ETV Bharat / technology

ಮಹೀಂದ್ರಾ M12 ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಇ ಕಾರ್ ಬಿಡುಗಡೆ: ಇದು ಭಾರತದ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರೇಸಿಂಗ್ ಬೀಸ್ಟ್

M12 Electro Formula E Car: ಮಹೀಂದ್ರಾದ ಹೊಸ ರೇಸಿಂಗ್ ಬೀಸ್ಟ್ ಭಾರತದ ಶಕ್ತಿ ತೋರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

M12 ELECTRO FORMULA E FEATURES M12 ELECTRO FORMULA E RANGE M12 ELECTRO FORMULA E BATTERY FORMULA E RACE
ಮಹೀಂದ್ರಾ M12 ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ರೇಸಿಂಗ್ ಕಾರ್ (Photo Credit: Instagram@Mahindra Electric SUVs)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 27, 2025 at 3:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

M12 Electro Formula E Car: ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ರೇಸಿಂಗ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ರೇಸಿಂಗ್ ಕಾರು M12 ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕಾರನ್ನು 2026ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸೀಸನ್​ಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

2030ರ ವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ-ಇ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಾಗಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಮಹೀಂದ್ರಾ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಹೀಂದ್ರಾ ರೇಸಿಂಗ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ರೇಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಆರಂಭದಿಂದಲೂ (ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ) ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಏಕೈಕ ಭಾರತೀಯ ತಂಡ ಇದಾಗಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ತಂಡ 29 ಬಾರಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು 11 ಪೋಲ್ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ 11ನೇ ಸೀಸನ್​ನಲ್ಲಿ 4ನೇ ಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ವಿಜಯಗಳ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಕಾರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಮಹೀಂದ್ರಾ ತಯಾರಿಸಿದ M12 ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಕಾರಿನ ವಿನ್ಯಾಸವು ಮೆಟಾಲಿಕ್​ ರೆಡ್​, ಗ್ಲಾಸಿ ವೈಟ್​ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾರಿನಲ್ಲಿರುವ 12 ವಿನ್ಯಾಸದ ಪಟ್ಟೆಗಳು ಫಾರ್ಮುಲಾ-ಇನಲ್ಲಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ 12 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಭಾರತೀಯ ತಂಡವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. 600KW ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಕಾರಿನ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಕೇವಲ 24 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ರೇಸಿಂಗ್ ಕಾರಿಗೆ ವೇಗ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಕಾರು ಗಂಟೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 322 ಕಿ.ಮೀ (200 ಮೈಲು) ವೇಗ ತಲುಪಬಹುದು. ಈ ವೇಗವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಕಾರನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಾಲಕನೊಂದಿಗೆ ಕಾರಿನ ಒಟ್ಟು ತೂಕ 860 ಕೆಜಿ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಪಿಕಪ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾರು ಕೇವಲ 1.82 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0ರಿಂದ 100 ಕಿಮೀ/ಗಂಟೆಗೆ (0-60 mph) ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಾರಿನಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಾರು ಶೇ.98ದಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬ್ಯಾಟರಿಯಿಂದ ವೀಲ್​ಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಹತಾ ರೇಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಿಡಿತಕ್ಕಾಗಿ 4-ವೀಲ್​ ಡ್ರೈವ್ ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಳಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮುಂದಿನ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.

M12 ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಕಾರಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮಹೀಂದ್ರಾ ವಾಲ್ವೋಲಿನ್ ಎಂಬ ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ. ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ವೋಲ್ವೋ ಕಾರಿಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದೆ. ಇದು ಕಾರಿನ ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ವೇಗ ಹಾಗೂ ಕಾರಿನ ರೇಸ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಹೀಂದ್ರಾ ತಂಡ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ 4ನೇ ಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಮಹೀಂದ್ರಾ ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತನ್ನ ಚಾಲಕರ ತಂಡವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸದೆ ಈ ಹೊಸ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ರೇಸ್ ಮಾಡಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಹೀಂದ್ರಾ BE6 ಫಾರ್ಮುಲಾ E ಎಡಿಷನ್ ಲಾಂಚ್​​; ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಗಿಫ್ಟ್, ಲಂಡನ್​ನಲ್ಲಿ ರೇಸ್​ ನೋಡುವ ಅದೃಷ್ಟ!!

TAGGED:

M12 ELECTRO FORMULA E FEATURES
M12 ELECTRO FORMULA E RANGE
FORMULA E RACE
ಮಹೀಂದ್ರಾ M12 ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ರೇಸಿಂಗ್ ಕಾರ್
M12 ELECTRO FORMULA E CAR

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಕಾಡು ಮಾದರಿ ತೋಟದ ಮೂಲಕ ಲಾಭದಾಯಕ ಕೃಷಿಯನ್ನಾಗಿಸಿದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಂಚಾಲೆ; ಕೈಹಿಡಿದ ವಿನೂತನ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ

26/11: ಉಗ್ರರ ದಾಳಿಯ ಮಧ್ಯೆ 20 ಗರ್ಭಿಣಿಯರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಸೂಪರ್ ನರ್ಸ್ ಅಂಜಲಿ

ಇದು ಗಿಳಿಗಳ ಮನೆ: ಯುವಕನ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷಿಧಾಮವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟ ಮನೆ!, ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ. ವಹಿವಾಟು!

ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ರದ್ದತಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರ: ಮಹತ್ವದ ಮಸೂದೆ ಮಂಡನೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.