ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ ಗಡಿಯಾರ! ಈ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ಗೆ ಕಾರಣ, ಇದರ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯವೇನು?
London Clock Change 2026: ಈ ಭಾನುವಾರ ಲಂಡನ್ ಗಡಿಯಾರಗಳನ್ನು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬ್ರಿಟನ್ ಬೇಸಿಗೆ ಸಮಯ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡು ಚಳಿಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ..
Published : October 27, 2026 at 1:48 PM IST
London Clock Change 2026: ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವಾರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬೇಸಿಗೆ ಸಮಯ (British Summer Time - BST) ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗಡಿಯಾರದ ಮುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25ರ ಭಾನುವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಸರಿಯಾಗಿ 02:00 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಬ್ರಿಟನ್ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಲು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯ ಲಭಿಸಿದೆ.
ಈ ಸಮಯ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಸಮಯವು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಲಿದ್ದು, ಮುಂಜಾನೆ ಸೂರ್ಯನು ಎಂದಿಗಿಂತ ಬೇಗನೇ ಉದಯಿಸುವುದನ್ನು ಜನರು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಗಡಿಯಾರ ಬದಲಾವಣೆಯು ಲಂಡನ್ ಪ್ರವಾಸದ ದಿನಚರಿಯ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣವೇನು ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25ಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು? ಬ್ರಿಟನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ (GOV.UK) ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25ರ ಭಾನುವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಸರಿಯಾಗಿ 2:00 ಗಂಟೆಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬೇಸಿಗೆ ಸಮಯವು (BST) ಕೊನೆಗೊಂಡು ಗಡಿಯಾರಗಳು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ 1:00 ಗಂಟೆಗೆ (GMT) ಚಲಿಸಲಿವೆ. ಇದರರ್ಥ ಅಂದು ರಾತ್ರಿ 1:00 ರಿಂದ 2:00 ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯು ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿಯ ಅವಧಿಯು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ಜನರಿಗೆ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಲು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಈ ನಿಯಮಿತ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ಭಾನುವಾರ ಗಡಿಯಾರಗಳನ್ನು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ (Spring Forward) ಸರಿಸಿದರೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ಭಾನುವಾರ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ (Autumn Back) ತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಬದಲಾವಣೆಯ ನಂತರ ಲಂಡನ್ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಯುಟಿಸಿ+0 (UTC+0) ಅಂದರೆ ಗ್ರೀನ್ವಿಚ್ ಮೀನ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಮರಳುತ್ತದೆ.
ಏನಿದು ಡೇಲೈಟ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಟೈಮ್ (DST)? ಗಡಿಯಾರದ ಸಮಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿಯು ಇಂದು ನಿನ್ನೆಯದಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಶತಮಾನಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸುದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಡೇಲೈಟ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ದೇಶ ಜರ್ಮನಿ. ಮೊದಲ ಮಹಾಯುದ್ಧದ (World War One) ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ 1916 ರಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿ ದೇಶವು ಇಂಧನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸುವ (Save Fuel Consumption) ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು.
ವಸಂತಕಾಲ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಜೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ಕೃತಕ ದೀಪಗಳು ಮತ್ತು ತಾಪನ (Heating and Lighting) ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಹಾಗೂ ಇಂಧನವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ಇದರ ಹಿಂದಿದ್ದ ಮುಖ್ಯ ತಾರ್ಕಿಕ ಆಲೋಚನೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ಟಿ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಗಳು: ಜರ್ಮನಿಯ ಈ ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಪ್ರಭಾವಿತಗೊಂಡ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ (UK) ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದ ಅನೇಕ ಇತರ ದೇಶಗಳು ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದವು. ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು 'ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬೇಸಿಗೆ ಸಮಯ' (BST) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಯ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸರಣಿಯು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ.
ಆದರೆ, ಬ್ರಿಟನ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಗಳೂ ನಡೆದಿವೆ. ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ (World War Two) ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟನ್ ತನ್ನ ಗಡಿಯಾರಗಳನ್ನು ಬರೋಬ್ಬರಿ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ 'ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಡಬಲ್ ಸಮ್ಮರ್ ಟೈಮ್' (British Double Summer Time) ಅನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿತ್ತು. ಇದಾದ ನಂತರ, 1968 ರಿಂದ 1971 ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬೇಸಿಗೆ ಸಮಯವನ್ನೇ (All-year-around BST) ಬಳಸುವ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಬ್ರಿಟನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಮುಂಬರುವ 2027ರ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಬ್ರಿಟನ್ ಈಗ ಚಳಿಗಾಲದ ಗ್ರೀನ್ವಿಚ್ ಸರಾಸರಿ ಸಮಯದಲ್ಲೇ (GMT) ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ.
