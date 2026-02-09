ETV Bharat / technology

ಉಚಿತವಾಗಿಯೇ ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಆಧಾರ್ ಅಪ್​ಡೇಟ್​: ಯುಐಡಿಎಐ

Schoolchildren Aadhar Biometric Updates: ಒಂದು ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಆಧಾರ್ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯುಐಡಿಎಐ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ..

ಆಧಾರ್ ಅಪ್​ಡೇಟ್ (Photo Credit: IANS)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 9, 2026 at 7:51 AM IST

Schoolchildren Aadhar Biometric Updates: ಭಾರತೀಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಯುಐಡಿಎಐ) ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಧಾರ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ 83,000 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 10 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಿಷನ್-ಮೋಡ್ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಐಟಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಯುಐಡಿಎಐ ಈ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಈ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಯುನಿಫೈಡ್​ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್​ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್​ ಪ್ಲಸ್ (ಯುಡಿಐಎಸ್ಇ ಪ್ಲಸ್) ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಶಾಲೆಗಳು ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ನವೀಕರಣಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಇದರ ನಂತರ, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು.

5 ಮತ್ತು 15 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಏಕೆ ಅಗತ್ಯ?: ಯುಐಡಿಎಐ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 5 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ರಚಿಸುವಾಗ ಕೇವಲ ಫೋಟೋ, ಹೆಸರು, ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ, ಲಿಂಗ, ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಮಾತ್ರ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಳು ಮತ್ತು ಐರಿಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಗು 15 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ ಆಧಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಳು ಮತ್ತು ಐರಿಸ್ ಅನ್ನು ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು NEET, JEE ಮತ್ತು CUET ನಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಸ್​: ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್‌ಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು ಯುಐಡಿಎಐ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2025 ರಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ 7 ರಿಂದ 15 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 5 ರಿಂದ 7 ಮತ್ತು 15 ರಿಂದ 17 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ನವೀಕರಣಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಉಚಿತವಾಗಿದೆ. ಶಾಲೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಆಧಾರ್ ದಾಖಲಾತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಹ ನವೀಕರಿಸಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 13 ಮಿಲಿಯನ್ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತವೆ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳು: ಯುಐಡಿಎಐ ಸಿಇಒ ಭುವನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಕೋರಿ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ಯುಐಡಿಎಐನ ಎಂಟು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಗಳು ಈ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ನಿರ್ವಹಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿವೆ. ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳು ಈ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಈ ಮಿಷನ್-ಮೋಡ್ ಅಭಿಯಾನ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯುಐಡಿಎಐ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

