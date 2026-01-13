ETV Bharat / technology

Royal Enfield Goan Classic-350: ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ತನ್ನ ಗೋವಾನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್-350 ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಪ್​ಡೇಟ್​ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಬಾಬರ್ ಶೈಲಿಯ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಬೆಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಗೋವಾನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350 ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಮಾಡೆಲ್​ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಎನ್​ಫೀಲ್ಡ್​! (Photo Credit: Royal Enfield)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 13, 2026 at 11:55 AM IST

Royal Enfield Goan Classic 350: ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಬಾಬರ್ ಶೈಲಿಯ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಗೋವಾನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350ರ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಡ್​ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯು ಹಲವಾರು ಅಪ್​ಡೇಟ್​ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬೈಕ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸವಾರಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಂಪನಿಯು ಕೆಲವು ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ನ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಹೊಸ ಬೈಕ್​ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?:

ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಚ್: ಹೊಸ ಗೋವಾನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350 ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಚ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಕ್ಲಚ್ ಎಂಗೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ತೋಳಿನ ನೋವು ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಡೌನ್‌ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ರಿಯರ್​ ವೀಲ್​ ಸ್ಕೀಡ್​ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಫಾಸ್ಟ್​ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್: ಬೈಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ USB ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಡೇಟ್​​ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ಪೇಷಲ್​ ಫೀಚರ್ಸ್​: ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಟ್ರಿಪ್ಪರ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಮೀಟರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಬೈಕ್‌ನಾದ್ಯಂತ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಲೈಟ್ಸ್​ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಅದ್ಭುತ ಲುಕ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸಹ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಇದು ಎರಡೂ ವೀಲ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಾನೆಲ್ ಎಬಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬೈಕ್ 197 ಕೆಜಿ ತೂಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 13-ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹೊಂದಿದೆ.

ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಪವರ್​: ಇದು ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್‌ನ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಹಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಅದೇ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ 349 ಸಿಸಿ ಎಂಜಿನ್‌ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಪವರ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್ 6,100 ಆರ್‌ಪಿಎಂನಲ್ಲಿ 20.2 ಬಿಎಚ್‌ಪಿ ಮತ್ತು 4,000 ಆರ್‌ಪಿಎಂನಲ್ಲಿ 27 ಎನ್‌ಎಂ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಎಂಜಿನ್​ಗೆ 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ: ಗೋನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಸೀಟನ್ನು (750 ಮಿಮೀ) ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೂ ಸವಾರಿ ಮಾಡಲು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಏಪ್ - ಹ್ಯಾಂಗರ್ -ಶೈಲಿಯ ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ಬಾರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಬಾಬರ್ ಲುಕ್​ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಿಳಿ-ಸೈಡ್‌ವಾಲ್ ಟೈರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ಯೂಬ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಪೋಕ್ ವೀಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಬೆಲೆ ಏನು?: ಈ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ - ಮೊನೊ-ಟೋನ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್, ಇದರ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯನ್ನು ರೂ 2.20 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ರೂ. 2.22 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

