2026ರಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲಿವೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳು: ಯಾವುವು ಗೊತ್ತಾ?

Upcoming SUV Cars: 2026ರಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ, ಮಹೀಂದ್ರಾ, ಕಿಯಾ, ನಿಸ್ಸಾನ್​ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ನಾವೀನ್ಯ SUVಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿವೆ.

UPCOMING SUV CARS IN INDIA NEW YEAR 2026 CARS NEW RENAULT DUSTER MAHINDRA SKODA KUSHAQ
ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲಿವೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳು (Photo Credit- Tata Motors)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 28, 2025 at 9:01 AM IST

5 Min Read
Upcoming SUV Cars: ಭಾರತೀಯರು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ SUV ವಿಭಾಗವು ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಲಿದೆ. ಹೌದು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ 2026ರಲ್ಲಿ ಡಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರಿನಂತಹ ಐಕಾನಿಕ್ ಮಾದರಿಗಳ ಮರಳುವಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಹೊಸ SUVಗಳು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV, ಇ-ವಿಟಾರಾ, ಕಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾದ ಹೊಸ ಸೆಲ್ಟೋಸ್‌ನ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಮಹೀಂದ್ರಾದ XUV7XO, ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್‌ನ ಪಂಚ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸಿಯೆರಾ EV, ಹಾಗೆಯೇ ಹುಂಡೈ ಮತ್ತು ನಿಸ್ಸಾನ್‌ನ ಹೊಸ SUV ಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

Mahindra XUV 7XO: ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ 7 ಸೀಟರ್​ SUV ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV700 ಅನ್ನು ಹಲವಾರು ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಮಾಡಲಾಗಲುವುದು​ ಮತ್ತು ಅದರ ನಾಮಫಲಕವನ್ನು XUV 7XO ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ SUV ಜನವರಿ 5, 2026 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಹೋದರ ಮಹೀಂದ್ರಾ XEV9 ಇಂದ ಅನೇಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಎರವಲು ಪಡೆಯಲಿದೆ.

ಇದರ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್​ ಹೈಲೆಟ್ಸ್​ ಅಂದ್ರೆ ರಿಫ್ರೆಶ್ಡ್​ ಗ್ರಿಲ್, ರೀಡಿಸೈನ್ಡ್​ ಬಂಪರ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಸ್ಲೀಕ್​ LED ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇಂಟೀರಿಯರ್​ ಅನ್ನು XEV9 ಗಳಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆದ ಪನೋರಮಿಕ್ ಟ್ರಿಪಲ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಮೀಸಲಾದ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್-ಸೈಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಡಾಲ್ಬಿ ಅಟ್ಮಾಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ 16-ಸ್ಪೀಕರ್ ಹರ್ಮನ್ ಕಾರ್ಡನ್ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಏಳು ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ವೆಂಟಿಲೆಟೆಡ್​ ಸೀಟ್ಸ್​ ಮತ್ತು ರಿಯರ್​ ಸೀಟ್ಸ್​ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಇದು 2.0L mStallion ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು 2.2L mHawk ಟರ್ಬೊ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ. ಮ್ಯಾನುವಲ್​ ಮತ್ತು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಟ್ರಾನ್ಸ್​ಮಿಷನ್​ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಆಪ್ಶನಲ್​ AWD ಸಿಸ್ಟಮ್​ ಅನ್ನು ಸಹ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಲೆಗಳು 15 ಲಕ್ಷದಿಂದ 25 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಈಗಾಗಲೇ 21,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀ-ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.

New Renault Duster: ಅತಿದೊಡ್ಡ ಲಾಂಚಿಂಗ್​ ಎಂದರೆ OG ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ SUV ಆದ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್​ನ ಪುನರಾಗಮನ. ಈ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕ್ರೆಟಾ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಜನವರಿ 26, 2026 ರಂದು ಭಾರತದ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಜೊತೆಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಈ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ SUV CMF-B ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಡ್​ ಡಿಸೈನ್​ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್​ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 4.3 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್​ ಬಾಡಿ, LED ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳು, ಹೊಸ ಫ್ರಂಟ್​ ಗ್ರಿಲ್, ಶಾರ್ಪ್​ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್​ ಮತ್ತು ರಗಡ ಎಕ್ಸಿಟೀರಿಯರ್​ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನು ಕಾರಿನೊಳಗೆ ಇದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಡಿಸೈನ್​, ಲೆದರ್​ ಅಪ್​ಹೋಲ್​ಸ್ಟರಿ, ಲಾರ್ಜ್​ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಲೆವೆಲ್ 2 ADAS, ಆರು ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಕ್ಲೈಮೆಟ್​ ಕಂಟ್ರೋಲ್​ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು 1.0L ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್, 1.2L ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು 1.6L ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ, ರೆನಾಲ್ಟ್ ತನ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೊದಲ ಎರಡು ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ನಿಸ್ಸಾನ್ ಟೆಕ್ಟನ್ SUV: ನಿಸ್ಸಾನ್ ಟೆಕ್ಟನ್ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅದೇ CMF-B ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಬಾಹ್ಯ ಮತ್ತು ಒಳಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

2026ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಬರ್ ಆಧಾರಿತ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಈ ಡಸ್ಟರ್ ಆಧಾರಿತ SUV ಎರಡನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಿಸ್ಸಾನ್ ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಟೆಕ್ಟನ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಿಸ್ಸಾನ್ ಟೆರಾನೋ SUV ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿತು. ಇದು ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.

