ಗೇಮಿಂಗ್ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಐ ಕ್ರಾಂತಿ: 'ಮದರ್ಬ್ರೈನ್' ಎಂಬ ಹೊಸ ಎಐ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಯುಬಿಸಾಫ್ಟ್!
Ubisoft Launches Motherbrain: ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಯುಬಿಸಾಫ್ಟ್' ಗೇಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಆಟದ ಅನುಭವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ರೋಚಕಗೊಳಿಸಲು 'ಮದರ್ಬ್ರೈನ್' ಎಂಬ ಹೊಸ ಜನರೇಟಿವ್ ಎಐ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
Published : November 23, 2026 at 12:48 PM IST
Ubisoft Launches Motherbrain: ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮಿಂಗ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಜಾಗತಿಕ ಗೇಮಿಂಗ್ ದೈತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಯುಬಿಸಾಫ್ಟ್' (Ubisoft) ತನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ವಂತ ಜನರೇಟಿವ್ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು 'ಮದರ್ಬ್ರೈನ್' (Motherbrain) ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು (Subsidiary) ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 19, 2026 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕಂಪನಿಯ 2026-27ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಹಂತದಲ್ಲಿ (Playtesting) ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದ್ದ 'ಟೀಮ್ಮೇಟ್ಸ್' (Teammates) ಎಂಬ ಎಐ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಂದಿದ್ದ ತಂಡವೇ ಈ ಹೊಸ 'ಮದರ್ಬ್ರೈನ್' ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಯುಬಿಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಇಒ ಮತ್ತು ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಯ್ವೆಸ್ ಗಿಲ್ಲೆಮೊಟ್, "ಮದರ್ಬ್ರೈನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಗೇಮ್ ರಚನೆಕಾರರಿಗೆ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಲಿದೆ ಮತ್ತು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ ನೈಜ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದೆ" ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಮದರ್ಬ್ರೈನ್' ಸಂಸ್ಥೆಯ 4 ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಗಳು ಯಾವುವು?: ಗೇಮಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಮದರ್ಬ್ರೈನ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಾಲ್ಕು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನಹರಿಸಲಿದೆ.
ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಇರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಎನ್ಪಿಸಿಗಳು (Smart NPCs with memory): ಆಟದ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಟಗಾರರ ನಡೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೈಜವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು (NPCs) ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.
ಎಐ ಗೇಮ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ (AI Game Masters): ಬೃಹತ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ರಪಂಚಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆಟಗಾರರ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು.
ಧ್ವನಿ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಸಹಾಯಕರು (Teammates & Tooling): ಆಟಗಾರರ ಧ್ವನಿ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ (Voice commands) ತಕ್ಕಂತೆ ತಮ್ಮ ಆಟದ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಎಐ ಸಹಾಯಕರನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಡೆವಲಪರ್ಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಐ ಟೂಲ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು.
ವಿಶಾಲ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್: ಯುಬಿಸಾಫ್ಟ್ ಆಂತರಿಕ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹೊರಗಿನ ಗೇಮ್ ರಚನೆಕಾರರು ಮತ್ತು ಆಯ್ದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪಾಲುದಾರರಿಗೂ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.
ಒಂದೆಡೆ ಎಐ ಸಂಸ್ಥೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತ: ಹೊಸ ಎಐ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಘೋಷಣೆಯ ನಡುವೆಯೇ ಯುಬಿಸಾಫ್ಟ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತವೂ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 19, 2026 ರಂದು ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್ (Montreal) ಮತ್ತು ಕ್ವಿಬೆಕ್ ಸಿಟಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 116 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಟೊರೊಂಟೊ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 40 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಲಿಂಟ್ ಹಾಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಹೊರನಡೆದಿದ್ದರು.
ಗೇಮ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ: ಜನರೇಟಿವ್ ಎಐ ಜೊತೆಗೆ ಯುಬಿಸಾಫ್ಟ್ ಹಲವಾರು ಹೊಸ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 3, 2026: 'ರೇಮನ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ರಿಟೋಲ್ಡ್' (Rayman Legends Retold) ಗೇಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ಟೇಷನ್ 5 (PS5), ಎಕ್ಸ್ಬಾಕ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ X|S, ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಂಟೆಂಡೊ ಸ್ವಿಚ್ 2 (Nintendo Switch 2) ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
2027ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಗೇಮ್ಗಳು: ಟಾಮ್ ಕ್ಲಾನ್ಸಿಸ್ ರೇನ್ಬೋ ಸಿಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ಸ್, ಮಾರ್ಚ್ ಆಫ್ ಜೈಂಟ್ಸ್, ಹೀರೋಸ್ ಆಫ್ ಮೈಟ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ 3 ರೀಮೇಕ್ ಹಾಗೂ 'ಓಲ್ಡನ್ ಎರಾ' ಪೂರ್ಣ ಆವೃತ್ತಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿವೆ.
ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು: ಅಸಾಸಿನ್ಸ್ ಕ್ರೀಡ್ ಕೋಡ್ನೇಮ್ ಹೆಕ್ಸ್ (Assassin's Creed Codename Hexe), ಹೊಸ ಫಾರ್ ಕ್ರೈ ಗೇಮ್ಗಳು (Project Blackbird & Project Maverick), ಸ್ಪ್ಲಿಂಟರ್ ಸೆಲ್ ರೀಮೇಕ್, ದಿ ಡಿವಿಷನ್ 3 ಮತ್ತು ಬಿಯಾಂಡ್ ಗುಡ್ ಅಂಡ್ ಇವಿಲ್ 2 ಗೇಮ್ಗಳ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಯುಬಿಸಾಫ್ಟ್ನ 'ಮದರ್ಬ್ರೈನ್' ಪ್ರಾರಂಭವು ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮಿಂಗ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ಗಳು ಕೇವಲ ಮೊದಲೇ ಬರೆದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಆಟಗಾರರ ಆಲೋಚನೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾಗುವ ಜೀವಂತ ಪ್ರಪಂಚಗಳಾಗಲಿವೆ. ಆದರೆ ಒಂದೆಡೆ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ನೂರಾರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಗೇಮಿಂಗ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಉದ್ಯೋಗದ ಭವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತು ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
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