ಯುಐಡಿಎಐ-ಎನ್‌ಎಫ್‌ಎಸ್‌ಯು ಒಪ್ಪಂದ: ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ ಆಧಾರ್​ ಭದ್ರತೆ

Aadhaar Cyber Security: ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಬಲಪಡಿಸಲು ಯುಐಡಿಎಐ ಮತ್ತು ಎನ್‌ಎಫ್‌ಎಸ್‌ಯು ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ.

ಯುಐಡಿಎಐ ಎನ್‌ಎಫ್‌ಎಸ್‌ಯು ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದ (Photo Credit: ETV Bharat)
Published : May 6, 2026 at 10:30 AM IST

Aadhaar Cyber Security: ಭಾರತದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗುರುತಿನ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ದೃಢತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಉಪಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಯುಐಡಿಎಐ) ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ (ಎನ್‌ಎಫ್‌ಎಸ್‌ಯು) ನಡುವೆ ಒಂದು ಹೆಗ್ಗುರುತು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಈ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಸಹಯೋಗ ಒಪ್ಪಂದ (ಎಂಒಯು) ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಎರಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಆಧಾರ್‌ ಭದ್ರತೆ ಅಭೇದ್ಯ: ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಯುಐಡಿಎಐನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಭದ್ರತಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗುರುತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿ ಉಳಿಯುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಯುಐಡಿಎಐ ಸಿಇಒ ವಿವೇಕ್ ಚಂದ್ರ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಎನ್‌ಎಫ್‌ಎಸ್‌ಯು ಗುಜರಾತ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೊ. ಡಾ. ಎಸ್.ಒ. ಜುನಾರೆ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಯುಐಡಿಎಐ ಉಪ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಅಭಿಷೇಕ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದ: ಈ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಯೋಗವು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಆರು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ತಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಆಧಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗಳು, ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಸಂಶೋಧನೆ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಸೇರಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹಾ ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಕಾಲೀನ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಡೀಪ್‌ಫೇಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ: ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ಬ್ಲಾಕ್‌ಚೈನ್, ಡೀಪ್‌ಫೇಕ್ ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗ್ರಫಿಯಂತಹ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ನಿಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಔಟ್‌ರೀಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ NFSU ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೃತ್ತಿಪರ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.

ತಾಂತ್ರಿಕ ನೆರವು ನೀಡಲು ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್​ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ: ಭಾರತದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವತ್ತ ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು UIDAI ಸಿಇಒ ವಿವೇಕ್ ಚಂದ್ರ ವರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ದೇಶದ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಎರಡೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ.