ಟೆಕ್ಟನ್ ನಿಸ್ಸಾನ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ನಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದ ನಿಸ್ಸಾನ್‌ನ ಜಾಗತಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ DNA ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು C-ಆಕಾರದ DRL ಗಳೊಂದಿಗೆ ವರ್ಟಿಕಲ್​ LED ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳು, ಫ್ಲಾಟ್ ಸ್ಕ್​ಲ್ಪಟೆಡ್​ ಬಾನೆಟ್, ಲಾರ್ಜ್​ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇಂಟೀರಿಯರ್​, ಲೆವೆಲ್ 2 ADAS ಮತ್ತು ಆರು ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು.

Skoda Kushaq Facelift: ಸ್ಕೋಡಾ 2026 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಡ್​ ಕುಶಾಕ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಕುಶಾಕ್ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಎಸ್​ಯುವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಚಾಲನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಡ್​ ಬಂಪರ್‌ಗಳು, ಹೊಸ ಗ್ರಿಲ್, ನ್ಯೂ ಅಲಾಯ್​ ವೀಲ್ಸ್​, ರೀವೈಸ್ಡ್​ LED ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ರಿಫ್ರೆಶ್ಡ್​ ಟೈಲ್‌ಲೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಈ ಕಾರಿನೊಳಗೆ ರೀಡಿಸೈನ್ಡ್​ ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್, ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್‌ರೂಫ್, ಹೊಸ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಲೆವೆಲ್ 2 ADAS ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಿಯರ್​ ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಸೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಇದು 1.0L TSI ಮತ್ತು 1.5L TSI ಎಂಜಿನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಟಾರ್ಕ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್​ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಹೊಸ 8-ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮತ್ತು 7-ಸ್ಪೀಡ್ DSG ಆಯ್ಕೆಗಳು ಉಳಿಯುತ್ತವೆ.

Volkswagen Taigun Facelift: ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್‌ನ ಟೈಗನ್ ಕೂಡ 2026ರ ಆರಂಭದ ವೇಳೆಗೆ ಅಪ್​ಡೆಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್‌ನ ಜಾಗತಿಕ ಶೈಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಶಾರ್ಪ್​ ಎಕ್ಸಿಟೀರಿಯರ್​ ಡಿಸೈನ್​ ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಫ್ರಂಟ್​ ಗ್ರಿಲ್ ಕಿರಿದಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಹೊಸ ಟ್ವಿನ್​ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್​ ಸಹ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.

ಇದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಟೈಗನ್ SUV ಗಳಂತೆಯೇ ಅದೇ ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇಂಟೀರಿಯರ್​ 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಲೆವೆಲ್ 2 ADAS, ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಲೇನ್ ಅಸಿಸ್ಟ್, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಪ್ಹೋಲ್ಸ್ಟರಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿ ಕಲರ್​ ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಇದು ಕುಶಾಕ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಕುಶಾಕ್ ಮತ್ತು ಟೈಗನ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಎರಡೂ ಅವುಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

New Gen Kia Seltos: ಕಿಯಾ ಈಗಾಗಲೇ ಹೊಸ-ಜನ್ ಸೆಲ್ಟೋಸ್ ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಜನವರಿ 2, 2026 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಸೆಲ್ಟೋಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. K3 ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಕಾರು ದಿಟ್ಟ ನಿಲುವು ಮತ್ತು ವಿಶಾಲವಾದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಪನೋರಮಿಕ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 12.3-ಇಂಚಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, 10-ವೇ ಪವರ್-ಅಡ್ಜೆಸ್ಟಬಲ್​ ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟ್, ಫ್ರಂಟ್​ ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್​ ಸೀಟ್ಸ್​, 64-ಕಲರ್​ ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಲೆದರ್-ವ್ರಾಪ್ಡ್​ ಡಿ-ಕಟ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಇದರ ಇಂಟೀರಿಯರ್​ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ.

ಇದು ಅದೇ 1.5L NA ಪೆಟ್ರೋಲ್, 1.5L ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು 1.5L CRDi ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್​ಮಿಷನ್​ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್, CVT, iMT ಮತ್ತು 7-ಸ್ಪೀಡ್ DCT ಸೇರಿವೆ. ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಈವೆಂಟ್​ ವೇಳೆ ಇದರ ಬೆಲೆ ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸುಮಾರು 12 ಲಕ್ಷದಿಂದ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಟಾಟಾದ ಎಸ್​ಯುವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ: ಮುಂದಿನ ವರ್ಷವೂ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್‌ಗೆ ಉತ್ತಮ ವರ್ಷವಾಗಲಿದೆ. ಹೌದು ಈ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ 2025 ರಲ್ಲಿ ಟಾಟಾದ ಐಕಾನಿಕ್ SUV ಸಿಯೆರಾ ಮತ್ತೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಈಗ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ 2026ರಲ್ಲಿ ಅದರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಾದರಿ ಸಿಯೆರಾ EV ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ SUV ಪಂಚ್‌ನ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಇದು ಬೆಸ್ಟ್​ ಲುಕ್​ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

2026 ರ ವರ್ಷವು ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್‌ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮಾದರಿ ಅವಿನ್ಯಾವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದ ನೋಟ ಮತ್ತು ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಆಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

