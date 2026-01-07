ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾರುಗಳ ಹಬ್ಬ: ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತಾ?
Upcoming Cars In January: ಈ ತಿಂಗಳು ಟಾಟಾ, ಮಹೀಂದ್ರಾ, ನಿಸ್ಸಾನ್ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿವೆ.
Published : January 7, 2026 at 10:38 AM IST
Upcoming Cars In January: ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಪ್ರಮುಖ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶೀಯ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ತನ್ನ "XUV 7XO" ವಾಹನವನ್ನು ಜನವರಿ 5ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕಾರುಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ.
ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ EV ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಂಪನಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ದೇಶೀಯ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕೂಡ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮತ್ತು ರೆನಾಲ್ಟ್ ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಿವೆ. ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರೆನಾಲ್ಟ್ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾದರಿ ಡಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಮರುಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜನವರಿ 2026ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
1. ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್, ಸಫಾರಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆವೃತ್ತಿ: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ "ಟಾಟಾ ಸಿಯಾರಾ"ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಈಗ ತನ್ನ ಹೊಸ 1.5-ಲೀಟರ್ ‘ಹೈಪರಿಯನ್’ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಟಾಟಾ "ಹ್ಯಾರಿಯರ್" ಮತ್ತು "ಸಫಾರಿ"ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ "ಹ್ಯಾರಿಯರ್" ಮತ್ತು "ಸಫಾರಿ"ಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಆದರೆ ಅದರ ಟೆಕ್ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಂತಿಮ ಅಧಿಕೃತ ಬೆಲೆ ಘೋಷಣೆ ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಈ ಹೊಸ ಎಂಜಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಎರಡೂ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿನ 4-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯು 170 hp ಪವರ್ ಮತ್ತು 280 Nm ಟಾರ್ಕ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಅಥವಾ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಟಾರ್ಕ್-ಪರಿವರ್ತಕ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತದೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ಟಾಟಾ "ಹ್ಯಾರಿಯರ್" ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ರೂ. 13.00 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 24.50 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಟಾಟಾ "ಸಫಾರಿ" ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ರೂ. 14.00 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 25.50 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ SUV ಗಳ ಟಾಪ್-ಸ್ಪೆಕ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೂಪಾಂತರವು 14.5-ಇಂಚಿನ QLED ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿಗಾಗಿ 'ವಾಷರ್' ಕಾರ್ಯ, ಡಿಜಿಟಲ್ IRVM ಮತ್ತು 10-ಸ್ಪೀಕರ್ JBL ಆಡಿಯೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
2. ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್: ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ನ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಜನವರಿ 13ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಟೀಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯು ಹೊಸ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಅದರ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸೀಟಿರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಬೆಲೆ ರೂ. 6 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 11 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರಬಹುದೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾದರಿಯು ಪಂಚ್ ಇವಿಯ ಕೆಲವು ವಿನ್ಯಾಸ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಧುನಿಕ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. 2026ರ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ 1.2-ಲೀಟರ್ ಮೂರು-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 88 ಎಚ್ಪಿ ಪವರ್ ಮತ್ತು 115 ಎನ್ಎಂ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಅಥವಾ 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಎಎಮ್ಟಿ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
3. ನಿಸ್ಸಾನ್ ಗ್ರಾವಿಟ್: ಜಪಾನಿನ ಕಾರು ತಯಾರಕ ನಿಸ್ಸಾನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಎಂಪಿವಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಈಗ ಜನವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ಇದು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ "ನಿಸ್ಸಾನ್ ಗ್ರಾವಿಟ್" ಸಹ "ರೆನಾಲ್ಟ್ ಟ್ರೈಬರ್" ಬಳಸುವ CMF-A+ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.
ಇದು ರೆನಾಲ್ಟ್ ಟ್ರೈಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ಅದೇ 1.0-ಲೀಟರ್, ಮೂರು-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ಕೂಡ ಚಾಲಿತವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ 72 hp ಪವರ್ ಮತ್ತು 96 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮತ್ತು 5-ಸ್ಪೀಡ್ AMT ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ರೂ. 6 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 9 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
4. ನ್ಯೂ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್: ಹಿಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು 2022ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಹಳೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಐಕಾನಿಕ್ SUV ಜನವರಿ 26ರಂದು ಅಂದ್ರೆ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಂದು ಮೂರನೇ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಮರಳಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸ, ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವೇದಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಉನ್ನತ ರೂಪಾಂತರವು 1.0-ಲೀಟರ್ ಮೂರು-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕಿಗರ್ನಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಎಂಜಿನ್ 100 ಎಚ್ಪಿ ಪವರ್ ಮತ್ತು 160 ಎನ್ಎಂ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೊಸ ಡಸ್ಟರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಈ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರೂ. 10 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 20 ಲಕ್ಷದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಭಾರತ-ಸ್ಪೆಕ್ ಮಾದರಿಯು ಅದರ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರತಿರೂಪಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
5. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇ-ವಿಟಾರಾ: ಇದು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು. ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಜನವರಿ 2026ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ರೂ. 18 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 25 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇ-ವಿಟಾರಾವನ್ನು ಟು-ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ (2WD) ಮತ್ತು ಫೋರ್-ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ (4WD) ರೂಪಾಂತರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎರಡು ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಅವುಗಳೆಂದರೆ.. 49kWh ಮತ್ತು 61kWh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಎರಡು ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳು. ಈ ವಾಹನವು ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 500 ಕಿ.ಮೀ ರೇಂಜ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. DC ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಮೂಲಕ ಇದರ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು 50 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 80 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೇರೆ-ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೋಡ್, ಕಣ್ಣಿನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ 7 ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ! ಬಂತು ನೋಡಿ TCL Nxtpaper 70 Pro ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್