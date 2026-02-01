ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ 2026: ಐಟಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ವರ್ಗದಡಿಯಲ್ಲಿ ತಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ
Union Budget 2026: ಸರ್ಕಾರವು ಐಟಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ವರ್ಗದಡಿಯಲ್ಲಿ ತರುತ್ತದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ..
Published : February 1, 2026 at 1:29 PM IST
Union Budget 2026: ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಭಾನುವಾರ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೇವೆಗಳು, ಐಟಿ-ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಸೇವೆಗಳು, ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಇಂದು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ 2026-27ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ ಸಚಿವೆ ಸೀತಾರಾಮನ್, ಈ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು "ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೇವೆಗಳು" ಎಂಬ ಒಂದೇ ವರ್ಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. "ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೇವೆಗಳು, ಐಟಿ-ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಸೇವೆಗಳು, ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದದ ಆರ್ & ಡಿ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೇವೆಗಳು ಎಂಬ ಒಂದೇ ವರ್ಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಸೀತಾರಾಮನ್ ಹೇಳಿದರು.
ಎಲ್ಲಾ ಐಟಿ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ 15.5 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸುರಕ್ಷಿತ ಬಂದರು ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಅವರು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಸುರಕ್ಷಿತ ಬಂದರು ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮಿತಿಯನ್ನು ರೂ. 300 ಕೋಟಿಯಿಂದ ರೂ. 2,000 ಕೋಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು. "ಎಲ್ಲಾ ಐಟಿ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ 15.5% ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇಫ್ ಹಾರ್ಬರ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಸೇಫ್ ಹಾರ್ಬರ್ ಪಡೆಯುವ ಮಿತಿ ₹300 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹2,000 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿದೆ. ಐಟಿ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸೇಫ್ ಹಾರ್ಬರ್ ಅನುಮೋದನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ, ನಿಯಮ-ಚಾಲಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಐಟಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಸುಧಾರಿತ ಬೆಲೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು (ಎಪಿಎ) ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸಮಯವನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರು ತಿಂಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಎಪಿಎಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸಂಬಂಧಿತ ಘಟಕಗಳಿಗೂ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ರಿಟರ್ನ್ಗಳ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು, ಸೀತಾರಾಮನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ 2047 ರವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಘೋಷಿಸಿದರು.
ಓದಿ: ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋಲ-ಕಲ್ಲೋಲ: ಪುಟಿದೆದ್ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರು!