ಉಚಿತವಾಗಿಯೇ ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಆಧಾರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್: ಯುಐಡಿಎಐ
Schoolchildren Aadhar Biometric Updates: ಒಂದು ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಆಧಾರ್ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯುಐಡಿಎಐ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ..
Published : February 9, 2026 at 7:51 AM IST
Schoolchildren Aadhar Biometric Updates: ಭಾರತೀಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಯುಐಡಿಎಐ) ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಧಾರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ 83,000 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 10 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಿಷನ್-ಮೋಡ್ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಐಟಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಯುಐಡಿಎಐ ಈ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಈ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಯುನಿಫೈಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ಲಸ್ (ಯುಡಿಐಎಸ್ಇ ಪ್ಲಸ್) ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಶಾಲೆಗಳು ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ನವೀಕರಣಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಇದರ ನಂತರ, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು.
5 ಮತ್ತು 15 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಏಕೆ ಅಗತ್ಯ?: ಯುಐಡಿಎಐ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 5 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ರಚಿಸುವಾಗ ಕೇವಲ ಫೋಟೋ, ಹೆಸರು, ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ, ಲಿಂಗ, ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಮಾತ್ರ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಳು ಮತ್ತು ಐರಿಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಗು 15 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ ಆಧಾರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಳು ಮತ್ತು ಐರಿಸ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು NEET, JEE ಮತ್ತು CUET ನಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್: ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು ಯುಐಡಿಎಐ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2025 ರಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ 7 ರಿಂದ 15 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 5 ರಿಂದ 7 ಮತ್ತು 15 ರಿಂದ 17 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ನವೀಕರಣಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಉಚಿತವಾಗಿದೆ. ಶಾಲೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಆಧಾರ್ ದಾಖಲಾತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಹ ನವೀಕರಿಸಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 13 ಮಿಲಿಯನ್ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತವೆ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳು: ಯುಐಡಿಎಐ ಸಿಇಒ ಭುವನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಕೋರಿ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ಯುಐಡಿಎಐನ ಎಂಟು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಗಳು ಈ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ನಿರ್ವಹಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿವೆ. ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳು ಈ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಈ ಮಿಷನ್-ಮೋಡ್ ಅಭಿಯಾನ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯುಐಡಿಎಐ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
