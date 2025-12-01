ಈ ತಿಂಗಳು ಟಾಟಾ, ಮಾರುತಿ ಸೇರಿ ಅನೇಕ ಎಸ್ಯುವಿಗಳ ದಂಡಯಾತ್ರೆ
Upcoming Car Launches: ಮಾರುತಿ ಇ ವಿಟಾರಾ, ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್, ಸಫಾರಿ, ಕಿಯಾ ಸೆಲ್ಟೋಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಕಾರುಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
Published : December 1, 2025 at 10:48 AM IST
Upcoming Car Launches: ಭಾರತದಲ್ಲಿ SUV ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದಿನದಿನಕ್ಕೆ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೆಡಾನ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಜನರೀಗ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಡ್ರೈವ್ಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ SUV ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ SUV ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಹುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ, ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಬ್ರೆಝಾ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ನಂತಹ ಮಾದರಿಗಳು ಈ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಬಲವಾದ ಹೊಸ SUV ಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿವೆ.
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇ-ವಿಟಾರಾ: ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಾದರಿಯಾದ ಇ ವಿಟಾರಾವನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಎಸ್ಯುವಿಯನ್ನು ಗುಜರಾತ್ನ ಹಂಸಲ್ಪುರ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 25ರಿಂದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿತ್ತು.
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ ಇ-ವಿಟಾರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. HEARTECT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ SUV ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ದೃಢವಾದ ಬ್ಯಾಟರಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದು 49 kWh ಮತ್ತು 61 kWh ಎಂಬೆರಡು ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. 61 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ರೂಪಾಂತರವು 172-174 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 189 Nm ಟಾರ್ಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು 500 ಕಿಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಡ್ಯುಯಲ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೆಟಪ್, ಬಿಗ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲೆವೆಲ್-2 ADAS ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, 7 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಮತ್ತು 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್, ಸಫಾರಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವರ್ಸನ್ಸ್: ಡಿ.9ರಂದು ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಸಫಾರಿಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಪವರ್ಡ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸಿಯೆರಾ ಎಸ್ಯುವಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ಗಳ ಪರಿಚಯದ ನಂತರ ಈ ಸೇರ್ಪಡೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ.
ಟಾಟಾ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಎಸ್ಯುವಿ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಎರಡು ಮಾದರಿಗಳು ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಸಫಾರಿ ಎರಡೂ 1.5-ಲೀಟರ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಸ್ಪಿರೆಟೆಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು 1.5-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೋಟಾರ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ (ಇದನ್ನು ಸಿಯೆರಾ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ). ಈ ಎಂಜಿನ್ ಸುಮಾರು 170 ಬಿಎಚ್ಪಿ ಪವರ್ ಮತ್ತು 280 ಎನ್ಎಂ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮತ್ತು 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಡ್ಯುಯಲ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೆಟಪ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ADAS, 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಯ್ಕೆಯ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ ಟಾಟಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಭಾಗವನ್ನು ಆಳುವ ಇತರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
Second-Generation Kia Seltos (ಕಿಯಾ ಸೆಲ್ಟೋಸ್): ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಸಫಾರಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ ಡಿ.10ರಂದು ಕಿಯಾ ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಸೆಲ್ಟೋಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಹೊಸ ಮಾದರಿಯು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವೊಂದು ಚಿತ್ರಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ವಿನ್ಯಾಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡುತ್ತಿವೆ.
ಕಿಯಾ ಸೆಲ್ಟೋಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಈಗ ಮುಂಬರುವ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮಾದರಿಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ SUV ಉತ್ಸಾಹಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೊಸ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸ, ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಪರ್, ಟೈಗರ್ ನೋಸ್ ಗ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ LED ಲೈಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಒಳಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡದಾದ 12.3-ಇಂಚಿನ ಡ್ಯುಯಲ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಉತ್ತಮ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿ ಮತ್ತು 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇದು ADAS (ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್) ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 1.5-ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಮಿನಿ ಕೂಪರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್: ಡಿ.2025ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಮುನ್ನ ಮಿನಿ ಇಂಡಿಯಾ ಹೊಸ ಕೂಪರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ಗಾಗಿ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿದೆ. ಆದರೂ ನಿಖರವಾದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಮಾದರಿಯು 3-ಡೋರ್ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ನ ಡ್ರಾಪ್-ಟಾಪ್ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೂಫ್ ಅನ್ನು 30 ಕಿಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾದ ಮೃದುವಾದ ಮೇಲ್ಭಾಗದೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ.
ದೃಷ್ಟಿಗೋಚರವಾಗಿ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ರೂಫ್ ಹೊರತಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಅದರ ಹಾರ್ಡ್-ಟಾಪ್ ಸಹೋದರನ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಹ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಂಟರ್ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ವಿಚ್ಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಡೋರ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಡ್ ಮೇಲ್ಮೈಗಳಿಂದ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಈ ಮಾದರಿಯು ಕೂಪರ್ ಎಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು 2.0-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ 201 ಬಿಎಚ್ಪಿ ಮತ್ತು 300 ಎನ್ಎಂ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. 7-ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮುಂಭಾಗದ ವೀಲ್ಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಪರ್ ಸಿ ಟ್ರಿಮ್ನಲ್ಲಿ 161 ಬಿಎಚ್ಪಿ ಮತ್ತು 250 ಎನ್ಎಂ ಜೊತೆಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ 228 ಬಿಎಚ್ಪಿ ಮತ್ತು 380 ಎನ್ಎಂ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಜಾನ್ ಕೂಪರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ‘ಏರ್’ ಎಫೆಕ್ಟ್! ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಸ್ಲಿಮ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಟೆಕ್ ದಿಗ್ಗಜರು!!