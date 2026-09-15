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ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ ಎಐನಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ತುರ್ತು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ!

UN Rights Chief Frontier AI Warning: ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವೋಲ್ಕರ್ ಟರ್ಕ್ ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ ಎಐನಿಂದ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿ ತುರ್ತು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

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ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ ಎಐನಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಎಚ್ಚರಿಕೆ (Photo Credit: IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 15, 2026 at 9:43 AM IST

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UN Rights Chief Frontier AI Warning: ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವೋಲ್ಕರ್ ಟರ್ಕ್ ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ತುರ್ತು ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಐ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ತಲೆಮಾರುಗಳವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಎಐ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಜಗತ್ತು "ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದ ಬದಲಾವಣೆಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ". ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪಾಯಗಳು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟವಾಗುವ ಮೊದಲು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅತ್ಯಂತ ಮುಂದುವರಿದ ಎಐ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ನಿಯೋಜಿಸುವ ವೇಗದ ಬಗ್ಗೆ ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು, ಎಐ ಸಂಶೋಧಕರು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರಲ್ಲಿ ಕಳವಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆ ಅವರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ ಎಐ ಎಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿದ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇವು ತಾರ್ಕಿಕತೆ, ಕೋಡಿಂಗ್, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಯತ್ತ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮರ್ಥವಾಗಿವೆ. ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಮಾಜಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸದಿದ್ದರೆ ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ ಎಐನ ತ್ವರಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಟರ್ಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೌಪ್ಯತೆ, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಎಐ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಳವಳದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿವೆ.

ಹೆಚ್ಚು ಸಮರ್ಥ ಎಐ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸವಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರ ಈ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಬಂದಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ನಾವೀನ್ಯತೆಗೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸದಂತೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೂಡ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ ಎಐ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಬಲವಾದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ.

ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿದ ಎಐನಿಂದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಸಿಇಒ ಡೇರಿಯೊ ಅಮೋಡಿ ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ ಎಐ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓಪನ್ ಎಐ ಸಿಇಒ ಸ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ಟ್‌ಮನ್ ಮತ್ತು ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಐ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚರ್ಚೆಯು ಎಐ ಸಮಾಜವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೀರಿ ಆ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ವೇಗ ಮತ್ತು ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗಿರಬೇಕಾದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಈ ವಿಷಯವು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಎಐನ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಕಳವಳವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಾಯತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಜನರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು.

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