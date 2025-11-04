ETV Bharat / technology

ವಿಂಟೇಜ್​ ಕಾರ್​ ಲುಕ್​ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿವೆ ಸ್ಪೀಕರ್​ಗಳು: ಇವು ಹೇಗಿವೆ ಗೊತ್ತಾ?

Unix India Vintage Speakers: ಯುನಿಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಕ್ಯಾಪ್ರಿ-52 ಮತ್ತು ಪಾಂಟಿಯಾಕ್-34 ಸ್ಪೀಕರ್‌ಗಳು ವಿಂಟೇಜ್ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಡನ್​ ಸೌಂಡ್​ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ವಿಂಟೇಜ್ ಕಾರು ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿಂಟೇಜ್​ ಕಾರ್​ ಲುಕ್​ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿವೆ ಸ್ಪೀಕರ್​ಗಳು (photo Credit: Unix India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 4, 2025 at 11:48 AM IST

2 Min Read
Unix India Vintage Speakers: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಪರಿಕರಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಟೆಕ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಯುನಿಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಗ ತನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸೀರಿಸ್​ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪ್ರಿ 52 (XB-U88) ಮತ್ತು ಪಾಂಟಿಯಾಕ್ 34 (XB-U77). ಎರಡೂ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸ್ಪೀಕರ್‌ಗಳು ವಿಂಟೇಜ್ ಕಾರುಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ವಿಂಟೇಜ್ ಡಿಸೈನ್​ ಅನ್ನು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತವೆ.

ವಿಂಟೇಜ್​ ಲುಕ್​ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್​: ಕ್ಯಾಪ್ರಿ 52 ಮತ್ತು ಪಾಂಟಿಯಾಕ್ 34 ಸ್ಪೀಕರ್‌ಗಳು ಎರಡೂ ರೆಟ್ರೊ ಲುಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಟೆಂಪರರಿ ಸೌಂಡ್​ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅದ್ಭುತ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. 10W ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ 5Wx2.52mm ಡ್ರೈವರ್‌ಗಳು ಡೀಪ್​ ಬಾಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಪ್​ ವೊಕಲ್ಸ್​ ಜೊತೆ ರಿಚ್​ ಆಡಿಯೊ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. LED ಹೆಡ್‌ಲೈಟ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಡಿಟೇಲ್ಡ್​ ರೆಟ್ರೊ ಬಾಡಿ ಈ ಸ್ಪೀಕರ್‌ಗಳನ್ನು ಮಿನಿಯೇಚರ್​ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಕಾರುಗಳಂತೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ: ಈ ಎರಡೂ ಮಾದರಿಗಳು 1500mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದು ಟೈಪ್-ಸಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ 1 ಅಥವಾ–2 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 6 ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅವು ಬ್ಲೂಟೂತ್ 5.4 ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದು 10 ಮೀಟರ್‌ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಕನೆಕ್ಟ್​ ಆಗುತ್ತವೆ.

ಫೀಚರ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್: ಪಾಂಟಿಯಾಕ್ 34 ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಯಸುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. TF ಕಾರ್ಡ್, USB, AUX ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್-ಫ್ರೀ ಕರೆ ಮಾಡುವಿಕೆಯ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕ್ಯಾಪ್ರಿ 52 pure stereo sound ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ ಕ್ಲೀನ್, ಡ್ಯುಯಲ್-ಸ್ಪೀಕರ್ TWS ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಸ್ಪೀಕರ್‌ಗಳು ಟ್ರೂ ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀರಿಯೊ (TWS) ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಎರಡು ಯುನಿಟ್​ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ತಲ್ಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಧ್ವನಿ ವಲಯವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಕಲರ್​ ಆಪ್ಶನ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ: ಯುನಿಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾಪ್ರಿ 52 ಕಪ್ಪು, ಬಿಳಿ, ನೀಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಪಾಂಟಿಯಾಕ್ 34 ಕೆಂಪು-ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ನೀಲಿ-ಬಿಳಿ ಎಂಬ ಎರಡು ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಎರಡೂ ಮಾದರಿಗಳ ಬೆಲೆ ₹2,499 ಮತ್ತು ಯುನಿಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಓದಿ: ಹೊಸ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್: ಐಫೋನ್​ ‘ಏರ್​’ಗಿಂತ ‘ಮೋರ್​ ಸ್ಲಿಮ್​’!

