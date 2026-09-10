ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಬ್ರಿಟನ್ ಖಡಕ್ ನಿರ್ಧಾರ: ಗೂಗಲ್, ಆಪಲ್ಗೆ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನಿನ ಬಿಸಿ!!
UK Children Online Safety Law: ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರಿಟನ್ ಸರ್ಕಾರ ಖಡಕ್ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಗೂಗಲ್ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನಿನ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದೆ.
Published : September 10, 2026 at 9:31 AM IST
UK Children Online Safety Law: ಮಕ್ಕಳ ಆನ್ಲೈನ್ ಸುರಕ್ಷತೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟನ್ ಸರ್ಕಾರ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಗೂಗಲ್ (Google), ಆಪಲ್ (Apple) ಹಿಂದೆ ನೀಡಿದ್ದ ಭರವಸೆಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈಡೇರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಹೊಸ ಕಾನೂನನ್ನು ತರುವುದಾಗಿ ಬ್ರಿಟನ್ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ತಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲವಾದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಈ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಬ್ರಿಟನ್ ಡಿಜಿಟಲ್, ಕಲ್ಚರ್, ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲಿಸಾ ನ್ಯಾಂಡಿ (Lisa Nandy) ಅವರು ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ಸ್ (ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್) ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖ ವಿವರಗಳು:
- ಡಿವೈಸ್-ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಸಭ್ಯ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಡ್ (ನಗ್ನ) ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು, ಶೇರ್ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ನೋಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವಂತೆ ಡಿವೈಸ್-ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ತರಬೇಕೆಂದು ಹೊಸ ಕಾನೂನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ.
- ಹಳೆಯ ಭರವಸೆಗಳು ವಿಫಲ: ಈ ಹಿಂದೆ ನೀಡಿದ್ದ ನಿಯಮಗಳು ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸರ್ಕಾರ ನೇರವಾಗಿ ಕಾನೂನನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಲಿಸಾ ನ್ಯಾಂಡಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
- ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ: ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪುಸಲಾಯಿಸುವ (Grooming) ಗ್ಯಾಂಗ್ಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳದಿಂದ ಅಪ್ರಾಪ್ತರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದೇ ಈ ಕಾನೂನಿನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ.
ಈ ಹೊಸ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬ್ರಿಟನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲೇ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಸ್ವತಃ ಬಲವಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ತಂದರೆ ಈ ಕಾನೂನಿನ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನು ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಚಿವೆ ಲಿಸಾ ನ್ಯಾಂಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಆಪಲ್, ಗೂಗಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಇದುವರೆಗೆ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು
- ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (OS) ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ: ಮಕ್ಕಳು ನಗ್ನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು (Nude Images) ಶೇರ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುವಂತೆ ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಓಎಸ್ ಕೋರ್ ಸಿಸ್ಟಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿವೆ.
- ಬ್ಲರಿಂಗ್ ಬದಲು ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್: ಡಿವೈಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಬ್ಲರ್ (ಅಸ್ಪಷ್ಟ) ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿವೆ.
- ಆಪಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸೇಫ್ಟಿ: ಆಪಲ್ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಓಎಸ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸು ಪರಿಶೀಲನೆ (Age-Checking) ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಅಪ್ರಾಪ್ತರು ತಮ್ಮ ಐಮೆಸೇಜ್ (iMessage) ಅಥವಾ ಫೇಸ್ಟೈಮ್ (FaceTime) ಮೂಲಕ ನ್ಯೂಡ್ ಇಮೇಜ್ ಕಳುಹಿಸುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ಮೊದಲೇ ತಡೆಯಬಹುದು.
- ಚಿತ್ರಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ (Nudity Detection): ಸದ್ಯ ಈ ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಈಗಾಗಲೇ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದ ಅಥವಾ ಡಿವೈಸ್ಗೆ ಬಂದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಗ್ನತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲದು.
ಮಿತಿ: ಆದರೆ ಸದ್ಯ ಇರುವ ಫೀಚರ್ಗಳು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಗುರುತಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳು ನಗ್ನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸುವುದನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಕ್ರಮಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಯ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬ್ರಿಟನ್ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.
ಮಕ್ಕಳ ಆನ್ಲೈನ್ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಚಿವೆ ಲಿಸಾ ಅವರ ಆತಂಕಕಾರಿ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
- ಮಕ್ಕಳೇ ಬಲಿಪಶುಗಳು, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರು: ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವಾಚ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ (IWF) ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾನಿಕಾರಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 91ರಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳೇ ಸ್ವತಃ ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತರರ ಒತ್ತಡ, ಬೆದರಿಕೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
- ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್, ಲೈಂಗಿಕ ಸುಲಿಗೆ: ಹೀಗೆ ಪಡೆದ ಚಿತ್ರ, ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಸಭ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವಂತೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿ ಲೈಂಗಿಕ ಸುಲಿಗೆಗೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
- ಆನ್ಲೈನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪರಾಧಗಳು: ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದಾಖಲಾಗುವ ಮಕ್ಕಳ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 9,000 ಅಪರಾಧಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ.
ಅಪ್ರಾಪ್ತರೇ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ: ಆನ್ಲೈನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್, ಸೈಬರ್ ಸುಲಿಗೆ (Sextortion) ಗೆ ಬಲಿಯಾಗುವವರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು (25%) ಮಂದಿ 18 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ಆಗಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.ಈ ಭಯಾನಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಂಬದೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ನೇರವಾಗಿ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು, ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತರಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಬ್ರಿಟನ್ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
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