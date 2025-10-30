ETV Bharat / technology

ಮೊಬೈಲ್​ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ!: ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಉಚಿತವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ಟ್ರೂಕಾಲರ್​ನಂತಹ ಸಿಸ್ಟಮ್​!

Verified Caller ID System: ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ಮೋಸದ ಕರೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಹೊಸ ಮತ್ತು ಉಚಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ರ್ಕಾರದಿಂದ ಉಚಿತವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ಟ್ರೂಕಾಲರ್​ನಂತಹ ಸಿಸ್ಟಮ್ (Photo Credit: IANS Photo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 30, 2025 at 2:50 PM IST

Verified Caller ID System: ಅಪರಿಚಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ದೈನಂದಿನ ಕರೆಗಳಿಂದ ನೀವು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (TRAI) CNAP ಎಂಬ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿ ಕರೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದವರ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ.

ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರು ಬಯಸಿದರೆ ಇದರಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಬಹುದು. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. CNAP ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಕಾಲರ್ ಐಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಲಿದೆ.

ಇದು ದೈನಂದಿನ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ಮೋಸದ ಕರೆಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕರೆ ಮಾಡುವ ಹೆಸರಿನ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಎಂದು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಕರೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕರೆ ಮಾಡಿದವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು TrueCaller ನಂತಹ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕರೆ ಮಾಡಿದವರ ಬಳಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನ ವಿವರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದವರ ಹೆಸರನ್ನು ಟೆಲಿಕಾಂ ಆಪರೇಟರ್‌ನ ಡೇಟಾಬೇಸ್‌ನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಬೀಳಲಿದೆ ತೆರೆ: ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನೀವು ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಭಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಕರೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕರೆ ಮಾಡಿದವರು ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಏಜೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಬಂದ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಕರೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಬಹುದು.

  • ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಹೊಂದಿರುವ ಮೂಲ ಫೋನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
  • ಯಾವುದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರವೇಶ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
  • ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
  • ಯಾರಾದರೂ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಬಯಸದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಈ ಆಯ್ಕೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುವ ಆಪ್ಶನ್​ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಜನರು ಪ್ರತಿದಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ನಕಲಿ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಅಥವಾ ಮೋಸದ ಕರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್​, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಯಂತಹ ಬೆದರಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಜನರನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೃದ್ಧರು ಮತ್ತು ಮುಗ್ಧ ಜನರು ವಂಚನೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೇ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಕರೆಗಳನ್ನು ಸಹ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಹಲವಾರು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 4G ಮತ್ತು 5G ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ನಂತರ ಕಂಪನಿಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಡೇಟಾ ಮತ್ತು VoIP ಕರೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಯಿತು. ಆದರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಸ್​ ಮತ್ತು ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಸ್​ ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ನಂತರ CNAP ಅನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಪ್ಶನ್​ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಓದಿ: ಗ್ಲೋಬಲ್​ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗೆ ಹೊಸ ನಥಿಂಗ್​ ಮಾಡೆಲ್​ ಲಗ್ಗೆ: ಇದರ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

