ಅನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ವಹಿವಾಟಿಗೆ Rs 300 ಮಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ದರವು ಔಪಚಾರಿಕ ಹಣಕಾಸು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ 0.02%
ಉದಾ: Mutual Fund, Zerodha / Groww ನಲ್ಲಿ Stocks ತಗೋಳೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಶುಲ್ಕ. 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರಿ 20 ರೂ. ಗರಿಷ್ಠ 300 ರೂ. ಕ್ಯಾಪ್. ರೀಟೇಲ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೊರೆ ಆಗಬಾರದು ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಯಾವುದು ಫ್ರೀ?:
ಎಲ್ಲಾ Person-to-Person ವಹಿವಾಟುಗಳು: ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ (P2P) UPI ವಹಿವಾಟುಗಳು ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. UPI ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಅಥವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ವಹಿವಾಟು ಶುಲ್ಕ, ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಶುಲ್ಕ ಅಥವಾ ಇತರ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ."ಆದ್ದರಿಂದ ಒಟ್ಟು ವಹಿವಾಟು ಮೌಲ್ಯದ 70% ರಷ್ಟು UPI ವಹಿವಾಟುಗಳು MDR ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಹೊರಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.
P2P ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 100% ಫ್ರೀ
ಉದಾ: ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮ, ಫ್ರೆಂಡ್, ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ UPI ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟೇ ಮೊತ್ತ ಆದ್ರೂ ಅಂದರೆ 50,000 ಆದ್ರೂ, 1 ಲಕ್ಷ ಆದ್ರೂ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದೇ ಒಟ್ಟು UPI ಮೌಲ್ಯದ 70% ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ.
Rs 2,000 ವರೆಗಿನ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಪಾವತಿಗಳು: Rs 2,000 ವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಮರ್ಚೆಂಟ್ (P2M) ವಹಿವಾಟುಗಳು MDR ನಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. UPI ಮೂಲಕ ಅಂತಹ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಗ್ರಾಹಕರು ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
|ಉದಾ: ದಿನನಿತ್ಯದ 90% ಖರೀದಿ ಇದೇ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಚಹಾ, ಟಿಫಿನ್, ಆಟೋ, ಕಿರಾಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ದಿನನಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಬಹುದು.
ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪಾವತಿಗಳು: Person-to-Person-Merchant (P2PM) ವರ್ಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ UPI QR ಕೋಡ್ಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಂಗಳಿಗೆ Rs 1 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ MDR ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಿಬಂಧನೆಯು ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ನೆರೆಹೊರೆಯ ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾವತಿ ವೆಚ್ಚಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ರಿಲೀಫ್
ಉದಾ: ತಳ್ಳುಗಾಡಿ, ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿ, ಪಾನ್ ಶಾಪ್, ಸಣ್ಣ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಅವರು ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ QR ಮೂಲಕ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂಡರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಹಿವಾಟಿಗೂ ಶುಲ್ಕ ಇಲ್ಲ. 2000 ಮೇಲಿನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ರೂ ಫ್ರೀ. ಇದು ಅವರನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಮಾಡಿದ ವಿಶೇಷ ನಿಯಮ.
ಗ್ರಾಹಕರು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಬೇಕಾ?: ಇಲ್ಲ.. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಈ MDR ಅನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂಗಡಿಯವರು "UPIಗೆ 20 ರೂ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ" ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಅಕ್ರಮ. ನೇರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು NPCIಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಯಾಕೆ ಈ ಶುಲ್ಕ ತಂದರು?: UPI 2016 ಆಗಸ್ಟ್ 25 ರಂದು ಶುರುವಾಯ್ತು. ಆಗ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 0.07 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟು. ಈಗ FY26 ರಲ್ಲಿ 314 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ. ಅಂದರೆ 4000 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ! ದಿನಕ್ಕೆ 60 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟು. ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ವರ್, ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಫ್ರಾಡ್ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರುವ ದಾರಿ ಮಾಡಿ, UPI ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಈ ಸಣ್ಣ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಬಹುದು.
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