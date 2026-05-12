ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳಿಗೆ, ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್! ಥಾರ್ನಿಂದ ಹಿಲಕ್ಸ್ವರೆಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ ಡೀಸೆಲ್ ಎಸ್ಯುವಿಗಳು!!
Upcoming Diesel SUV: ಸ್ವದೇಶೀಯಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಎಸ್ಯುವಿಗಳ ಹವಾ ಜೋರಾಗಿಯೇ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಥಾರ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್, ಕ್ರೆಟಾ ಮತ್ತು ಹಿಲಕ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಡೀಸೆಲ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ.
Published : May 12, 2026 at 8:25 AM IST
Upcoming Diesel SUV: ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಕ್ರೇಜ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಸ್ಯುವಿಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಡೀಸೆಲ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಪವರ್, ಟಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಹೈವೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಇನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರ ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ಮಹೀಂದ್ರಾ, ಹುಂಡೈ, ಟೊಯೋಟಾ ಮತ್ತು ಕಿಯಾದಂತಹ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ದೈತ್ಯರು ತಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಎಸ್ಯುವಿಗಳನ್ನು ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಡೀಸೆಲ್ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರಲಿ ಅಥವಾ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುವವರಿರಲಿ.. ಡೀಸೆಲ್ ಎಸ್ಯುವಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಉತ್ಸಾಹವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಡೀಸೆಲ್ ವಾಹನಗಳು ಉತ್ತಮ ಟಾರ್ಕ್, ಭಾರವಾದ ಹೊರೆಗಳನ್ನು ಸಲೀಸಾಗಿ ಸಾಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ವಾಹನ ಚಾಲಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಹೈವೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು, ರೈತರು, ವ್ಯಾಪಾರ ವೃತ್ತಿಪರರು ಮತ್ತು ಆಫ್-ರೋಡ್ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಡೀಸೆಲ್ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ.
ಹೊಸ ಥಾರ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್: ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಫ್-ರೋಡ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಥಾರ್ ಅನ್ನು ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಥಾರ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾದರಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ರಸ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಈ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ವಿನ್ಯಾಸವು 'ಥಾರ್ ರಾಕ್ಸ್' ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಹೊಸ ಗ್ರಿಲ್, ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಎಲ್ಇಡಿ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಪರ್ ಈ ಎಸ್ಯುವಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ, ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಒಳಗೆ ದೊಡ್ಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ಹೊಸ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕ್ಲೈಮೆಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಾರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಂಜಿನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, 1.5-ಲೀಟರ್ ಮತ್ತು 2.2-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ - ಡೀಸೆಲ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಎಸ್ಯುವಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಫ್-ರೋಡ್ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉನ್ನತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಕ್ರೆಟಾ: ಹುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಎಸ್ಯುವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈಗ ಈ ಎಸ್ಯುವಿ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಹೊಸ ಡಿಸೈನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಕ್ರೆಟಾ ಹೊಸ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್, ಡ್ಯುಯಲ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೆಟಪ್, ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ADAS) ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
1.5-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ-ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ಧಾರವು ಡೀಸೆಲ್ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೈವೇಯಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್, ನಗರ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮೂಲಕ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕ್ರೆಟಾ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.
ಟೊಯೋಟಾ ಹಿಲಕ್ಸ್: ಆಫ್-ರೋಡ್ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಟೊಯೋಟಾ ಹಿಲಕ್ಸ್ಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರೇಜ್ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಈ ಪಿಕಪ್ ಟ್ರಕ್ ಆಧಾರಿತ ಎಸ್ಯುವಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇದನ್ನು "ಸೈಬರ್ ಸುಮೋ" ಥೀಮ್ನಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಗ್ರಿಲ್, ಬಿಗ್ ವೀಲ್ ಆರ್ಚಸ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ಎಸ್ಯುವಿಗೆ ದಿಟ್ಟ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. 2.8-ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಇದು ಅಪಾರ ಟಾರ್ಕ್ ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಸಾಹಸ ಪ್ರವಾಸಗಳು, ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಒರಟು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತವಾಗಬಹುದು.
ಸೆಲ್ಟೋಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸಹ ಸಿದ್ಧ: ಸೆಲ್ಟೋಸ್ಗಾಗಿ ಕಿಯಾ ಹೊಸ ಉನ್ನತ-ಮಟ್ಟದ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇವು ಡ್ಯಾಶ್ಕ್ಯಾಮ್, 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಲೆವೆಲ್-2 ಎಡಿಎಎಸ್ ಮತ್ತು ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಸೀಟ್ಸ್ನಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೊ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಕೂಡ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಗ್ರಿಲ್, ಅಪ್ಡೇಟ್ಡ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸೆಟಪ್ ಈ SUVಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೊಸ ಆವೇಗವನ್ನು ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಓದಿ: ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಕಾರು ಕಂಪನಿಗಳು!: ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?