ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ: ಏನಿದು ಆಧಾರ್ ವಿಷನ್ 2032?

Aadhaar Vision 2032: ಭವಿಷ್ಯದ ಆಧಾರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ. ನೀಲಕಂಠ ಮಿಶ್ರಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಈ ಸಮಿತಿಯು "ಆಧಾರ್ ವಿಷನ್ 2032" ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ (Photo Credit: IANS)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 1, 2025 at 3:44 PM IST

2 Min Read
Aadhaar Vision 2032: ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಯುಐಡಿಎಐ ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ನೀಲನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದುವೇ ‘ಆಧಾರ್ ವಿಷನ್ 2032’. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಗುರುತನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು AI, ಬ್ಲಾಕ್‌ಚೈನ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಧಾರ್ ವಿಷನ್ 2032: ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗುರುತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾದ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ಯುಗಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದೆ. ಯುಐಡಿಎಐ ಆಧಾರ್ ವಿಷನ್ 2032 ಎಂಬ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ, ಅದನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಐ, ಬ್ಲಾಕ್‌ಚೈನ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್‌ನಂತಹ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರ ಡೇಟಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಯುಐಡಿಎಐನ ಯೋಜನೆ: ನೀಲಕಂಠ ಮಿಶ್ರಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಯುಐಡಿಎಐ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ. ಈ ಸಮಿತಿಯು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಹಲವಾರು ತಜ್ಞರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಸರ್ವಮ್ AIನ ವಿವೇಕ್ ರಾಘವನ್, ನುಟಾನಿಕ್ಸ್​ನ ಧೀರಜ್ ಪಾಂಡೆ ಮತ್ತು ಮಿಚಿಗನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅನಿಲ್ ಜೈನ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಶ್ರಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ತಂಡವು ಆಧಾರ್ ವಿಷನ್ 2032 ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆಧಾರ್‌ನ ಮುಂದಿನ ದಶಕದ ತಾಂತ್ರಿಕ ದಿಕ್ಕನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹೊಂದಿದೆ.

ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸುರಕ್ಷಿತ: ಯುಐಡಿಎಐ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಈ ಹೊಸ ಚೌಕಟ್ಟು ಡಿಜಿಟಲ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾ ರಕ್ಷಣೆ (ಡಿಪಿಡಿಪಿ) ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಧಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೈಬರ್ ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಡೇಟಾದ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಇದರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಆಧಾರ್ ವಿಷನ್ 2032 ಸುಧಾರಿತ ಎನ್‌ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಡೇಟಾ ಭದ್ರತಾ ಪರಿಕರಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಆಧಾರ್ ವಿಷನ್ 2032 ಕೇವಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೂಲಂಕಷ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಭವಿಷ್ಯ-ಸಿದ್ಧ ಮತ್ತು ಜನ-ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನ ಗುರುತಿನ ಸಾಧನವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಭಾರತದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.

