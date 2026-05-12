ಇದು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ! ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಸುಜುಕಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್, ಮೈಲೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

Maruti Suzuki Fronx Facelift: ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಫೀಚರ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.

ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ (Photo Credit: Nexa Experience)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 12, 2026 at 1:45 PM IST

Maruti Suzuki Fronx Facelift: ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿರುವ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಯುವಕರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹ್ಯಾಚ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಶೈಲಿಯನ್ನು SUV ಸೌಂದರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಈ ಕ್ರಾಸ್ಒವರ್ 2023ರಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಾಗಿನಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

4 ಮೀಟರ್‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಉದ್ದದ ಈ ಕ್ರಾಸ್ಒವರ್ ತನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ. ಬಲೆನೊ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದರ SUV ತರಹದ ನಿಲುವು, ದಿಟ್ಟ ಮುಂಭಾಗದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ವಾತಾವರಣದಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ವಾಹನಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಕ ಮೆರುಗು ನೀಡಿವೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಮಾರಾಟ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಏರಿದೆ ಎಂಬುದು ಈ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಈಗ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಟಾಟಾ, ಹುಂಡೈ ಮತ್ತು ಕಿಯಾದಂತಹ ತಯಾರಕರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮಾರುತಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಬಲವಾದ ಮಾರಾಟದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಈಗ ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್‌ಗಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಸ್​ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಅದರ ಆರಂಭಿಕ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್‌ನ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದೆ.

ಈ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯು ವಿನ್ಯಾಸ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಫ್ರಂಟ್​ ಗ್ರಿಲ್, ಹೊಸ ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್ ಸೆಟಪ್, ಹೊಸ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಇಂಟೀರಿಯರ್​ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಪರ್ಶದಂತಹ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕಂಪನಿಯು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫೀಚರ್ಸ್​, ಬಿಗ್ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಸ್​ ಡಿಸೈನ್​ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಎಂಜಿನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಅನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ 1.2-ಲೀಟರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್-ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ನೀಡುವ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.

ಇದು ನಿಜವೆಂದು ಸಾಬೀತಾದರೆ ಮೈಲೇಜ್​ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬೇಡಿಕೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು "ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೈಲೇಜ್" ನೀಡುವ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ-ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದು ಕಂಪನಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 35 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಮೈಲೇಜ್?: ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹೊಸ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 35 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಮೈಲೇಜ್​ ನೀಡಬಹುದು ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿವೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ವಾಹನವು ಅತ್ಯಂತ ಇಂಧನ-ಸಮರ್ಥ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಣ್ಣ ಡೀಸೆಲ್ ಕಾರುಗಳು ಸಹ ಹೊಂದಿಸಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿರುವ ಮೈಲೇಜ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಂವೇದನೆಯಾಗಿದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ ಅದರ ಬಲವಾದ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮೂಲಕ ನಗರ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಬಳಕೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೈಲೇಜ್​ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹೊಸ ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹಿಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

