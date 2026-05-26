ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: ಸದ್ಯದರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತಿವೆ 7 ಸೀಟರ್ ಎಸ್ಯುವಿಗಳು!
Upcoming 7 Seater SUV: ಮಹೀಂದ್ರಾ, ಟೊಯೋಟಾ ಮತ್ತು MGಯಿಂದ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ 7 ಸೀಟರ್ ಎಸ್ಯುವಿಗಳು ಲಗ್ಗೆ ಇಡಲಿವೆ. ಇದರ ಫೀಚರ್ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : May 26, 2026 at 2:56 PM IST
Upcoming 7 Seater SUV: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಬಹಳ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅನೇಕ ಗ್ರಾಹಕರು 7 ಸೀಟರ್ ವಾಹನಗಳತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದೇ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಆರಾಮವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಬಯಕೆಯಿಂದ ಇದು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ವಾಹನಗಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಹಬ್ಬಗಳು, ಕುಟುಂಬ ವಿಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣಗಳಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೂ ಅಮೂಲ್ಯ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
7 ಸೀಟರ್ ಕಾರುಗಳು ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಮಗಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಎಸ್ಯುವಿಗಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಯಾರಕರು ಈಗ ನಿರಂತರವಾಗಿ 7 ಸೀಟರ್ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೊಗಸಾದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಕೆಲವು ಪವರ್ಫುಲ್ 7 ಸೀಟರ್ ಕಾರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೊಣ ಬನ್ನಿ..
MG ಮೆಜೆಸ್ಟರ್: MG ಮೋಟಾರ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ MG ಮೆಜೆಸ್ಟರ್, ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ 7 ಸೀಟರ್ SUV ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಪೂರ್ಣ ಗಾತ್ರದ SUV ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದರ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ಲೋಸ್ಟರ್ ಬದಲಿಗೆ ಈ ಹೊಸ ಮಾದರಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಂಜಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಈ SUV 2.0-ಲೀಟರ್ ಟ್ವಿನ್-ಟರ್ಬೊ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, 215 ಹಾರ್ಸ್ಪವರ್ ಮತ್ತು 478 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು RWD ಮತ್ತು 4WD ಸಂರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, 8 - ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ 4WD ರೂಪಾಂತರವು 10 ಆಫ್-ರೋಡ್ ಮೋಡ್ಗಳು, ಟ್ರಿಪಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲಾಕ್ಗಳು ಮತ್ತು 810 mm ವಾಟರ್ ವೇಡಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹50 ಲಕ್ಷ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಹೀಂದ್ರಾ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ: ಮಹೀಂದ್ರಾ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ SUV ಮಾದರಿಗಳಾದ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ-N ಅನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವು ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ-N ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಈ ವರ್ಷದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಕಂಪನಿಯು ಲೆವೆಲ್ 2 ADAS ನಂತಹ ಸುರಕ್ಷತಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಬಾರಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿರುವ ಈ SUV ಹೊಸ ಮುಂಭಾಗದ ಗ್ರಿಲ್, ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ LED ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳು, ಹೊಸ ಸ್ಕಿಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡ ಮುಂಭಾಗದ ಬಂಪರ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಪೈ ಫೋಟೋಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಹೊಸ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ-N ನ ಒಳಭಾಗವು ದೊಡ್ಡ 10.25-ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್ ಮತ್ತು ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಸೀಟ್ಸ್ನಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಟೊಯೋಟಾ ಅರ್ಬನ್ ಕ್ರೂಸರ್ ಹೈರೈಡರ್: ಟೊಯೋಟಾ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ SUV, ಅರ್ಬನ್ ಕ್ರೂಸರ್ ಹೈರೈಡರ್ನ 7-ಸೀಟರ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ SUV ಈ ವರ್ಷದ ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಾಹನದ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಮಾದರಿಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮ್ಯೂಲ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, 1.5-ಲೀಟರ್ ಮೈಲ್ಡ್-ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ 103 bhp ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸೆಟಪ್ ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಒಟ್ಟು 116 bhp ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಆಯ್ದ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಆಲ್-ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ (AWD) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 16 ಲಕ್ಷದಿಂದ 24 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