ಬ್ರಿಟನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ (GOV.UK) ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ರಿಟನ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಸಮಯದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ 'ಡೇಲೈಟ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್' (Daylight-Saving) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ವಸಂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಸುವುದರಿಂದ ಬೇಸಿಗೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬೆಳಕು ಇರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶರತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ (ಅಕ್ಟೋಬರ್) ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಚಳಿಗಾಲದ ಬೆಳಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಡಿಯಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಬೇಗನೇ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಸಿಗುವಂತಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಮೇಲಾಗುವ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು: ಗಡಿಯಾರ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಲಂಡನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳು, ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಹಗಲಿನ ಬೆಳಕಿನ ಅವಧಿ (Daylight).
- ಬೇಗನೇ ಕತ್ತಲಾಗುವ ಸಂಜೆ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25ರ ನಂತರ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಗಡಿಯಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಜೆ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಗನೇ ಕತ್ತಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 4:30 ಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣದಿಂದ ಹೊರಬಂದಾಗ ಇಡೀ ನಗರ ಕತ್ತಲಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಬೆಳಗಿನ ಬೆಳಕು: ಸಂಜೆ ಬೇಗ ಕತ್ತಲಾದರೆ, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಗಡಿಯಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಅತ್ಯಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಮೂಡುತ್ತದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಲಂಡನ್ನ ಸುಂದರ ಪಾರ್ಕ್ಗಳು, ನದಿ ತೀರದ ನಡಿಗೆಗಳು, ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಅಥವಾ ಹೊರಾಂಗಣ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ (Outdoor Photography) ಯೋಜಿಸುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ತಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಮುಂಜಾನೆಯೇ ಆರಂಭಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಸಂಜೆ ಬೇಗ ಕತ್ತಲಾಗುವುದರಿಂದ ನಗರದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು ಬೇಗನೇ ಲೈಟ್ಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ರಾತ್ರಿಯ ಅದ್ಭುತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಅಥವಾ ಡಿನ್ನರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ವಿವರವನ್ನು ಮರುಹೊಂದಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ಸಮಯ ಬದಲಾವಣೆಯು ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರಯಾಣದ ವಿವರವನ್ನು (Itinerary) ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲಂಡನ್ ಟವರ್ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಸೌತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಡಿಗೆಯನ್ನು ಯೋಜಿಸಿದ್ದರೆ, ಸಂಜೆಯ ನಡಿಗೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಹಗಲಿನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗಳು ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಹೊರಾಂಗಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಳಗೆ ಮುಗಿಸಿ, ಸಂಜೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಒಳಾಂಗಣ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಅಥವಾ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಗ್ ಬೆನ್ ಗಡಿಯಾರ: ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್, ಐಫೋನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡೇಟ್ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಭಾನುವಾರ ಮುಂಜಾನೆ 2:00 ಗಂಟೆಗೆ ಫೋನ್ಗಳು ತಾನಾಗಿಯೇ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಹಳೆಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಲಾಕ್ಗಳು, ಕೈಗಡಿಯಾರಗಳು ಅಥವಾ ಕಾರಿನ ಗಡಿಯಾರಗಳನ್ನು ನೀವೇ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಲಂಡನ್ನ ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಬಿಗ್ ಬೆನ್' (ವೆಸ್ಟ್ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನ ಮಹಾ ಗಡಿಯಾರ) ಸೇರಿದಂತೆ ವೆಸ್ಟ್ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಸುಮಾರು 2,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಡಿಯಾರಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕೃತ ಗಡಿಯಾರ ತಯಾರಕರು ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಈ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಲಂಡನ್ನಿಂದ ತಮ್ಮ ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ಇರುವ ಸಮಯದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು (Time Difference) ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25ರ ನಂತರ ಬ್ರಿಟನ್ ಯುಟಿಸಿ+1 ಇಂದ ಯುಟಿಸಿ+0 ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ: ಬ್ರಿಟನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ (GOV.UK) ಪ್ರಕಾರ, ಲಂಡನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾದ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ ರೈಲುಗಳು, ಬಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಓವರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ರೈಲುಗಳು ಈ ಸಮಯ ಬದಲಾವಣೆಯ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಂದಿನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಶನಿವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಅಥವಾ ಭಾನುವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರು ಗಡಿಯಾರದ ಬದಲಾವಣೆಯ ನಿಖರ ಸಮಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ನೈಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಥವಾ ತಡರಾತ್ರಿಯ ಬಸ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳು ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಲಂಡನ್ ಗಡಿಯಾರ ಬದಲಾವಣೆಯು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲ ಉಂಟುಮಾಡಿದರೂ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಇದು ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ನಗರದ ಹಗಲು ಮತ್ತು ಕತ್ತಲಿನ ಸಮಯದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
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