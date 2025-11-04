ವಿಂಟೇಜ್ ಕಾರ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿವೆ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳು: ಇವು ಹೇಗಿವೆ ಗೊತ್ತಾ?
Unix India Vintage Speakers: ಯುನಿಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಕ್ಯಾಪ್ರಿ-52 ಮತ್ತು ಪಾಂಟಿಯಾಕ್-34 ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳು ವಿಂಟೇಜ್ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಡನ್ ಸೌಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ವಿಂಟೇಜ್ ಕಾರು ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : November 4, 2025 at 11:48 AM IST
Unix India Vintage Speakers: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಪರಿಕರಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಟೆಕ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಯುನಿಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಗ ತನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸೀರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪ್ರಿ 52 (XB-U88) ಮತ್ತು ಪಾಂಟಿಯಾಕ್ 34 (XB-U77). ಎರಡೂ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳು ವಿಂಟೇಜ್ ಕಾರುಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ವಿಂಟೇಜ್ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತವೆ.
ವಿಂಟೇಜ್ ಲುಕ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್: ಕ್ಯಾಪ್ರಿ 52 ಮತ್ತು ಪಾಂಟಿಯಾಕ್ 34 ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳು ಎರಡೂ ರೆಟ್ರೊ ಲುಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಟೆಂಪರರಿ ಸೌಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅದ್ಭುತ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. 10W ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ 5Wx2.52mm ಡ್ರೈವರ್ಗಳು ಡೀಪ್ ಬಾಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಪ್ ವೊಕಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ರಿಚ್ ಆಡಿಯೊ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. LED ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ರೆಟ್ರೊ ಬಾಡಿ ಈ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳನ್ನು ಮಿನಿಯೇಚರ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಕಾರುಗಳಂತೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ: ಈ ಎರಡೂ ಮಾದರಿಗಳು 1500mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದು ಟೈಪ್-ಸಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ 1 ಅಥವಾ–2 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 6 ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅವು ಬ್ಲೂಟೂತ್ 5.4 ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದು 10 ಮೀಟರ್ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತವೆ.
ಫೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್: ಪಾಂಟಿಯಾಕ್ 34 ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಯಸುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. TF ಕಾರ್ಡ್, USB, AUX ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್-ಫ್ರೀ ಕರೆ ಮಾಡುವಿಕೆಯ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕ್ಯಾಪ್ರಿ 52 pure stereo sound ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ ಕ್ಲೀನ್, ಡ್ಯುಯಲ್-ಸ್ಪೀಕರ್ TWS ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳು ಟ್ರೂ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀರಿಯೊ (TWS) ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಎರಡು ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ತಲ್ಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಧ್ವನಿ ವಲಯವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಕಲರ್ ಆಪ್ಶನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ: ಯುನಿಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾಪ್ರಿ 52 ಕಪ್ಪು, ಬಿಳಿ, ನೀಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಪಾಂಟಿಯಾಕ್ 34 ಕೆಂಪು-ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ನೀಲಿ-ಬಿಳಿ ಎಂಬ ಎರಡು ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಎರಡೂ ಮಾದರಿಗಳ ಬೆಲೆ ₹2,499 ಮತ್ತು ಯುನಿಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಆಫ್ಲೈನ್ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಓದಿ: ಹೊಸ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್: ಐಫೋನ್ ‘ಏರ್’ಗಿಂತ ‘ಮೋರ್ ಸ್ಲಿಮ್’!