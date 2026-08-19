2 ಕೋಟಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಆಧಾರ್ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪೂರ್ಣ: ಈ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತ!
Free Aadhaar Update: ಆಧಾರ್ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ 2 ಕೋಟಿ ಮಕ್ಕಳ ದಾಖಲಾತಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ.
Published : August 19, 2026 at 2:31 PM IST
Free Aadhaar Update: ಭಾರತದ Unique Identification Authority of India ಅಂದರೆ UIDAI, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 2 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆಧಾರ್ ದಾಖಲೆಗಳು ನವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು IT ಸಚಿವಾಲಯ MeitY ಪ್ರಕಾರ, UIDAIಯು Unified District Information System for Education Plus ಅಂದರೆ UDISE+ ಜೊತೆ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.
2025 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಅಭಿಯಾನ: 2025 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಅಭಿಯಾನವು ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶದ 1.56 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. UIDAI ನೇರವಾಗಿ ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ವಿಶೇಷ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿಸಿದೆ.
ಆಧಾರ್ ದಾಖಲಾತಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ 5 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಫೋಟೋದಂತಹ ಡೆಮೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಬೆರಳಚ್ಚು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ಐರಿಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇನ್ನೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಂತರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಆಧಾರ್ ದೃಢೀಕರಣ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
5 ಮತ್ತು 15 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಅಪ್ಡೇಟ್: ಮಗು 5 ವರ್ಷ ತಲುಪಿದಾಗ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ 15 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ MBU ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯುವಾಗ ಆಧಾರ್ ದೃಢೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. NEET, JEE, CUET ನಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಆಧಾರ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
7ರಿಂದ 15 ವರ್ಷದವರಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಉಚಿತ: ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು UIDAI 2025 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ 7 ರಿಂದ 15 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ MBU ಸೇವೆಗೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ 5 ರಿಂದ 7 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 15 ರಿಂದ 17 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಉಚಿತವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ 2026 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ರವರೆಗೆ 5 ರಿಂದ 17 ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ MBU ಸೇವೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಕಡ್ಡಾಯ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವಾಗ ಅಥವಾ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವಾಗ ಆಧಾರ್ ದೃಢೀಕರಣದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಪಾಲಕರು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
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