120 ಕೆಜಿ ತೂಕ, 505Nm ಟಾರ್ಕ್: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಂಪನಿಯಿಂದ 2-ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ತರಹದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ಲಾಂಚ್ಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ!
Ultraviolette Shockwave Launch: ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಅಲ್ಟ್ರಾವಯಲೆಟ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಶಾಕ್ವೇವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು 2027 ರ Q1 ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಫುಲ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : October 1, 2026 at 9:18 AM IST
Ultraviolette Shockwave Launch 2027: ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿ ಅಲ್ಟ್ರಾವಯಲೆಟ್ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಶಾಕ್ವೇವ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 2027ರ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ (Q1 2027) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಹಗುರವಾದ ಎಂಡ್ಯೂರೊ - ಶೈಲಿಯ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕಂಪನಿಯ ಹೊಸ 100V ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಮುಂಬರುವ Tesseract ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹೊಸ 100V ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?: ಈ 100V ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪವರ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಥರ್ಮಲ್ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಲ್ಟ್ರಾವಯಲೆಟ್ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಶಾಕ್ವೇವ್ಗಾಗಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲೈನ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು CEO ನಾರಾಯಣ್ ಸುಬ್ರಮಣಿಯಂ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ನಾವು Shockwave ಅನ್ನು ರೈಡಿಂಗ್ನ ಶುದ್ಧ ಆನಂದವನ್ನು ಮರಳಿ ತರುವ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಎಂದು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ 100V ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ Shockwave ಗೆ ತರುವುದು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. 2027ರ Q1 ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ಇದು ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಟ್ರಾವಯಲೆಟ್ ಟೆಸೆರಾಕ್ಟ್ಗೂ ಅದೇ 100V ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ವಿಧಾನದೊಂದಿಗೆ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಮಲ್ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ನಂತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಮರುವಿನ್ಯಾಸವು ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್, ಬ್ಯಾಟರಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ನಿಯಂತ್ರಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಯೂನಿಟ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಸಿಂಗಲ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯುಯಲ್ ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ: Shockwave ಅನ್ನು ಸಿಂಗಲ್ - ಸೀಟ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯುಯಲ್ - ಸೀಟ್ ಎರಡೂ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. Ultraviolette ಈ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಟೂ - ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳ ರೈಡಿಂಗ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಹಗುರವಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಇರಿಸಿದೆ.
ಈ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಫ್ರೇಮ್, ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊನೊಶಾಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಎಂಡ್ಯೂರೊ-ಶೈಲಿಯ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದು ತನ್ನ ಆಫ್ - ರೋಡ್ - ಕೇಂದ್ರಿತ ಚಾಸಿಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ವೈರ್-ಸ್ಪೋಕ್ ವೀಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ಯುಯಲ್-ಪರ್ಪಸ್ ಟೈರ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸುತ್ತದೆ.
ಶಾಕ್ವೇವ್ ಪವರ್ ಮತ್ತು ರೇಂಜ್ ಎಷ್ಟು?: ಈ ಹಿಂದೆ ಘೋಷಿಸಲಾದ Shockwave ವಿಶೇಷಣಗಳಲ್ಲಿ 10.8kW ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಸೇರಿದ್ದು, ಇದು ವೀಲ್ನಲ್ಲಿ 505Nm ಪೀಕ್ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. 4kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ನಿಂದ ಪವರ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ Ultraviolette 165km IDC ರೇಂಜ್ ಮತ್ತು 120km/h ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯು 0-60km/h ವೇಗವನ್ನು ಕೇವಲ 2.9 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹೊಸ 100V ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ಗೆ ಬದಲಾದ ನಂತರ ಈ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳು ಉತ್ಪಾದನಾ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗೆ ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿಯುತ್ತವೆಯೇ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಇನ್ನೂ ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ಇದರ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ 19-ಇಂಚಿನ ಮುಂಭಾಗದ ವೈರ್-ಸ್ಪೋಕ್ ವೀಲ್ ಮತ್ತು 17-ಇಂಚಿನ ಹಿಂಭಾಗದ ವೀಲ್ ಇದೆ. ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 200mm ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 180mm ಎಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿ 270mm ಮುಂಭಾಗದ ಡಿಸ್ಕ್ ಮತ್ತು 220mm ಹಿಂಭಾಗದ ಡಿಸ್ಕ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವಾಗ Ultraviolette Shockwave ನ ಕರ್ಬ್ ತೂಕವನ್ನು 120kg ಎಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದು ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಾನೆಲ್ ABS, ನಾಲ್ಕು ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೋಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆರು ಹಂತದ ರಿಜೆನೆರೇಟಿವ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಉತ್ಪಾದನೆ ಎಲ್ಲಿ?:Ultraviolette ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ Shockwave ಗಾಗಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಬೆಂಗಳೂರು ಘಟಕ ಮತ್ತು ಹೊಸೂರುನಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ BIGGA ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಾದ್ಯಂತ 2027ರ ಮಧ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷ ವಾಹನಗಳ ಸಂಯೋಜಿತ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಎರಡು ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
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