ಮಾರ್ಕೆಟ್​ಗೆ ಹೊಸ ಪಲ್ಸರ್​ ಲಗ್ಗೆ: ಇದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

Bajaj Pulsar 150 New Model 2026: ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಡ್​ ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ 150 ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

ಮಾರ್ಕೆಟ್​ಗೆ ಹೊಸ ಪಲ್ಸರ್​ ಲಗ್ಗೆ (Photo Credit- Bajaj Auto)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 26, 2025 at 8:15 AM IST

2 Min Read
Bajaj Pulsar 150 New Model 2026: ದೇಶೀಯ ಬೈಕ್​ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ತನ್ನ "ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ 150" ಅನ್ನು ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಮಾಡಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಈಗ ಫುಲ್​-ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟಿಂಗ್ (ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್, ಇಂಡಿಕೇಟರ್​), ನ್ಯೂ ಕಲರ್​ ಮತ್ತು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್​ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಆದರೆ ಇದರ ಎಂಜಿನ್, ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಯಂತೆಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಡ್​ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯನ್ನು ರೂ. 1.09 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವುಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ರೂಪಾಂತರವಾರು ಬೆಲೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ:

  • ಪಲ್ಸರ್ 150 SD ಬೆಲೆ ರೂ. 1.09 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್​-ಶೋರೂಂ)
  • ಪಲ್ಸರ್ 150 SD UG ಬೆಲೆ ರೂ. 1.12 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್​-ಶೋರೂಂ)
  • ಪಲ್ಸರ್ 150 TD UG ಬೆಲೆ ರೂ. 1.15 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್​-ಶೋರೂಂ)

ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮೂಲ ಮಾದರಿಯು ರೂ. 3,600 ರಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ..

2026 ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ 150 ಡಿಸೈನ್​: ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪಲ್ಸರ್‌ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣವು ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಲೈಟಿಂಗ್​ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಬಜಾಜ್ "ಪಲ್ಸರ್ 150" ಈಗ LED ಹೆಡ್‌ಲೈಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು LED ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇದು ಹೊಸ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಪೇಂಟ್​ ಸ್ಕೀಮ್​ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಆರೆಂಜ್​ ಹೈಲೈಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಗ್ರೀನ್​ ಕಲರ್​ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಪ್​ಡೇಟ್ಡ್​ "ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ 220F" ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕಲರ್​ ಸ್ಕೀಮ್​ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದು ನೀಲಿ, ಬೂದು ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಅಸೆಂಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

2026 ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ 150 ಎಂಜಿನ್: ಇತ್ತೀಚಿನ "ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ 150" ನ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಅದೇ 149cc, ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್, ಏರ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ 8,500 rpm ನಲ್ಲಿ 13.8 bhp ಗರಿಷ್ಠ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು 6,500 rpm ನಲ್ಲಿ 13.4 Nm ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಬಜಾಜ್ "ಪಲ್ಸರ್ 150" ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಪಲ್ಸರ್ ಬ್ರಾಂಡ್‌ನ ಆಧಾರಸ್ತಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳ ಪರಿಚಯದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ "ಪಲ್ಸರ್ 150" ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 2024 ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು.

