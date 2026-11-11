ದೀಪಾವಳಿ ಮುಗಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಶುಲ್ಕದ ಬಿಸಿ?: ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಬೀಳುವುದು ಯಾವಾಗ?
UPI-MDR Rollout Update: ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಮುಗಿದಿರುವುದರಿಂದ ₹2,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಯ್ದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ MDR ಶುಲ್ಕದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಜಾರಿ ದಿನಾಂಕಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಎನ್ಪಿಸಿಐ ಪ್ರಕಟಣೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 11, 2026 at 2:12 PM IST
UPI MDR Rollout Update: ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾವತಿ ನಿಗಮ (NPCI) ಆಯ್ದ ಪರ್ಸನ್ - ಟು - ಮರ್ಚೆಂಟ್ (P2M) ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರೇಟ್ (MDR) ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಈಗ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದಿನಾಂಕಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ವಲಯ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ರಿಂದಲೇ ಈ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಹಿವಾಟು ವೆಚ್ಚದ ಹೊರೆಯಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎನ್ಪಿಸಿಐ ಇದನ್ನು ಮುಂದೂಡಿತ್ತು.
ಈಗ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ನವೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ಭಾಯಿ ದೂಜ್ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ದೀಪಾವಳಿ ನಂತರ ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಯುಪಿಐ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಎನ್ಪಿಸಿಐ ಅಧಿಕೃತ ಜಾರಿ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಯಾವ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಶುಲ್ಕ? ಎನ್ಪಿಸಿಐ ನಿಯಮಗಳೇನು?: ಎನ್ಪಿಸಿಐ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಶುಲ್ಕದ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ..
ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರಿ ವಹಿವಾಟು (P2M): ₹2,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರ್ಹ ಯುಪಿಐ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಶೇ. 0.4 ರಷ್ಟು ಎಂಡಿಆರ್ ಶುಲ್ಕ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ, ₹75,000 ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಈ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ ₹300 ಕ್ಕೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ (Capped). ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಬ್ಬರು ₹1 ಲಕ್ಷ ಪಾವತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ ಶೇ. 0.4 ರಂತೆ ₹400 ಶುಲ್ಕವಾಗಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ, ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೇವಲ ₹300 ಪಾವತಿಸಿದರೆ ಸಾಕು.
ವಿಶೇಷ ವಲಯಗಳಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ: ರೈಲ್ವೆ, ಟೆಲಿಕಾಂ ಸೇವೆಗಳು, ವಿಮೆ (Insurance) ಮತ್ತು ಇಂಧನ (Fuel) ವಲಯದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾವಾರು ಶುಲ್ಕದ ಬದಲಾಗಿ ₹2,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಕೇವಲ ₹5 ರಿಯಾಯಿತಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಹಿವಾಟು: ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು, ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್, ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡೀಲರ್ಗಳಿಗೆ ಮಾಡುವ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಶೇ. 0.02 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದ ಎಂಡಿಆರ್ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಗರಿಷ್ಠ ₹300 ಮಿತಿ ಇರಲಿದೆ.
ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೊರೆಯಿಲ್ಲ: ಈ ಎಂಡಿಆರ್ ಶುಲ್ಕವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶುಲ್ಕವಾಗಿದ್ದು, ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾಡುವ (Person-to-Person - P2P) ಸಾಮಾನ್ಯ ಯುಪಿಐ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಎಂಡಿಆರ್ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಅವು ಎಂದಿನಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿರಲಿವೆ ಎಂದು ಎನ್ಪಿಸಿಐ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ ಮುಗಿದಿರುವುದರಿಂದ ಯುಪಿಐ ಎಂಡಿಆರ್ ನಿಯಮಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಜಾರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಎನ್ಪಿಸಿಐ ಪ್ರಕಟಿಸಲಿರುವ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳತ್ತ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಓದಿ: ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿ: ಚಾಟ್ನಲ್ಲೇ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ, ಲೋನ್ ಸೌಲಭ್ಯ, ಕುನಾಲ್ ಶಾರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಏನು?