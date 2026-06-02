ಕಾರುಗಳ ಲವರ್ಸ್​ಗೆ ಫುಲ್​ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಈ ತಿಂಗಳು!: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲು ಸಿದ್ದವಾಗಿವೆ ಈ ಮಾಡೆಲ್​ಗಳು!

Upcoming 5 New Cars: ಕಾರು ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಫುಲ್​ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ 5 ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ಹೊಸ ಕಾರುಗಳು ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲಿವೆ. ಅವುಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

By ETV Bharat Tech Team

Published : June 2, 2026 at 10:14 AM IST

Upcoming 5 New Cars: ನೀವು ಹೊಸ ಲಗ್ಜುರಿ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ. ಈ ತಿಂಗಳು ಐದು ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಕಾರುಗಳು ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್‌ಯುವಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಿಲಿಯನೇರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಮೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿವೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶೀಯ ದೈತ್ಯ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್‌ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಐಕಾನಿಕ್ ಮಾದರಿ ಈ ತಿಂಗಳು ಆಗಮಿಸಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳಾದ ಬಿವೈಡಿ, ಸ್ಕೋಡಾ, ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ.

1. ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಇವಿ: 2026 ಟಿಯಾಗೊ ಇವಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪವರ್​ಫುಲ್​ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನವಾದ ಸಿಯೆರಾ ಇವಿಯನ್ನು ಜೂನ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಟಾಟಾ ಲೈನ್‌ಅಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಮಾದರಿಯು ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಇವಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಕಾರನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ರಿಯರ್ - ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ (ಆರ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ) ಮತ್ತು ಆಲ್-ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ (ಎಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ) ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಕಾರಿನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲವಾದರೂ ಸಿಂಗಲ್​ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೈಲೇಜ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಲುಕ್​ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಿಯೆರಾ EV ತನ್ನ ಹಳೆಯ ICE (ಆಂತರಿಕ ದಹನಕಾರಿ ಎಂಜಿನ್) ಪ್ರತಿರೂಪದಂತೆಯೇ ಪ್ರಬಲ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಟೀಸರ್‌ಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್​ ಗ್ರಿಲ್, ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಬಂಪರ್ ಡಿಸೈನ್​ ಮತ್ತು ಏರೋಡೈನಾಮಿಕ್​ ರಿಮ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಒಳಗೆ ಲೈಟ್​ ಕಲರ್​ ಥೀಮ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇಂಟೀರಿಯರ್​ ನಿಮ್ಮ ಆಕರ್ಶಿಸಲಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಈ ವಾಹನವು ಹುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್, ಮಹೀಂದ್ರಾ BE.06, ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ eVX, ಮತ್ತು MG ZS EV ನಂತಹ ಅಸಾಧಾರಣ ಮಾದರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

2. ಹೊಸ BYD PHEV: ಪ್ರಮುಖ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ (EV) ತಯಾರಕರಾದ BYD ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ (PHEV) ಕಾರಿನ ಮುಂಬರುವ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಟೀಸರ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಂಪನಿಯು ಈ ವಾಹನದ ಹೆಸರನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ BYD ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡ Atto 2 ಮತ್ತು Sealion 6 ನಂತಹ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಅಟ್ಟೊ 2 ಮಾದರಿಯನ್ನು 1.5-ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು 7.8 kWh ಅಥವಾ 18 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್‌ನ ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಾಹನವು 998 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಮೈಲೇಜ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸೆಲಾನ್ 6 ಮಾದರಿಯು 1.5-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 18.3kWh ಅಥವಾ 26.6kWh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಇದು 1,092 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳ ಅದ್ಭುತ ಮೈಲೇಜ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾರನ್ನು ಈ ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

3. ಸ್ಕೋಡಾ ಕೊಡಿಯಾಕ್ RS: ಸ್ಕೋಡಾ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ. ಆಕ್ಟೇವಿಯಾ RS ನಂತರ ಕೊಡಿಯಾಕ್ SUV ಸ್ಕೋಡಾದ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು RS ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋಡಾದಿಂದ RS-ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ಡ್ SUV ಯ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಘಟಕ (CBU) ಆಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊಡಿಯಾಕ್ RSನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆವೃತ್ತಿಯು 2.0-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕೊಡಿಯಾಕ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 60 ಹಾರ್ಸ್​ಪವರ್​ ಮತ್ತು 80 Nm ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದು ಫೋರ್​ ವೀಲ್ಸ್​ಗಳಿಗೆ (AWD) ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ 7-ಫಾಸ್ಟ್​ DCT ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಲುಕ್​ ಸಾಧಿಸಲು ಇದರ ಡಿಸೈನ್​ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಗ್ರಿಲ್, ಅಗ್ರೆಸೀವ್​ ಬಂಪರ್, ರೆಡ್​ ಬ್ರೇಕ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಗ್​ 20-ಇಂಚಿನ ರಿಮ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಒಳಗೆ ಈ ಕಾರು ರೆಡ್​ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್​ ಜೊತೆ ಫುಲ್​ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಲಗ್ಜುರಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್​ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಫ್ರಂಟ್​ ಸೀಟ್ಸ್​ ಇವೆ.

4. ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಎಸ್-ಕ್ಲಾಸ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್: ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳ ರಾಜ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಜೂನ್ 15 ರಂದು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಎಸ್-ಕ್ಲಾಸ್‌ನ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಭವ್ಯವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ S 450E ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ರೂಪಾಂತರವು 3.0-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇನ್‌ಲೈನ್-ಸಿಕ್ಸ್ ಎಂಜಿನ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು 22 kWh ಬ್ಯಾಟರಿಯಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದು ಭಾರತದ ಮೊದಲ PHEV (ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್) S-ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾರು. ಇದು 435 ಹಾರ್ಸ್​ಪವರ್​ ಮತ್ತು 680 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರು ಕೇವಲ 5.7 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 100 ಕಿಮೀ/ಗಂಟೆಗೆ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

5. BMW X6 M60i: ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜರ್ಮನ್ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ತಯಾರಕರಾದ BMW ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ X6 M60i ಮಾದರಿಗಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ-ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜೂನ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಐಷಾರಾಮಿ ವಾಹನವು 4.4-ಲೀಟರ್ ಟ್ವಿನ್-ಟರ್ಬೊ V8 ಮೈಲ್ಡ್​-ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇದು 523 ಹಾರ್ಸ್​ಪವರ್​ ಮತ್ತು 750 Nm ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದರ 8-ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್ (AWD) ಕಾರಿನ ಫೋರ್​ ವೀಲ್ಸ್​ಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಪವರ್​ ಅನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಕೆಟ್ ತರಹದ ವಾಹನವು ಕೇವಲ 4.3 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 100 ಕಿಮೀ/ಗಂಟೆಗೆ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕಂಪನಿಯು ಇದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದ 250 ಕಿಮೀ/ಗಂಟೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗದೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದೆ.

