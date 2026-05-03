ಬರುತ್ತಿವೆ ಹೊಸ ಕಾರುಗಳು: ಈ ತಿಂಗಳು ಸದ್ದು ಮಾಡಲಿರುವ ಮಾದರಿಗಳು ಇವೆ!
New Car Launch In May 2026: ನೀವು ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : May 3, 2026 at 8:14 AM IST
New Car Launch In May 2026: ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ "ವಿನ್ಫಾಸ್ಟ್ ವಿಎಫ್ ಎಂಪಿವಿ 7," "ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಟೈಗನ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್," "ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ವೈ ಎಲ್," ಮತ್ತು "ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಸಿಎಲ್ಎ ಇವಿ" ನಂತಹ ವಾಹನಗಳು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಟೋಬಯಾಗ್ರಫಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದವು. ಈ ಆವೇಗ ಈ (ಮೇ) ತಿಂಗಳಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಸೆಡಾನ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಯುವಿ ಬಿಡುಗಡೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ಇತರ ಮಾದರಿಗಳು ಸಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲಿವೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಈ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣವೇ?
1. ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ZR-V: ಹೋಂಡಾ ಕಾರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ "ಸಿಟಿ" ಸೆಡಾನ್ನ ನವೀಕರಿಸಿದ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು (ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್) ಹಾಗೂ ಹೊಸ 'ZR-V' ಎಸ್ಯುವಿಯನ್ನು ಈ ತಿಂಗಳ 22 ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಐದನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಮಾದರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಿಂದೆ 2023ರಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೊದಲ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ ವಾಹನದ ಬಾಹ್ಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳು, ಟೈಲ್-ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು, ಬಂಪರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಚಕ್ರಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ.
ಇದರ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈಗ ಪವರ್ಡ್ ಅಡ್ಜೆಸ್ಟಬಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟ್, ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಸೀಟ್ಸ್, ಬಿಗ್ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು. ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ 121hp 1.5-ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು 126hp ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲದೇ ಮುಂದುವರಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಹೋಂಡಾ ZR-V ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಇದು CBU (ಕಂಪ್ಲಿಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಯುನಿಟ್) ಆಮದು ಆಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ₹40 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹50 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಟಿಗುವಾನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕೋಡಾ ಕೊಡಿಯಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ನೇಮ್ಪ್ಲೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೇ ಹೋಂಡಾದ ವಾಹನ ಉತ್ಪನ್ನ ರೇಂಜ್ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ತನಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಹೋಂಡಾ ZR-V ಸುಮಾರು 4,568 ಮಿಮೀ ಉದ್ದವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಈ ವಾಹನವು ಹೋಂಡಾದ e:HEV ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ 2.0-ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ಒವರ್ SUV ADAS, ಡ್ಯುಯಲ್-ಜೋನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಪವರ್ಡ್ ಟೈಲ್ಗೇಟ್ ಮತ್ತು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
2. MG ಗ್ಲೋಸ್ಟರ್: MG ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ಪ್ರಮುಖ SUV "MG ಗ್ಲೋಸ್ಟರ್" ಅನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 20 ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯು ಇನ್ನೂ ಅದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಮೇ ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. MG ಗ್ಲೋಸ್ಟರ್ನ ಬೆಲೆ ₹40 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹45 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ICE SUV ಆಗಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ಮೆಜೆಸ್ಟರ್ MG ವಾಹನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಸ್ಟರ್ಗಿಂತ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ. ಈ SUVಗಾಗಿ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಆಸಕ್ತ ಗ್ರಾಹಕರು ₹41,000 ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಪೂರ್ಣ ಗಾತ್ರದ SUV ಆರು ಅಥವಾ ಏಳು ಆಸನಗಳ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್, ಡ್ಯುಯಲ್ 12.4-ಇಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್, 3-ಝೋನ್ ಕ್ಲೈಮೆಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, 12-ಸ್ಪೀಕರ್ JBL ಆಡಿಯೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಮಸಾಜ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 12-ವೇ ಪವರ್-ಅಡ್ಜೆಸ್ಟಬಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
MG ಮೆಜೆಸ್ಟರ್ 2-ಲೀಟರ್ ಟ್ವಿನ್-ಟರ್ಬೊ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದು 211.88 bhp ಮತ್ತು 478.5 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಾಹನಕ್ಕೆ 8-ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ಮೂರು ಲಾಕಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ಗಳು ಹಾಗೂ 10 ಆಫ್-ರೋಡ್ ಮೋಡ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ 4WD ಸಿಸ್ಟಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಮುಂಬರುವ ವಾಹನವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟೊಯೋಟಾ ಫಾರ್ಚೂನರ್ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
3. ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಇವಿ: ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಇವಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೇ ಮೂರನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಟಾಟಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಇವಿಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಇದು ಹುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್, ಮಾರುತಿ ಇ-ವಿಟಾರಾ ಮತ್ತು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬಿಇ 6 ನಂತಹ ಇತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಸಿಯೆರಾ ಇವಿಯ ಕ್ಯಾಬಿನ್ 10.25-ಇಂಚಿನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್, 12.3-ಇಂಚಿನ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್ ಮತ್ತು ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟುಗಳಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
4. ಟೊಯೋಟಾ ಅರ್ಬನ್ ಕ್ರೂಸರ್ ಎಬೆಲ್ಲಾ: ಟೊಯೋಟಾ ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಮೋಟಾರ್ ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು "ಟೊಯೋಟಾ ಅರ್ಬನ್ ಕ್ರೂಸರ್ ಎಬೆಲ್ಲಾ" ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಅದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಮೇ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಲೆ ₹15.99 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹20.01 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಟೊಯೋಟಾ ಅರ್ಬನ್ ಕ್ರೂಸರ್ ಎಬೆಲ್ಲಾ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇ-ವಿಟಾರಾದ ಮರುಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಮಾಡಿದ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು 49kWh ಮತ್ತು 61kWh LFP ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇವು ಕ್ರಮವಾಗಿ 440 ಕಿಮೀ ಮತ್ತು 543 ಕಿಮೀ ಚಾಲನಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ 144 hp ಮತ್ತು 189 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ 174 hp ಮತ್ತು 189 Nm ಟಾರ್ಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದು 10.25-ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್, ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟುಗಳು ಮತ್ತು ಅಡ್ಜೆಸ್ಟಬಲ್ ರಿಯರ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಹೊಂದಿದೆ.
5. ಸ್ಕೋಡಾ ಕೊಡಿಯಾಕ್ RS: ಇದು 'RS' ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಕೋಡಾದಿಂದ ಬಂದ ಮೊದಲ SUV ಆಗಲಿದೆ. ಕೊಡಿಯಾಕ್ RS 2-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು 7-ಸ್ಪೀಡ್ DCT ಮತ್ತು ಆಲ್-ವೀಲ್-ಡ್ರೈವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಪವರ್ಫುಲ 7 ಸೀಟರ್ SUVಯ ಜಾಗತಿಕ ಆವೃತ್ತಿಯು ಕೇವಲ 6.3 ರಿಂದ 6.4 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 100 ಕಿಮೀ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಇದರ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 231 ಕಿಮೀ. ಇದು ರೆಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ಗಳು, 20-ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಹೈಲೈಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಉಚ್ಚರಿಸಲಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಒಳಾಂಗಣದಂತಹ ವಿಶೇಷ RS ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹57 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹60 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
