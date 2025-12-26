ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೊಸ ಪಲ್ಸರ್ ಲಗ್ಗೆ: ಇದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
Bajaj Pulsar 150 New Model 2026: ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಡ್ ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ 150 ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
Published : December 26, 2025 at 8:15 AM IST
Bajaj Pulsar 150 New Model 2026: ದೇಶೀಯ ಬೈಕ್ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ತನ್ನ "ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ 150" ಅನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಈಗ ಫುಲ್-ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟಿಂಗ್ (ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್, ಇಂಡಿಕೇಟರ್), ನ್ಯೂ ಕಲರ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಆದರೆ ಇದರ ಎಂಜಿನ್, ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಯಂತೆಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ಡ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯನ್ನು ರೂ. 1.09 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವುಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ರೂಪಾಂತರವಾರು ಬೆಲೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ:
- ಪಲ್ಸರ್ 150 SD ಬೆಲೆ ರೂ. 1.09 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ)
- ಪಲ್ಸರ್ 150 SD UG ಬೆಲೆ ರೂ. 1.12 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ)
- ಪಲ್ಸರ್ 150 TD UG ಬೆಲೆ ರೂ. 1.15 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ)
ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮೂಲ ಮಾದರಿಯು ರೂ. 3,600 ರಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ..
2026 ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ 150 ಡಿಸೈನ್: ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪಲ್ಸರ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣವು ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಲೈಟಿಂಗ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಬಜಾಜ್ "ಪಲ್ಸರ್ 150" ಈಗ LED ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳು ಮತ್ತು LED ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇದು ಹೊಸ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಪೇಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಆರೆಂಜ್ ಹೈಲೈಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಪ್ಡೇಟ್ಡ್ "ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ 220F" ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕಲರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದು ನೀಲಿ, ಬೂದು ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಸೆಂಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
2026 ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ 150 ಎಂಜಿನ್: ಇತ್ತೀಚಿನ "ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ 150" ನ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಅದೇ 149cc, ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್, ಏರ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ 8,500 rpm ನಲ್ಲಿ 13.8 bhp ಗರಿಷ್ಠ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು 6,500 rpm ನಲ್ಲಿ 13.4 Nm ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಬಜಾಜ್ "ಪಲ್ಸರ್ 150" ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಪಲ್ಸರ್ ಬ್ರಾಂಡ್ನ ಆಧಾರಸ್ತಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳ ಪರಿಚಯದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ "ಪಲ್ಸರ್ 150" ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 2024 ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು.
