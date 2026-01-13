ಗೋವಾನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350 ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್!; ಬಾಬರ್ ಶೈಲಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಫಿದಾ
Royal Enfield Goan Classic-350: ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ತನ್ನ ಗೋವಾನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್-350 ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಬಾಬರ್ ಶೈಲಿಯ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಬೆಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
Published : January 13, 2026 at 11:55 AM IST
Royal Enfield Goan Classic 350: ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಬಾಬರ್ ಶೈಲಿಯ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಗೋವಾನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350ರ ಅಪ್ಡೇಟ್ಡ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯು ಹಲವಾರು ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬೈಕ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸವಾರಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಂಪನಿಯು ಕೆಲವು ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ನ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಹೊಸ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?:
ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಚ್: ಹೊಸ ಗೋವಾನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350 ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಚ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಕ್ಲಚ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ತೋಳಿನ ನೋವು ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ರಿಯರ್ ವೀಲ್ ಸ್ಕೀಡ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್: ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ USB ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ಪೇಷಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್: ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಟ್ರಿಪ್ಪರ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಮೀಟರ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಬೈಕ್ನಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಅದ್ಭುತ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸಹ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಇದು ಎರಡೂ ವೀಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಾನೆಲ್ ಎಬಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬೈಕ್ 197 ಕೆಜಿ ತೂಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 13-ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಪವರ್: ಇದು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಹಂಟರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅದೇ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ 349 ಸಿಸಿ ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಪವರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ 6,100 ಆರ್ಪಿಎಂನಲ್ಲಿ 20.2 ಬಿಎಚ್ಪಿ ಮತ್ತು 4,000 ಆರ್ಪಿಎಂನಲ್ಲಿ 27 ಎನ್ಎಂ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಎಂಜಿನ್ಗೆ 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ: ಗೋನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಸೀಟನ್ನು (750 ಮಿಮೀ) ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೂ ಸವಾರಿ ಮಾಡಲು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಏಪ್ - ಹ್ಯಾಂಗರ್ -ಶೈಲಿಯ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಬಾರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಬಾಬರ್ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಿಳಿ-ಸೈಡ್ವಾಲ್ ಟೈರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ಯೂಬ್ಲೆಸ್ ಸ್ಪೋಕ್ ವೀಲ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಏನು?: ಈ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ - ಮೊನೊ-ಟೋನ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್, ಇದರ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯನ್ನು ರೂ 2.20 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ರೂ. 2.22 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
